SNAJPERISTA JE VIDEO DA UBIJA DETE, MALOG RAŠU: Potresna ispovest majke - bolna istina Srebrenice o srpskom stradanju (VIDEO)
BRAĆA, petogodišnji Aleksandar i dvanaestogodišnji Radisav Dimitrijević, ubijeni su u iznenadnom napadu muslimanskih snaga na Skelane u januaru 1993. godine.
Aleksandar je preminuo od snajperskog metka, dok je Radisav prebačen u bolnicu u Užice, a zatim u Beograd, gde je posle šest meseci podlegao ranama.
Milica Dimitrijević rođena je u selu Crvici, opštini Skelane. Osnovnu školu završila je u Skelanima, a daktilografski kurs u Beogradu. Bila je zaposlena u Srebrenici, gde se udala za Tomislava Dimitrijevića, sa kojim je zasnovala porodicu, a živeli su u Skelanima, navodi se u knjizi "Đeca žrtve rata 1992-1995" u izdanju Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.
U braku je stekla troje dece Slavišu /1978/, Radisava /1981/ i Aleksandra /1988/.
Dimitrijevićeva je u izjavi, koju je na okolnosti stradanja njenih sinova dala 11. oktobra 1994. godine u Osnovnom sudu u Zvorniku, navela da su do početka rata u bivšoj BiH ona i njena porodica živeli normalno i nisu imali nikakvih nesporazuma sa komšijama muslimanima ili drugima.
- Ratna dejstva prenela su se u Skelane 8. maja 1992. godine, a ona su se ogledala u tome što su muslimanske oružane snage iz okolnih muslimanskih sela povremeno vršile napade na Skelane. Prilikom najava za ove napade moja porodica i ja smo se sklanjali u Bajinu Baštu, odnosno ja sam tamo odlazila sa decom, a muž je ostajao da sa ostalim braniocima meštanima brani Skelane. Međutim, muslimani su uspevali da prodru do blizu samih Skelana, a kada su ti njihovi napadi odbijeni, ja sam se sa decom vraćala kući - ispričala je ona.
Dimitrijevićeva je navela da su 16. januara 1993. godine u ranim jutarnjim časovima, koliko se seća, između 6.00 i 6.30 časova, muslimanske snage izvršile iznenadni napad na Skelane, opkolivši ih sa svih strana.
- Ovaj napad zatekao je celu moju porodicu u kući. Obukla sam na brzinu decu i izašla na ulicu da vidimo šta se dešava. Videla sam žene i decu kako iz pravca Kalimanića, udaljenih oko kilometar od moje kuće, beže u pravcu mosta, govoreći da su muslimani upali u Kalimaniće. Takođe sam videla da su žene i đeca bežali i iz naselja sa brda iznad Skelana, kao i da se iz svih pravaca oko Skelana puca iz pešadijskog naoružanja - rekla je Dimitrijevićeva.
Kako je istakla, njen muž je odmah izvezao automobil iz garaže i u njega su seli ona i njena đeca, kao i još četvoro dece iz komšiluka, tako da se u automobilu sa njom našlo ukupno sedmoro dece.
- Za volanom je bio moj najstariji sin, petnaestogodišnji Slaviša, a do njega sam sela ja. Na zadnjem sedištu su sedela ostala deca. Automobil je bio marke `pežo 505`, pa su deca nekako mogla da se smeste. Moj muž je ostao i priključio se ostalim braniocima Skelana - rekla je Dimitrijevićeva.
Majka Milica je navela da njen sin Slaviša nije bio vozač, ali je pored muža donekle naučio da rukuje automobilom.
- Krenuli smo prema mostu i ispred zgrade stanice milicije naišli smo na zaustavljeni traktor na putu i vozač traktora nam je davao znak da stanemo. Mi smo zaobišli traktor i stali. Kada smo stali, osetili smo kišu metaka po autu. Srednji sin Radisav, Raša, koji je sa ostalom decom sedeo pozadi, uzviknuo je `Mama, pogodiše nam Acu`. Ja sam izašla iz auta, uzela Acu u naručje i otišla u kafanu Gligić Draže koja je bila prekoputa - svedočila je Dimitrijevićeva.
I ostala deca su izašla iz auta i takođe utrčala u kafanu. U kafanu je utrčao i Slaviša, koji je bio ranjen u list leve noge.
- Tu smo primetili da sa nama nije ušao i Raša. Takođe sam videla da je Aca pogođen u glavu i nije davao znake života. U kafani je bilo još dosta žena i dece. Htela sam da istrčim i da vidim šta je sa Rašom, ali me je u tome sprečio sin Slaviša, jer se i dalje žestoko pucalo sa svih strana. Posle su u kafanu utrčali blizanci Gligić Blagoje i Blagomir i ja sam jednog od njih zamolila da ode do auta i vidi šta je sa Rašom. Jedan od njih je otrčao do automobila, a drugi ga je štitio. Ovaj se ubrzo vratio noseći Rašu u naručju. Rekao je da ga je našao pored automobila, sa leve strane iz pravca odakle su muslimani napadali - navela je Dimitrijevićeva.
Odmah je, rekla je, primetila da je u gornjem delu grudnog koša sa leve strane imao ranu.
- Jedan od Gligića blizanaca je mene, Acu i Rašu odmah smestio u jedan automobil koji se nalazio ispred kafane i velikom brzinom povezao prema mostu, iako su po nama pljuštali meci sa svih strana. Kada smo bili na mostu, automobil je bio pogođen u zadnju levu gumu, tako da je vozač Gligić jedva prešao preko mosta i uspio da dođe do bolnice u Bajinoj Bašti. Tu su nas prihvatili. Konstatovano je da je Aleksandar preminuo, a Rašu su hitno prebacili u bolnicu u Užice, a zatim u Beograd, gde je posle šest meseci pokušaja lekara da se spasi, podlegao zadobijenim ranama - svedočila je majka Milica.
Ona je naglasila da je utvrđeno da je njen sin bio pogođen snajperskim metkom ispod desnog uva, da je metak oštetio treći kičmeni pršljen i izašao na levu ključnu kost koju je i slomio.
- U kasnijoj rekonstrukciji događaja utvrđeno je da je Raša pogođen prilikom izlaska, odnosno kad je izašao iz automobila i okrenuo se da pođe ka kafani gde smo se mi nalazili. Snajperista je sigurno video da se radi o detetu, a pretpostavljam da je pucao iz kuća koje su udaljene oko stotinu metara od mesta događaja. Slaviša je posle napada prebačen u Užice, gde su mu sanirali ranu - ispričala je majka Milica Dimitrijević.
