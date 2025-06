"MAMA I TATA SU PRESREĆNI": Miloš Veljković progovorio o dolasku u Crvenu zvezdu

CRVENA zvezda je rešila štoperski tander za narednu sezonu. Miloš Veljković i Rodrigao stigli su u redove šampiona Srbije. Upravo je doskorašnji fudbaler Verdera govorio o dolasku u klub sa stadiona "Rajko Mitić".

FOTO: FSS

Ovaj 29-godišnjak je istakao da su mu mama i tata presrećni što će od naredne sezone igrati u Beogradu.

- Moja porodica i ja oduvek smo navijači Zvezde. Marko Marin je tamo sportski direktor, imamo odličan odnos. Bili smo u stalnom kontaktu, i to je bio jedan od razloga. Zvezda je veliki klub sa velikom tradicijom. I, naravno, to je dom – porodica mi je blizu. Posle 15 godina se vraćam kući. Mama i tata su presrećni - rekao je Veljković za sajt Verdera.

U timu iz Bremena je proveo čak devet godina i otkrio je da mu je to druga kuća.

- Apsolutno. Uvek kažem da su mi Bazel, Beograd i moje selo u Srbiji dom, ali sada mogu da dodam i Bremen.

Nije mogao da sakrije emocije zbog napuštanja Verdera, ali ne krije ni sreću što će igrati u crveno-belom dresu.

- Moj oproštaj bio je kao vožnja rolerkosterom – prepuna emocija. Hteo sam da ne plačem i da ostanem pribran, ali jednostavno nisam mogao. Bio je to snažan trenutak. Moja porodica je bila tu, navijači su bili neverovatni. Neopisivo.

Skoro deceniju je ostao na "Vezeru".

- Grad mi je poseban jer se i moja porodica ovde osećala lepo, kao i moji najbolji prijatelji. To mi je dalo osećaj sigurnosti. Ljudi ovde žive za Verder, to se zaista oseća. I to nije nešto što se podrazumeva. Veoma sam zahvalan zbog toga.

Prisetio se i najboljih trenutaka koje je doživeo u dresu ovog Bundesligaša.

- Prijateljstva koja sam stekao, recimo s Ulisesom Garsijom – bili smo nerazdvojni prve četiri godine. Prvi nastup – imao sam jezu. Samo sam gledao oko sebe i mislio: "Vau." Imao sam mnogo lepih momenata – utakmica u Dortmundu, meč u Berlinu koji je delovao kao da igramo kod kuće... Bilo je toliko utakmica da ih ne mogu sve ni da nabrojim. Naravno, tu je i onaj škorpionski gol i naravno – povratak u Bundesligu.

Otkrio je i kako bi voleo da ga pamte navijači Verdera.

- Kao nekoga ko je uvek davao sve za Verder. Ko se poistovetio s klubom, preuzimao odgovornost na terenu i van njega. Nekoga ko je pokazao drugima šta znači igrati za Verder.

Za kraj je imao poruku za njih.

- Hvala za bezbroj trenutaka. Hvala za neverovatnu podršku. Ja, i mi kao tim, uvek smo mogli da računamo na vas. To mi znači sve - zaključio je Veljković.

Podsetimo, Veljković je do sad u karijeri nastupao za Totenhem, Midlzbor, Čarlton i Verder.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“