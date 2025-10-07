Republika Srpska

DODIK TUGUJE ZA HALIDOM BEŠLIĆEM: Otišao je dobar čovek, umetnik iz naroda, koji je pesmom spajao ljude

Novosti online

07. 10. 2025. u 18:00

S TUGOM sam primio vest o smrti Halida Bešlića, čoveka koji se za života upisao u legende, napisao je predsednik Milorad Dodik u objavi na Iksu.

ДОДИК ТУГУЈЕ ЗА ХАЛИДОМ БЕШЛИЋЕМ: Отишао је добар човек, уметник из народа, који је песмом спајао људе

Foto: N. Skenderija

-  Otišao je dobar čovek, umetnik iz naroda, koji je pesmom spajao ljude. Porodici iskreno saučešće. Počivaj u miru, Halide - naveo je Dodik.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRPSKA PONOVO IMA INICIJATIVU: Oni su vodili igru dok nisu raspisali izbore

SRPSKA PONOVO IMA INICIJATIVU: "Oni su vodili igru dok nisu raspisali izbore"