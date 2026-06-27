"SRBIJA JE GARANT NAŠE BEZBEDNOSTI I BUDUĆNOSTI": Snažna poruka podrške predsedniku Vučiću iz Republike Srpske
PREDSEDNIK Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je danas da je stabilna i jaka Srbija od ključnog značaja za Republiku Srpsku, ocenjujući da bi svaka dugotrajnija politička nestabilnost u Srbiji imala negativne posledice i po Republiku Srpsku.
- Srbija je garant naše bezbednosti i budućnosti. Mi nismo neko ko bi mogao dugo da izdrži u slučaju nestabilne Srbije, ni u nekoj, da kažemo kratkoročnoj političkoj utakmici, ali ni u dugoročnoj - rekao je on za Tanjug.
Stevandić je naveo i da je Srpska tokom prethodnog perioda prolazila kroz različite oblike međunarodnih pritisaka, ali da je uz podršku Srbije uspela da svoju poziciju predstavi u evropskim institucijama.
Prema njegovim rečima, važno je da se u Srbiji kada je reč o političkoj situaciji spreče dalje društvene podele, navodeći da građanski i nacionalni identitet ne treba posmatrati kao suprotstavljene kategorije.
- Nama je jaka Srbija nešto što nam garantuje da možemo da se borimo, a slaba Srbija i Srbija koja se izvinjava, ponižava, znači ta Srbija ne može da pobeđuje, i ta Srbija ne može da bude garant nikome - kazao je Stevandić.
On je govoreći o stanju u Bosni i Hercegovini rekao da u toj zemlji tokom prethodnih 30 godina nisu razvijane zajedničke vrednosti, već su produbljivane razlike među konstitutivnim narodima, dodajući da su za to odgovorni i međunarodni predstavnici.
Ponovio je stav RS da se protivi postojanju institucije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, navodeći da je parlament usvojio deklaraciju kojom se traži zatvaranje te kancelarije.
Prema njegovom tumačenju, imenovanje visokog predstavnika moguće samo uz saglasnost svih strana potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma i potvrdu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Stevandić je kazao i da RS ne priznaje legitimitet visokom predstavniku Kristijanu Šmitu navodeći da smatra da nema odgovarajuću potvrdu Saveta bezbednosti UN.
Kazao je i da će na izborima u Bosni i Hercegovini zakazanim za oktobar biti primenjene nove tehnologije za identifikaciju birača i obradu glasačkih listića, izražavajući rezervu prema načinu upravljanja softverskim sistemom, navodeći da je važno obezbediti punu transparentnost izbornog procesa.
BONUS VIDEO: GRAĐANIN SASUO ISTINU U LICE BLOKADERIMA: Oni bi da jašu političke protivnike, a mi smo za sabornost
Preporučujemo
STEVANDIĆ OŠTRO: Nismo ispunili najvažniju Šmitovu želju
17. 06. 2026. u 16:38
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP POTPISAO NAREDBU 13219: "Dejtonski sporazum i Rezolucija 1244 se moraju poštovati"
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp produžio je danas vanredno stanje na nacionalnom nivou u vezi sa Zapadnim Balkanom, u skladu sa Zakonom o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima, objavljeno je danas na sajtu Federalnog registra SAD.
24. 06. 2026. u 17:38 >> 17:45
UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.
24. 06. 2026. u 18:41
UMRLA JE U BOLOVIMA, U 47. GODINI Njenu smrt Miloš nikada neće prežaliti: "Bolest je brzo napredovala"
"BOLEST je brzo napredovala. Za samo sedam godina ona je legla u krevet i bila je nepokretna do smrti."
25. 06. 2026. u 10:29
Komentari (0)