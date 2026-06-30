DRAMA! Smrtni slučaj u reprezentaciji Portugalije pred duel sa Hrvatskom

U tabor reprezentacije Portugalije stigle su tužne vesti!

Ricardo Rocha / Zuma Press / Profimedia

Legendi portugalskog, pa i evropskog fudbala, Rikardu Karvalju, preminuo je otac.

Karvaljo, osvajač Lige šampiona sa Portom i potom dvostruki prvak Premijer lige, sve pod vođstvom Žozea Murinja, ostao je bez najbližeg člana porodice u nedelji pripreme za veliki derbi šesnaestine finala sa Hrvatskom.

Fudbalski savez Portugalije nije objavio da li će pomoćni trener selektora Roberta Martineza, poput Didijea Dešana, koji je i sam izgubio majku tokom turnira, putovati u Evropu na sahranu.

Portugalci u petak u 1.00 po srednjeevropskom vremenu igraju derbi prve runde eliminacija na FIFA svetskom prvenstvu protiv Hrvatske.

Danas na treningu, fudbaleri i stručni štab zagrlili su se na centru i održali minut ćutanja za oca jednog od najboljih defanzivaca Evrope svog vremena.

Rikardo Karvaljo rođen je 18. maja 1978. godine u Amaranteu. Profesionalnu karijeru započeo je u Portu, sa kojim je pod vođstvom Žozea Murinja osvojio Ligu šampiona 2004. godine. Nakon toga je nastupao za Čelsi, Real Madrid, Monako i Šangaj, osvojivši brojne domaće i međunarodne trofeje.