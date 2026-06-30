DRAMA! Smrtni slučaj u reprezentaciji Portugalije pred duel sa Hrvatskom
U tabor reprezentacije Portugalije stigle su tužne vesti!
Legendi portugalskog, pa i evropskog fudbala, Rikardu Karvalju, preminuo je otac.
Karvaljo, osvajač Lige šampiona sa Portom i potom dvostruki prvak Premijer lige, sve pod vođstvom Žozea Murinja, ostao je bez najbližeg člana porodice u nedelji pripreme za veliki derbi šesnaestine finala sa Hrvatskom.
Fudbalski savez Portugalije nije objavio da li će pomoćni trener selektora Roberta Martineza, poput Didijea Dešana, koji je i sam izgubio majku tokom turnira, putovati u Evropu na sahranu.
Portugalci u petak u 1.00 po srednjeevropskom vremenu igraju derbi prve runde eliminacija na FIFA svetskom prvenstvu protiv Hrvatske.
Danas na treningu, fudbaleri i stručni štab zagrlili su se na centru i održali minut ćutanja za oca jednog od najboljih defanzivaca Evrope svog vremena.
Rikardo Karvaljo rođen je 18. maja 1978. godine u Amaranteu. Profesionalnu karijeru započeo je u Portu, sa kojim je pod vođstvom Žozea Murinja osvojio Ligu šampiona 2004. godine. Nakon toga je nastupao za Čelsi, Real Madrid, Monako i Šangaj, osvojivši brojne domaće i međunarodne trofeje.
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