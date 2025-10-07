DODIK TUGUJE ZA HALIDOM BEŠLIĆEM: Otišao je dobar čovek, umetnik iz naroda, koji je pesmom spajao ljude
S TUGOM sam primio vest o smrti Halida Bešlića, čoveka koji se za života upisao u legende, napisao je predsednik Milorad Dodik u objavi na Iksu.
- Otišao je dobar čovek, umetnik iz naroda, koji je pesmom spajao ljude. Porodici iskreno saučešće. Počivaj u miru, Halide - naveo je Dodik.
