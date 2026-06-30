uživoPRENOS, HOLANDIJA -MAROKO: Nikad viđeno u istoriji Mundijala, evo zbog čega će ovaj meč biti najbolniji
Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026 nastavlja se utakmicom u Montereju gde se Holandija i Maroko bore za plasman u osminu finala.
Holandija - Maroko
Sastavi
Stadion: Monterej (Gvadalupe, 53.529)
Sudija: Vilton Sampajo (Brazil)
HOLANDIJA (3-4-2-1): Verbrugen - Van Heke, Van Dajk, Ake - Damfris, Gravenberh, De Jong, Van de Ven - Samervil, Gakpo - Brobi
MAROKO (4-2-3-1): Bono - Hakimi, Diop, Rijad, Mazraui - El Ajnaui, Buadi - Dijaz, Unahi, El Kanus - Saibari
Uoči meča
Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026 nastavlja se utakmicom u Montereju gde se Holandija i Maroko bore za plasman u osminu finala.
Ovo je meč koji obećava da bude jedan od najzanimljivijih u ovoj rundi, s obzirom na to da obe selekcije ulaze u duel sa neverovatnim momentumom.
Holandija je završila takmičenje u Grupi F bez poraza (dve pobede i jedan remi), nakon što je u trećem kolu savladala Tunis sa 3:1 i tako napravila odličnu uvertiru za nokaut fazu. Osvajanjem prvog mesta u grupi po šesti put u poslednjih sedam planetarnih šampionata, „oranje” je zadržalo stopostotan učinak prolaska grupne faze u svih svojih deset učešća na Svetskim prvenstvima.
Dalji plasman deluje vrlo verovatno za holandski tim koji je stigao najmanje do četvrtfinala u pet od poslednjih šest ovakvih nastupa. Izabranici Ronalda Kumana imaju i formu na svojoj strani, jer u nokaut fazu prenose niz od 11 takmičarskih utakmica bez poraza (osam pobeda i tri remija).
Maroko je uspeo da se oporavi nakon primljenog gola u desetom minutu i da savlada Haiti sa 4:2 u trećem kolu, zabeleživši tako svoju prvu pobedu posle preokreta u istoriji svetskih prvenstava (pre toga su imali jedan remi i 11 poraza kada bi prvi primili gol).
Bila je to rekordna utakmica po mnogo čemu za „lavove sa Atlasa”, koji su prvi put u svojoj istoriji postigli četiri gola na jednoj utakmici Mundijala, uz posed lopte od 69% – njihov najveći u jednom meču na ovom takmičenju.
Samo je gol-razlika sprečila tim Mohameda Vabija da završi ispred Brazila u Grupi C. Iako im je ovo tek treće pojavljivanje u nokaut fazi Svetskog prvenstva, Vabi je izjavio da njegov tim veruje da može da osvoji titulu, a niz od osam utakmica bez poraza (pet pobeda i tri remija) od završetka Afričkog kupa nacija u januaru čini ih nezgodnim protivnikom za svaku ekipu.
Ovo je drugi međusobni duel ovih selekcija na Svetskim prvenstvima, nakon pobede Holandije od 2:1 dalekog Mundijala 1994. godine.
Holanđani su bez poraza protiv afričkih selekcija na Svetskim prvenstvima (pet pobeda i jedan remi), dok Maroko traži drugu uzastopnu pobedu protiv evropskih selekcija, nakon što je u grupnoj fazi savladao Škotsku sa 1:0.
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