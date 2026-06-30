KAKAV EGZODUS! Crvena zvezda ostala i bez trenera
TOTALNO rasulo!
Vaterpolo klub Crvena zvezda je ostala bez trenera, pošto je Aleksandar Filipović napustio tim. Tako je posle velikog broja odlazaka vaterpolista i trener podigao sidro.
- Sa klubom Černo more Tiča sam postigao dogovor i najmanje dve sezone ću provesti u Varni. Želeli su da sklopimo i duži dogovor ali za sada su to dve sezone uz mogućnost produženja saradnje - rekao je Filipović sve u vezi bugarskog šampiona i saradnje.
- Cilj je da probamo da se predstavimo na međunarodnoj sceni i za početak je reč o Čelendž kupu.
Crvenu zvezdu su napustili Vasić, Šulc, Tankosić, Petković i Pješivc. Tako će Crvena zvezda nastaviti sa nizanjem problema, a deluje da je odlazak trenera najveći. Posle drugog dela sezone otišli su i Danković, Radovanović, Mišović i Gajić.
Preporučujemo
PRENOS, NEMAČKA-PARAGVAJ: Penali u Bostonu - kakva drama! (VIDEO)
30. 06. 2026. u 01:12
PANIKA NA VIMBLDONU! Novak Đoković priznao surovu istinu posle drame u Londonu
30. 06. 2026. u 00:20
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"ZVEZDAŠ SAM OD MALENA, ZATO SAM ODBIO PARTIZAN" Reprezentativac Srbije Nikola Jović otkrio da je imao ponude i crveno i crno-belih
Srpski reprezentativac Nikola Jović otkrio je da je imao ponude i Zvezde i Partizana.
29. 06. 2026. u 12:06
LAPSUS ILI SAMOUVERENOST?! Selektor Hrvatske: "Kada prođemo Portugal, videćemo šta i kako dalje!"
Fudbaleri Hrvatske igraće u šesnaestini finala Mundijala protiv Portugala. Na papiru Kristijano Ronaldo i drugovi su favoriti, ali to ništa ne mora da znači na terenu. Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić obratio se javnosti pred ovaj duel.
29. 06. 2026. u 08:42
UMRLA JE U BOLOVIMA, U 47. GODINI Njenu smrt Miloš nikada neće prežaliti: "Bolest je brzo napredovala"
"BOLEST je brzo napredovala. Za samo sedam godina ona je legla u krevet i bila je nepokretna do smrti."
25. 06. 2026. u 10:29
Komentari (0)