PROTIVE SE RUDARENJU NA OZRENU: Meštani opštine Petrovo izjasnili se na referendumu

GRAĐANI Mesne zajednice Sočkovac, u opštini Petrovo, izjasnili su se na refrendumu održanom u nedelju da su protiv geoloških istraživanja u svom mestu. Preliminarni rezultati pokazali su da je 97,9 građana koji su izašli na referendum protiv geoloških istraživanja. Odluku o referendumu jednoglasno je usvojila Skupština opštine nakon što je kompanija iz Bijeljine, pisanim putem obavestila načelnika Ozrena Petkovića da 22. maja počinju geološka istraživanja.

Meštani strahuju da bi iskopavanje rude uništilo šume, zagadilo vodu i zemljište, a ljude sa Ozrena ponovo raselilo. Detaljna geološka istraživanja na istražnom prostoru "Petrovo", planirana su na prisustvo olova, cinka, bakra, srebra i zlata.

Imanje Boška Tešića od lokacije planirane za geološko istraživanje udaljeno je svega 100 metara. Dok su investitori još ranije tvrdili da istraživanja neće uticati na životnu sredinu, Boško strahuje da bi konačan ishod mogao biti neželjeni rudnik.

- Površinski kop sve bi uništio ispiranjem, ugrozio bi dole i banju i sve - istakao je Tešić.

Ozrenci tvrde da je u Prostornom planu opštine Petrovo planirano da planina bude park prirode.

Okupljanje EKOLOŠKI aktivisti sa ove teritorije, za danas, 19. maj, uoči najavljenog početka geoloških istraživanja, najavili su mirno okupljanje ispred Narodne skupštine RS.

- Ako su ljudi protiv geoloških istraživanja koje provodi kompanija, pa tek možete misliti kakva će biti situacija u slučaju rudarenja. Neprihvatljiv je zato što se radi o eksploataciji teških kancerogenih metala, pre svega, nikla i kobalta - istakao je Zoran Poljašević, Ekološko udruženje "Ozrenski studenac" Sočkovac.

U Petrovu jasni da više instance vlasti moraju poštovati volju naroda. Opština je pred Okružnim sudom u Banjaluci pokrenula upravni postupak protiv resornog ministarstva.

- Iako je Ministarstvo energetike i rudarstva RS izdalo rešenje, odnosno dozvolu kompaniji koja se bavi geološkim istraživanjima, smatramo da se stav građana mora uvažiti i da meštani imaju pravo da odlučuju o pitanjima koja direktno utiču na njihov život, imovinu i budućnost njihove lokalne zajednice - rekao je Petković, načelnik Petrova.