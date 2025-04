ŠOK! Albanija ne igra sa Srbijom u Tirani! Ovaj grad biće domaćin (FOTO)

DVA meseca deli nas od meča Albanije i Srbije. Prema prvim najavama "Orlovi" su trebali da gostuju u Tirani, ali najnovije najave govore da bi moglo da dođe do promene lokacije.

Foto arhiva VN

Poslednje informacije govore da bi Albanci mogli da donesu odluku da utakmicu iz Tirane prebace na stadion u Elbasanu i to iz sigurnosnih razloga.

Udaljenost između tribina i terena na stadionu u Elbasanu je dvadesetak metara i sa te strane bi bilo mnogo lakše organizovati utakmicu.

To bi omogućilo i veću sigurnost svim akterima utakmice, pre svih ekipi Srbije koja će sigurno imati "vreo doček".

Albanci strahuju od moguće odmazde svojih navijača, jer neke najave već postoje i to to zbog, po njima, skandalozne odluke da sa Srbijom zajedno organizuju Evropskog prvenstva za mlade, što bi moglo da dovede do prekida utakmice pa samim tim i pobede Srbije za zelenim stolom.

Utakmica Albanija - Srbija je zakazana za 7. juni, a olakšavajuća okolnost za domaće u svemu je ta što na stadionu neće biti navijača Srbije koji odrađuju kaznu.

