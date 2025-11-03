UZBUNA U SRPSKOJ: Otkriven tifus u Foči, zaražena studentkinja Medicinskog fakulteta (FOTO)
KAKO prenose mediji, studentkinja iz Indije koja studira na Medicinskom fakultetu u Foči boluje od tifusa. Živela je u katastrofalnim higijenskim uslovima.
Studentkinja iz Indijekoja studira na Medicinskom fakultetu u Fočiboluje od tifusa, potvrđeno je za portal "Capital".
- Ova bolest za koju se smatralo da je davno iskorijenjena na našim prostorima otkrivena je kod studentkinje iz Indije čiji identitet je poznat redakciji ovog portala - navodi se u objavi na njihovim profilima na društvenim mrežama.
Nakon ovog šokantnog otkrića, studentkinja je stavljena u izolaciju, a kao osnovni uzrok infekcije smatraju se katastrofalni higijenski uslovi u kojima je živela.
Za "Nezavisne" je potvrđeno da su nadležne institucije preduzele sve mere kako se zaraza ne bi širila, u skladu sa protokolima u ovakvim slučajevima.
Svi kontakti koji su testirani su negativni, a kako je rečeno, utvrđeno je studentkinja već bila obolela kad je stigla u BiH.
(Nezavisne)
