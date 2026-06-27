Republika Srpska

"POLITIČKA BORBA NA DOMAĆEM TERENU JE DOZVOLJENA" Dodik: Na nivou BiH Srpska treba i mora da pokaže potpuno jedinstvo

В.Н.

27. 06. 2026. u 14:32

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PREDSEDNIK Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je danas da je politička borba na domaćem terenu dozvoljena, i da bi trebalo da bude sasvim normalna, ali da na nivou Bosne i Hercegovine, Republika Srpska treba i mora da pokaže potpuno jedinstvo.

ПОЛИТИЧКА БОРБА НА ДОМАЋЕМ ТЕРЕНУ ЈЕ ДОЗВОЉЕНА Додик: На нивоу БиХ Српска треба и мора да покаже потпуно јединство

Foto: B. Zdrinja

"Da jasno znamo naše strateške ciljeve, da ih na pažljiv način odmerimo i da te ciljeve branimo. Ukoliko to ne budemo činili, svi oni koji su zlonamerni ili žele loše Republici Srpskoj uspeće u nekom vremenu, bez našeg jedinstva", kazao je Dodik novinarima u Doboju, penosi RTRS.

Dodik je rekao da je i Vidovdan, praznik koji Srpska pravoslavna crkva slavi 28. juna, veliki mitski datum srpske istorije, od Kosovskog boja nadalje.

"Za Vidovdan su vezani mnogi uspesi, ali i neki tragični događaji našeg naroda, i zato Vidovdan ima poseban značaj obeležavanja. Tada institucije Republike Srpske daju počast svima onima koji su doprineli njenom razvoju, a nesumnjivo je da su naši borci najznačajniji koji su upisali istoriju", rekao je Dodik.

On je podsetio na upornu borbu da se poboljša status boraca, i ocenio je da je Republika Srpska njihov status rešila na sistemski način, kroz utvrđivanje i povećanje boračkog dodatka i svih drugih primanja koja se odnose na borce.

"Republika Srpska je svetinja, treba je učiniti mitom i za generacije koje dolaze, da ih okupimo i da im Srpsku predajemo sa čvrstim uverenjem da treba da se odbrani i da opstane, da se ne uruši, a to bi moglo. Političari moraju da vode više računa", zaključio je Dodik.

 

(Tanjug)

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