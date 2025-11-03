Poznati

TUGA: Umro Frenki iz Slatkog greha, članovi benda se oprostili od njega

В.Н.

03. 11. 2025. u 09:40

LjUBIŠA Marković Frenki, Klavijaturista "Slatkog greha" je umro, a kolege i prijatelji se opraštaju od njega.

ТУГА: Умро Френки из Слатког греха, чланови бенда се опростили од њега

foto: wiktionary

"Neka ti je laka zemlja i počivaj u miru, dragi naš Frenki. Tvoj Slatki greh", piše u objavi.

Bend "Slatki greh" je nastao iz sastava Lira šou 1977. godine, a sa dolaskom Lepe Brene, koja je postala pevačica 1982, menjaju ime u Slatki greh.

Lepa Brena i "Slatki greh" nisu nastupali nastupaju zajedno od sredine devedesetih godina, ali je grupa nastavila da radi pod istim imenom i nastupali su na privatnim proslavama.

(Telegraf)

