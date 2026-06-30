OVO JE SRAMOTA! Nemci razapeli pancere nakon šokantne eliminacije na Mundijalu
Fudbalska reprezentacija Paragvaja izborila je plasman u osminu finala Svetskog prvenstva na penale ukupnim rezultatom 4:5.
Tamo će igrati protiv pobednika duela između Francuske i Švedske. Utakmica između Nemačke i Paragvaja završena je rezultatom 1:1 posle regularnog dela i produžetaka. Nemci su dominirali u posedu lopte, ali su se mučili protiv čvrste paragvajske odbrane.
Undav je bio gotovo nevidljiv u prvom poluvremenu, sa samo osam kontakata sa loptom. Prvi šok za Nemačku dogodio se u 42. minutu. Nakon jednog od retkih upada Paragvaja na protivničku polovinu, Matijas Galarza je centrirao sa desne strane, a Hulio Ensiso je pobegao odbrambenim igračima u šesnaestercu i postigao gol glavom za vođstvo Južnoamerikanaca. Napadač, visok samo 1,68 metara, savladao je nemačku odbranu.
Međutim, Nemačka se vratila u 54. minutu. Florijan Virc je uputio jedan od mnogih centaršuteva, a Kaj Haverc je glavom poslao loptu u mrežu na prvoj stativi za 1:1. Paragvaj prošao na penale Na kraju, pobednika su odlučili penali. Ovde su se Paragvajci pokazali srećnijim i veštijim. Golman Orlando Gil je odbranio šuteve Kaija Haverca i Nika Voltemejda, dok je Džonatan Tah promašio cilj.
S druge strane, Manuel Nojer je zaustavio pokušaj Antonija Sanabrije, ali to nije bilo dovoljno. Žoze Kanale je postigao odlučujući penal za pobedu Paragvaja i prolazak u četvrtfinale. Za Nemačku je ovo bio prvi put u istoriji da su eliminisani na penale na Svetskom prvenstvu.
Dok u Paragvaju slave, u Nemačkoj besne. Najpoznatiji nemački sportski list Bild piše o eliminaciji Nemačke sa Svetskog prvenstva u očekivanom tonu: „OPET NAS JE SRAMOTA!“, glasi naslov, a tekst: „Sve je gotovo. Nemačka je izgubila na penale i oprašta se od turnira. San o Svetskom prvenstvu počeo je da drhti u produžetcima, a kraj mu je došao posle penala. Paragvaj je prošao dalje sa ukupno 5:4“, navodi se u tekstu.
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