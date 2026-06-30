Fudbal

uživoPRENOS, HOLANDIJA -MAROKO: Nikad viđeno u istoriji Mundijala, evo zbog čega će ovaj meč biti najbolniji

Новости онлине

30. 06. 2026. u 02:10 >> 02:19

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026 nastavlja se utakmicom u Montereju gde se Holandija i Maroko bore za plasman u osminu finala.

ПРЕНОС, ХОЛАНДИЈА -МАРОКО: Никад виђено у историји Мундијала, ево због чега ће овај меч бити најболнији

FOTO: Tanjug/AP/Eric Gay

Holandija - Maroko

 

Sastavi

Stadion: Monterej (Gvadalupe, 53.529)
Sudija: Vilton Sampajo (Brazil)

HOLANDIJA (3-4-2-1): Verbrugen - Van Heke, Van Dajk, Ake - Damfris, Gravenberh, De Jong, Van de Ven - Samervil, Gakpo - Brobi

MAROKO (4-2-3-1): Bono - Hakimi, Diop, Rijad, Mazraui - El Ajnaui, Buadi - Dijaz, Unahi, El Kanus - Saibari 

Uoči meča

Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026 nastavlja se utakmicom u Montereju gde se Holandija i Maroko bore za plasman u osminu finala.

Ovo je meč koji obećava da bude jedan od najzanimljivijih u ovoj rundi, s obzirom na to da obe selekcije ulaze u duel sa neverovatnim momentumom.

Holandija je završila takmičenje u Grupi F bez poraza (dve pobede i jedan remi), nakon što je u trećem kolu savladala Tunis sa 3:1 i tako napravila odličnu uvertiru za nokaut fazu. Osvajanjem prvog mesta u grupi po šesti put u poslednjih sedam planetarnih šampionata, „oranje” je zadržalo stopostotan učinak prolaska grupne faze u svih svojih deset učešća na Svetskim prvenstvima.

FOTO: Tanjug/AP/Ashley Landis

 

Dalji plasman deluje vrlo verovatno za holandski tim koji je stigao najmanje do četvrtfinala u pet od poslednjih šest ovakvih nastupa. Izabranici Ronalda Kumana imaju i formu na svojoj strani, jer u nokaut fazu prenose niz od 11 takmičarskih utakmica bez poraza (osam pobeda i tri remija).

Maroko je uspeo da se oporavi nakon primljenog gola u desetom minutu i da savlada Haiti sa 4:2 u trećem kolu, zabeleživši tako svoju prvu pobedu posle preokreta u istoriji svetskih prvenstava (pre toga su imali jedan remi i 11 poraza kada bi prvi primili gol).

Bila je to rekordna utakmica po mnogo čemu za „lavove sa Atlasa”, koji su prvi put u svojoj istoriji postigli četiri gola na jednoj utakmici Mundijala, uz posed lopte od 69% – njihov najveći u jednom meču na ovom takmičenju.

Samo je gol-razlika sprečila tim Mohameda Vabija da završi ispred Brazila u Grupi C. Iako im je ovo tek treće pojavljivanje u nokaut fazi Svetskog prvenstva, Vabi je izjavio da njegov tim veruje da može da osvoji titulu, a niz od osam utakmica bez poraza (pet pobeda i tri remija) od završetka Afričkog kupa nacija u januaru čini ih nezgodnim protivnikom za svaku ekipu.

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Matt Slocum

 

Ovo je drugi međusobni duel ovih selekcija na Svetskim prvenstvima, nakon pobede Holandije od 2:1 dalekog Mundijala 1994. godine.

Holanđani su bez poraza protiv afričkih selekcija na Svetskim prvenstvima (pet pobeda i jedan remi), dok Maroko traži drugu uzastopnu pobedu protiv evropskih selekcija, nakon što je u grupnoj fazi savladao Škotsku sa 1:0.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

AMERIKANCI BRUJE: Vučić najavio kupovinu HQ-9, Srbija bi mogla da ima najmoćniji PVO sistem u Evropi!
Politika

0 34

AMERIKANCI BRUJE: Vučić najavio kupovinu HQ-9, Srbija bi mogla da ima najmoćniji PVO sistem u Evropi!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče, tokom prikaza novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na vojnom aerodromu u Batajnici, da će Srbija nabaviti kineski protivvazduhoplovni sistem dugog dometa HQ-9, koji zapadni vojni analitičari ocenjuju kao pandan ruskom S-300, dok pojedine analize njegove sposobnosti porede i sa sistemom S-400.

29. 06. 2026. u 15:26 >> 15:52

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIJA JE VEĆ „PRESUDILA“: Ovaj igrač osvaja Zlatnu kopačku, Ronaldo na kvoti 22, a evo gde je Mesi

SRBIJA JE VEĆ „PRESUDILA“: Ovaj igrač osvaja Zlatnu kopačku, Ronaldo na kvoti 22, a evo gde je Mesi