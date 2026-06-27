"SRBIJA JE GARANT NAŠE BEZBEDNOSTI I BUDUĆNOSTI": Snažna poruka podrške predsedniku Vučiću iz Republike Srpske

PREDSEDNIK Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je danas da je stabilna i jaka Srbija od ključnog značaja za Republiku Srpsku, ocenjujući da bi svaka dugotrajnija politička nestabilnost u Srbiji imala negativne posledice i po Republiku Srpsku.

Foto: D. Gavrić

- Srbija je garant naše bezbednosti i budućnosti. Mi nismo neko ko bi mogao dugo da izdrži u slučaju nestabilne Srbije, ni u nekoj, da kažemo kratkoročnoj političkoj utakmici, ali ni u dugoročnoj - rekao je on za Tanjug.

Stevandić je naveo i da je Srpska tokom prethodnog perioda prolazila kroz različite oblike međunarodnih pritisaka, ali da je uz podršku Srbije uspela da svoju poziciju predstavi u evropskim institucijama.

Prema njegovim rečima, važno je da se u Srbiji kada je reč o političkoj situaciji spreče dalje društvene podele, navodeći da građanski i nacionalni identitet ne treba posmatrati kao suprotstavljene kategorije.

- Nama je jaka Srbija nešto što nam garantuje da možemo da se borimo, a slaba Srbija i Srbija koja se izvinjava, ponižava, znači ta Srbija ne može da pobeđuje, i ta Srbija ne može da bude garant nikome - kazao je Stevandić.

On je govoreći o stanju u Bosni i Hercegovini rekao da u toj zemlji tokom prethodnih 30 godina nisu razvijane zajedničke vrednosti, već su produbljivane razlike među konstitutivnim narodima, dodajući da su za to odgovorni i međunarodni predstavnici.

Ponovio je stav RS da se protivi postojanju institucije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, navodeći da je parlament usvojio deklaraciju kojom se traži zatvaranje te kancelarije.

Prema njegovom tumačenju, imenovanje visokog predstavnika moguće samo uz saglasnost svih strana potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma i potvrdu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Stevandić je kazao i da RS ne priznaje legitimitet visokom predstavniku Kristijanu Šmitu navodeći da smatra da nema odgovarajuću potvrdu Saveta bezbednosti UN.

Kazao je i da će na izborima u Bosni i Hercegovini zakazanim za oktobar biti primenjene nove tehnologije za identifikaciju birača i obradu glasačkih listića, izražavajući rezervu prema načinu upravljanja softverskim sistemom, navodeći da je važno obezbediti punu transparentnost izbornog procesa.

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