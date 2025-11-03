TUGA: Umro Frenki iz Slatkog greha, članovi benda se oprostili od njega

LjUBIŠA Marković Frenki, Klavijaturista "Slatkog greha" je umro, a kolege i prijatelji se opraštaju od njega.

"Neka ti je laka zemlja i počivaj u miru, dragi naš Frenki. Tvoj Slatki greh", piše u objavi.

Bend "Slatki greh" je nastao iz sastava Lira šou 1977. godine, a sa dolaskom Lepe Brene, koja je postala pevačica 1982, menjaju ime u Slatki greh.

Lepa Brena i "Slatki greh" nisu nastupali nastupaju zajedno od sredine devedesetih godina, ali je grupa nastavila da radi pod istim imenom i nastupali su na privatnim proslavama.

(Telegraf)