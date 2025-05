"NAMEŠTANJE? MI NA TO NE MOŽEMO DA UTIČEMO!" Gatuzo pred poslednje kolo hrvatskog šampionata

Trener Hajduka iz Splita Đenaro Gatuzo je izneo utiske pred poslednje kolo hrvatskog šampionata, u kom njegov tim ima šanse za osvajanje titule, ali minimalne.

Đenaro Gatuzo foto: EPA

Splićani još uvek imaju šansu za titulu, ali će im za to biti potrebna pobeda uz "kiks" Rijeke i Dinama. Svaki drugačiji scenario im ne odgovara.

Gatuzu će ovo biti poslednja utakmica na klupi Hajduka.

- Nije lako pripremati ovakve utakmice, poslednja je nedelja prvenstva, mnogo je pitanja da se potpisuju majice i dresovi... Mnogi igrači završavaju svoje ugovore, ali napravili smo sve što smo trebali i priprema je prošla normalno. Neće biti jednostavno, Šibenik će dati sve od sebe, ali na nama je da odigramo najbolje i da gledamo druge terene - rekao je Gatuzo.

Upitan je Gatuzo da li veruje da će doći do nekog nameštanja rezultata.

- Ništa me ne iznenađuje u fudbalu, ali to su rasprave za kafiće. Mi na to ne možemo da utičemo. Na nama je da odradio svoj posao najbolje što možemo.

