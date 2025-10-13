Poznati

OŽENIO SE UROŠ ŽIVKOVIĆ: U očima suze radosnice, a na svadbi i poznata lica

Novosti online

13. 10. 2025. u 16:14

PEVAČ Uroš Živković i njegova izabranica Jovana venčali su se danas pred Bogom i narodom, krunišući svoju ljubav svetim činom braka.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

U prelepom ambijentu Božije kuće, tačno u 15:30 časova, u prisustvu porodice, prijatelja i dragih gostiju, Uroš i Jovana su, sa osmehom i suzama radosnicama u očima, zakoračili u novo poglavlje zajedničkog života.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Među prisutnima bila su i njihova najmilija podrška – članovi porodice, rodbina i prijatelji, koji su došli da uveličaju ovaj poseban dan i da svedoče snazi iskrene ljubavi. Njihov sin, ponosni naslednik, bio je uz mamu i tatu, dodajući još dublje značenje ovom svečanom trenutku.

Venčanju su prisustvovala i poznata imena – pevačica Tamara Milutinović sa suprugom Darkom Jevtićem, kao i bokser Marko Nikolić, koji se pojavio u pratnji svoje lepše polovine. Tu su i Ljuba Perućica sa suprugom katarinom, kao i Goga Gacić. Svi su zajedno slavili ljubav, život i zajedništvo, uz osmehe, zagrljaje i nezaboravne uspomene.

