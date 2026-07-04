VELIKI TRIJUMF: Stefan Cekć je pobednik „Pinkovih zvezda" za 2026. godinu (FOTO)
POBEDNIK „Pinkovih zvezda" za sezonu 2025/2026 je Stefan Cekić.
Nakon devetomesečne pevačke borbe, rada i truda mentora da kandidatima priušte najbolje za njih, konačno je trijumfovao najbolji, a to je po mišljenju publike Stefan.
Publika je izabrala da je ove sezone bio najbolji Stefan mentor, Desingerica.
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