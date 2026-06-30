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KAKAV EGZODUS! Crvena zvezda ostala i bez trenera

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30. 06. 2026. u 00:50

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TOTALNO rasulo!

КАКАВ ЕГЗОДУС! Црвена звезда остала и без тренера

Photo: Antonio Ahel/ATA Images

Vaterpolo klub Crvena zvezda je ostala bez trenera, pošto je Aleksandar Filipović napustio tim. Tako je posle velikog broja odlazaka vaterpolista i trener podigao sidro.

- Sa klubom Černo more Tiča sam postigao dogovor i najmanje dve sezone ću provesti u Varni. Želeli su da sklopimo i duži dogovor ali za sada su to dve sezone uz mogućnost produženja saradnje - rekao je Filipović sve u vezi bugarskog šampiona i saradnje.

- Cilj je da probamo da se predstavimo na međunarodnoj sceni i za početak je reč o Čelendž kupu.

Crvenu zvezdu su napustili Vasić, Šulc, Tankosić, Petković i Pješivc. Tako će Crvena zvezda nastaviti sa nizanjem problema, a deluje da je odlazak trenera najveći. Posle drugog dela sezone otišli su i Danković, Radovanović, Mišović i Gajić.

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