OŽENIO SE UROŠ ŽIVKOVIĆ: U očima suze radosnice, a na svadbi i poznata lica
PEVAČ Uroš Živković i njegova izabranica Jovana venčali su se danas pred Bogom i narodom, krunišući svoju ljubav svetim činom braka.
U prelepom ambijentu Božije kuće, tačno u 15:30 časova, u prisustvu porodice, prijatelja i dragih gostiju, Uroš i Jovana su, sa osmehom i suzama radosnicama u očima, zakoračili u novo poglavlje zajedničkog života.
Među prisutnima bila su i njihova najmilija podrška – članovi porodice, rodbina i prijatelji, koji su došli da uveličaju ovaj poseban dan i da svedoče snazi iskrene ljubavi. Njihov sin, ponosni naslednik, bio je uz mamu i tatu, dodajući još dublje značenje ovom svečanom trenutku.
Venčanju su prisustvovala i poznata imena – pevačica Tamara Milutinović sa suprugom Darkom Jevtićem, kao i bokser Marko Nikolić, koji se pojavio u pratnji svoje lepše polovine. Tu su i Ljuba Perućica sa suprugom katarinom, kao i Goga Gacić. Svi su zajedno slavili ljubav, život i zajedništvo, uz osmehe, zagrljaje i nezaboravne uspomene.
MISTERIOZAN UREĐAJ SNIMLjEN PRE PADA NADSTREŠNICE: Dragan J. Vučićević otkriva nove dokaze (FOTO)
GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević ekskluzivno je otkrio nove dokaze o padu nadstrešnice u Novom Sadu na Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine.
13. 10. 2025. u 11:53
DRAMA U IZRAELSKOM PARLAMENTU: Levičar krenuo na Trampa, obezbeđenje hitno reagovalo (VIDEO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp dočekan je ovacijama u izraelskom parlamentu Knesetu, gde je počeo njegov govor. Ubrzo nakon toga, levičarski poslanik Kneseta je počeo da dobacuje, a obezbeđenje je odmah reagovalo.
13. 10. 2025. u 13:34
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
