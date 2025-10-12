SNAJPERISTA JE VIDEO DA UBIJA DETE, MALOG RAŠU: Potresna ispovest majke - bolna istina Srebrenice o srpskom stradanju (VIDEO)

BRAĆA, petogodišnji Aleksandar i dvanaestogodišnji Radisav Dimitrijević, ubijeni su u iznenadnom napadu muslimanskih snaga na Skelane u januaru 1993. godine.

Foto: Printskrin RTS/ilustracija

Aleksandar je preminuo od snajperskog metka, dok je Radisav prebačen u bolnicu u Užice, a zatim u Beograd, gde je posle šest meseci podlegao ranama.

Milica Dimitrijević rođena je u selu Crvici, opštini Skelane. Osnovnu školu završila je u Skelanima, a daktilografski kurs u Beogradu. Bila je zaposlena u Srebrenici, gde se udala za Tomislava Dimitrijevića, sa kojim je zasnovala porodicu, a živeli su u Skelanima, navodi se u knjizi "Đeca žrtve rata 1992-1995" u izdanju Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.

U braku je stekla troje dece Slavišu /1978/, Radisava /1981/ i Aleksandra /1988/.

Dimitrijevićeva je u izjavi, koju je na okolnosti stradanja njenih sinova dala 11. oktobra 1994. godine u Osnovnom sudu u Zvorniku, navela da su do početka rata u bivšoj BiH ona i njena porodica živeli normalno i nisu imali nikakvih nesporazuma sa komšijama muslimanima ili drugima.

- Ratna dejstva prenela su se u Skelane 8. maja 1992. godine, a ona su se ogledala u tome što su muslimanske oružane snage iz okolnih muslimanskih sela povremeno vršile napade na Skelane. Prilikom najava za ove napade moja porodica i ja smo se sklanjali u Bajinu Baštu, odnosno ja sam tamo odlazila sa decom, a muž je ostajao da sa ostalim braniocima meštanima brani Skelane. Međutim, muslimani su uspevali da prodru do blizu samih Skelana, a kada su ti njihovi napadi odbijeni, ja sam se sa decom vraćala kući - ispričala je ona.

Rano ujutro ko 06:00 počele su da sipaju granate po Skelanima i okolnim zaseocima. Otac Tomislav ostaje da brani selo, a ženu Milicu sa tri maloljetna sina i još četvoro komšijske djece, šalje da bježe preko Drine u Srbiju. Najstarij sin Slaviša sjeda auto i vozi prema mostu.

2/4⬇️ pic.twitter.com/y4nZiW0FZL — Stari Pragista (@StariPragista93) January 16, 2025

Dimitrijevićeva je navela da su 16. januara 1993. godine u ranim jutarnjim časovima, koliko se seća, između 6.00 i 6.30 časova, muslimanske snage izvršile iznenadni napad na Skelane, opkolivši ih sa svih strana.

- Ovaj napad zatekao je celu moju porodicu u kući. Obukla sam na brzinu decu i izašla na ulicu da vidimo šta se dešava. Videla sam žene i decu kako iz pravca Kalimanića, udaljenih oko kilometar od moje kuće, beže u pravcu mosta, govoreći da su muslimani upali u Kalimaniće. Takođe sam videla da su žene i đeca bežali i iz naselja sa brda iznad Skelana, kao i da se iz svih pravaca oko Skelana puca iz pešadijskog naoružanja - rekla je Dimitrijevićeva.

Kako je istakla, njen muž je odmah izvezao automobil iz garaže i u njega su seli ona i njena đeca, kao i još četvoro dece iz komšiluka, tako da se u automobilu sa njom našlo ukupno sedmoro dece.

- Za volanom je bio moj najstariji sin, petnaestogodišnji Slaviša, a do njega sam sela ja. Na zadnjem sedištu su sedela ostala deca. Automobil je bio marke `pežo 505`, pa su deca nekako mogla da se smeste. Moj muž je ostao i priključio se ostalim braniocima Skelana - rekla je Dimitrijevićeva.

Majka Milica je navela da njen sin Slaviša nije bio vozač, ali je pored muža donekle naučio da rukuje automobilom.

- Krenuli smo prema mostu i ispred zgrade stanice milicije naišli smo na zaustavljeni traktor na putu i vozač traktora nam je davao znak da stanemo. Mi smo zaobišli traktor i stali. Kada smo stali, osetili smo kišu metaka po autu. Srednji sin Radisav, Raša, koji je sa ostalom decom sedeo pozadi, uzviknuo je `Mama, pogodiše nam Acu`. Ja sam izašla iz auta, uzela Acu u naručje i otišla u kafanu Gligić Draže koja je bila prekoputa - svedočila je Dimitrijevićeva.

Danas neki neljudi od ovih islamističkih zvijeri srebreničkih koji su zvjerski ubijali nevinu srpsku djecu, prave nevine žrtve. Danas nas ubjeđuju da treba da se poklonimo nad njihovim "žrtvama". Da li su takvi zaslužili šta osim osvete? Od nas svijet traži da oplakujemo katile

4/4 pic.twitter.com/u5GNKGNNdm — Stari Pragista (@StariPragista93) January 16, 2025

I ostala deca su izašla iz auta i takođe utrčala u kafanu. U kafanu je utrčao i Slaviša, koji je bio ranjen u list leve noge.

- Tu smo primetili da sa nama nije ušao i Raša. Takođe sam videla da je Aca pogođen u glavu i nije davao znake života. U kafani je bilo još dosta žena i dece. Htela sam da istrčim i da vidim šta je sa Rašom, ali me je u tome sprečio sin Slaviša, jer se i dalje žestoko pucalo sa svih strana. Posle su u kafanu utrčali blizanci Gligić Blagoje i Blagomir i ja sam jednog od njih zamolila da ode do auta i vidi šta je sa Rašom. Jedan od njih je otrčao do automobila, a drugi ga je štitio. Ovaj se ubrzo vratio noseći Rašu u naručju. Rekao je da ga je našao pored automobila, sa leve strane iz pravca odakle su muslimani napadali - navela je Dimitrijevićeva.

Odmah je, rekla je, primetila da je u gornjem delu grudnog koša sa leve strane imao ranu.

- Jedan od Gligića blizanaca je mene, Acu i Rašu odmah smestio u jedan automobil koji se nalazio ispred kafane i velikom brzinom povezao prema mostu, iako su po nama pljuštali meci sa svih strana. Kada smo bili na mostu, automobil je bio pogođen u zadnju levu gumu, tako da je vozač Gligić jedva prešao preko mosta i uspio da dođe do bolnice u Bajinoj Bašti. Tu su nas prihvatili. Konstatovano je da je Aleksandar preminuo, a Rašu su hitno prebacili u bolnicu u Užice, a zatim u Beograd, gde je posle šest meseci pokušaja lekara da se spasi, podlegao zadobijenim ranama - svedočila je majka Milica.

Ona je naglasila da je utvrđeno da je njen sin bio pogođen snajperskim metkom ispod desnog uva, da je metak oštetio treći kičmeni pršljen i izašao na levu ključnu kost koju je i slomio.

- U kasnijoj rekonstrukciji događaja utvrđeno je da je Raša pogođen prilikom izlaska, odnosno kad je izašao iz automobila i okrenuo se da pođe ka kafani gde smo se mi nalazili. Snajperista je sigurno video da se radi o detetu, a pretpostavljam da je pucao iz kuća koje su udaljene oko stotinu metara od mesta događaja. Slaviša je posle napada prebačen u Užice, gde su mu sanirali ranu - ispričala je majka Milica Dimitrijević.

(SRNA)