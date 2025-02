INTERVJU ZA "NOVOSTI" - MARKO MARIN, O LŠ, TRANSFERIMA... Uskoro ćemo moći da platimo deset ili više miliona evra za pravo pojačanje

CRVENA zvezda će uskoro moći da plati za pravo pojačanje deset i više miliona evra, ukoliko proceni da će doneti kvalitet i napraviti razliku. Iako finansijski ne može da se meri sa većinom klubova, Zvezda je pokazala da joj je mesto u Ligi šampiona. U prazničnom intervjuu za "Novosti", tehnički direktor crveno-belih Marko Marin (35) je otkrio i da ne mora da traži novog Marina, jer je to Mirko Ivanić, pošto znanjem i vrhunskom tehnikom privlači navijače na stadion.

FOTO: FK Crvena zvezda

Otkriće Nasera Đige i prodaju u Vulvse za 12 miliona evra doživljava kao timski uspeh, a biseru Andriji Maksimoviću poručuje da, ako nastavi ovim putem, cena od 15 do 20 miliona evra neće biti njegov najveći transfer u karijeri. Kako ocenjujete poslednje učešće u Ligi šampiona, da li je moglo više da se postigne?

- Ocenjujem kao pozitivno. Ponovo smo se približili najboljim timovima Evrope i pokazali da tu pripadamo. Pružili smo dobre partije, ostvarili i prvu pobedu na strani u Ligi šampiona. Posebne pohvale upućujem treneru Vladanu Milojeviću i stručnom štabu za taktički odlično pripremljene utakmice. Pre svega smo naučili da možemo da se takmičimo sa ekipama tog nivoa i da nema potrebe da ulazimo u utakmice s prevelikim respektom. Ipak, videli smo da se svaka, pa i najmanja greška na tom nivou kažnjava. Ova iskustva će nam pomoći da ostvarimo bolje rezultate sledeći put kada se nađemo u ovom prestižnom takmičenju.

Da li je Zvezda mogla da izbegne renoviranje tima kada je eliminisala Bodo i ušla u LŠ? Da li se slažete da je odlazak Hvanga bio veliki udarac za ekipu i da je Kruniću i Silasu trebalo vremena da se uklope?

- Zvezda je, uprkos odlasku Hvanga, uspela da pre svega sastavi odličan tim i da odigra još bolju sezonu u Ligi šampiona. Prilikom njegovog dolaska dogovorili smo se da može da pređe u jedan od timova iz "lige petice"; ili Lige šampiona. Ostao je sa nama do kraja



Marko Marin iz igračkih dana/FOTO: N. Paraušić

kvalifikacija i pomogao nam da uđemo u ligašku fazu. Što se tiče Krunića, on je domaći igrač sa mnogo iskustva na najvećoj sceni i za nas je izuzetno važan. Zna kako se igraju veliki mečevi i siguran sam da će nam u narednom periodu još više značiti. Imao je veliku želju da zaigra za klub koji voli od malih nogu, a nas posebno raduje što ima ambicuju da u Zvezdi ostane i do kraja karijere. Silas je sa druge strane pokazao fizičku moć koja je neophodna na tom nivou i ubeđen sam da još nije pokazao sav svoj potencijal.

Da li će biti neuspeh ako se Zvezda sledeće sezone ne plasira opet u Ligu šampiona?

- Naš glavni cilj je osvajanje titule u domaćem prvenstvu i na odličnom smo putu da ga ostvarimo, uz dominantne igre. Iako se uvek trudimo da se merimo sa najboljima, a Liga šampiona je najveće klupsko takmičenje, finansijski možda i ne pripadamo tu. Ipak, pokazali smo da možemo da nadoknadimo te razlike dobrim radom. Liga Evrope je takođe veoma jako takmičenje i sigurno se ne može smatrati neuspehom ako se plasiramo tamo. Kao i većina Zvezdinih navijača, nadam se da ćemo ponovo dočekati najveće ekipe sveta,

poput Barselone ili Mančester sitija u Beogradu.

Na vaše insistiranje angažovan je Naser Điga, koji je od anonimca izrastao u igrača za Premijer ligu, uz ostvarenu zaradu od 12 miliona evra. Kako ste prepoznali njegov talenat?

- Naser je izuzetan momak, profesionalac i fudbaler, koji je trudom i radom zaslužio uspeh. Njegov potencijal bio je vidljiv već u drugoj francuskoj ligi, gde se isticao brzinom, okretnošću i čvrstinom u duelima. Kao štoper, bio je siguran na lopti i imao želju da igra prema napred. Prvi sastanak s njim odmah je otkrio da je dobar momak koji želi da napreduje. Taj transfer je bio timski uspeh. Radim sa skauting timom, koji uključuje još trojicu meni bliskih saradnika i veoma sam zadovoljan njihovim radom.

Da li možete da pronađete novog Marka Marina, odnosno taj tip igrača, znalca i vrhunskog tehničara, zbog kojeg navijači dolaze na stadion?

- Srećan sam što trenutno ne moram da tražim novog Marka Marina, jer već imamo takvog igrača u Mirku Ivaniću. Njegovi kvaliteti, znanje i vrhunska tehnika su zaista nešto što privlači navijače na stadion. Srećni smo što je produžio ugovor i što ćemo još dugo



Kako ocenjujete razvoj Andrije Maksimovića i kako objašnjavate priče da mu je cena za kratko vreme porasla na 15, 20 miliona evra?

- Maksimović je vanserijski talenat, što je demonstrirao već od svojih prvih partija u seniorskom fudbalu. Njegova adaptacija nije bila teška, jer je već sa 16 godina odskakao u Grafičaru, a taj nivo igre je održao je i kod nas u prvom timu, čak i na najvećoj sceni kao što su derbi ili utakmica sa Interom u Ligi šampiona. U Evropi nema mnogo sedamnaestogodišnjaka koji igraju na tom nivou. Pametan je momak i shvatio je da samo kroz dalji rad može da napreduje. On je tek na početku jedne, po svemu sudeći, ogromne karijere. Najbitnije je da se fokusira na treninge, ishranu i dodatni rad, te da pažljivo

sluša trenere. Ako nastavi tim putem, cena od 15 do 20 miliona evra neće biti njegov najveći transfer u karijeri.

Da li se slažete sa generalnim direktorom Zvezdanom Terzićem da za svako pravo pojačanje mora i da se plati mnogo para?

- Slažem se. Nismo naivni da mislimo da smo mi najbolji i najpametniji. Klubovi s kojima se merimo i takmičimo u Ligi šampiona ili Ligi Evrope takođe imaju odlične skauting službe, često veće i s većim budžetima, kao i mogućnosti da troše mnogo više

novca na transfere. Stoga, moramo biti kreativni, brzi i reagovati u pravom trenutku. Naravno, trudimo se da dovedemo što bolje igrače za što manje novca. U sastavljanju ekipe nije samo važno pronaći jednog dobrog igrača za određenu poziciju. Ključ je da taj igrač bude kompatibilan sa igračima oko sebe. Ekipa ne može da trpi previše individualaca ali jednog ili dvojicu, ako donose kvalitet na terenu, možemo prihvatiti.

Zvezda je počela da izdvaja brojke od pet miliona evra za pojačanja, razmišljala je i o otkupu Silasa za deset miliona. Kada će moći da probije i te granice od deset miliona, pošto joj u skladu sa rezultatima budžet sve više raste?

- Tržište se razvija na takav način da cene konstantno rastu, tako da se ne pitamo samo mi. Uvek ćemo pokušati da platimo što manje za transfer, ali kada procenimo da vredi platiti deset i više miliona za jednog igrača, koji će doneti dodatni kvalitet, verujem da ćemo to i učiniti. Međutim, svima mora biti jasno da jedan igrač nikada neće sam odlučivati utakmice niti garantovati uspeh. Njegov kvalitet može biti ključni faktor za uspeh, ali timski rad i kompatibilnost sa ostatkom ekipe su takođe presudni.

Da li je dobro za Zvezdu što je u Srbiji ovoliko dominantna u odnosu na svoje rivale?

- To je pokazatelj dobrog rada, ali složio bih se da je razlika u intenzitetu između domaćeg prvenstva i evropskih utakmica prevelika, što nam stvara probleme. Nismo uvek pripremljeni na taj intenzitet, a ponekad u domaćim utakmicama možda uđemo previše

opušteno ili popustimo kada povedemo. U Evropi to nije moguće, jer se svaka greška odmah kažnjava.

Koliko vam u poslu pomaže što ste bili veliko igračko ime, ko vam je u ovom poslu najviše pomagao od bivših saigrača ili trenera?

- Mislim da mi to posebno pomaže u pregovorima s agentima i potencijalnim novim igračima. Kroz karijeru sam upoznao mnogo ljudi iz fudbala i tako sam stalno u toku sa dešavanjima. Tačno znam kako se fudbaler oseća i kako razmišlja u određenom trenutku, što svakako pomaže u pregovorima. Igrači to osećaju.

Ove sezone Zvezda je afirmisala nekoliko mladih igrača izsvoje škole poput Maksimovića, Mimovića, Guteše, sve više se ističu Milosavljevič i Đurić. Kako po vama radi omladinska škola i od kojih igrača se sledeće sezone očekuje da iskoče u prvi plan?

- Kao što sam već naveo, progres Omladinske škole je nešto što me izuzetno raduje. Na odličnom smo putu, iako smatram da to može biti još bolje. Uvek smo imali talentovanu decu, a sada smo dodali još bolji rad, disciplinu i posvećenost. Naš cilj je da ih što bolje pripremimo za seniorski fudbal, i ubeđen sam da ćemo i dalje proizvoditi odlične igrače za Crvenu zvezdu i reprezentaciju Srbije.

Marko Marin i Mitar Mrkela/FOTO: FK Crvena zvezda

Nedavno ste u šali rekli kako biste kupili Virca iz Leverkuzena, da imate na raspolaganju 100 miliona evra. Da li je bolje uložiti veliki novac u jedno zvučno ime, ili dovesti za te pare više igrača?

- Pitanje je bilo šta bih uradio kada bih imao 100 miliona za jednog igrača i koga bih doveo. Nažalost, 100 miliona ne bi bilo dovoljno za Virca. Sve zavisi o kojem klubu govorimo. Ako klubovi poput Bajerna, Reala, Barselone ili Mančester sitija traže igrače i imaju 100 miliona na raspolaganju, možda bi za njih bilo bolje da ulože taj novac u jednog igrača, jer nema mnogo igrača koji mogu pojačati takve timove. Za Zvezdu bi definitivno bilo bolje dovesti više igrača za taj iznos.

Koliko je po vama Zvezda kao klub porasla od perioda kada ste bili njen igrač, pa do sada?

- Zvezda je značajno porasla od vremena kada sam bio njen igrač i to u mnogim aspektima - od igračkog kadra, preko infrastrukture, do imidža kluba. Nakon dugog vremenskog perioda, Zvezda se tada kvalifikovala za Ligu šampiona, što je bio ogroman uspeh. Iako smo slavili fenomenalne pobede nad ekipama kao što su Liverpul ili Olimpijakos, razlika između ostalih timova i nas je bila velika. Sada je ta razlika znatno smanjena. Infrastruktura kluba je takođe značajno unapređena. Izgradili smo Mediko blok, hotel, savremene svlačionice i druge objekte koji doprinose razvoju kluba. Takođe smo prvom timu, kao i Omladinskoj školi obezbedili najsavremenije terene, a mlađe selekcije su dobile i novu Omladinsku kuću, sa velikom teretanom i prostorijama, sve to je neophodno za kontinuirani rast kluba. Pored svega toga, unapredili smo i infrastrukturu stadiona, koja je veoma bitna za komfor navijača, koji dolaze na utakmice.

Katai neponovljiv

DA li bi možda biser kluba, šesnaestogodišnji Vasilije Kostov mogao da bude vaš, odnosno naslednik Magika Aleksandra Kataija?

- Iskreno, mislim da će biti teško da neko u bliskoj budućnosti donese klubu ono što je Katai pružio. Njegov doprinos u odlučujućim utakmicama, golovi i važnost za ekipu i svlačionicu je neprocenjiv. Vasilije je drugačiji tip igrača. Kao vezni igrač, ističe se odličnom vizijom, dobrim kratkim i dugim pasovima. Hrabar je, želi da preuzme odgovornost i ne plaši se izazova. Ubeđen sam da će u skorijoj budućnosti to pokazati i u našem prvom timu.

Ekipa mlađa 5 godina

U aprilu će biti dve godine otkako ste na funkciji tehničkog direktora. Čime ste najviše zadovoljni i da li je bilo nešto što ste hteli, a niste uspeli da uradite?

- Veoma sam srećan kako ekipa trenutno izgleda, a rezultati pokazuju koliko smo dominantni i moćni u domaćem prvenstvu. Tokom dve godine uspeli smo da smanjimo prosečnu starost ekipe za pet godina. Na primer, protiv Makabija iz Haife je prosek prve postave bio 29,4, dok je u pobedi nad Štutgartom bio 24,8. I dalje imamo dobar miks mladih i iskusnih igrača. Imali smo veoma težak zadatak da u kratkom vremenskom periodu podmladimo ekipu, zaradimo na transferima i dodatno je ojačamo, i u tome smo uspeli.

