OVO JE MLADIĆ KOJI JE IZVRŠIO SAMOUBISTVO U CVIJIĆEVOJ ULICI: Devojka preminula u stanu, a on se bacio sa 8. sprata (FOTO)

MLADIĆ Miloš M. (30) izvršio je samoubistvo nakon dočeka Nove godine skokom sa osmog sprata zgrade u Cvijićevoj ulici u Beogradu, nakon što je devojka M. P. (28) sa kojom je bio u stanu prethodno preminula.

Prema dosadašnjim informacijama, devojka i mladić bili su u stanu u Cvijićevoj ulici, koji se inače, navodno, iznajmljuje kao "stan na dan". Sumnja se da je konzumirali narkotike i alkohol i da je navodno, tokom intimnog odnosa devojka M. P. preminula. Mladić Miloš M. pokušao je da joj pruži prvu pomoć, ali nažalost nije uspeo.

- Vikao je po zgradi i dozivao pomoć. Nekim komšijama rekao je da se devojka predozirala i da ne zna šta da radi. Pokušao je da joj pomogne, ali je ubrzo pozvao Hitnu pomoć koja je došla na adresu. Lekari Hitne pomoći i pored svih napora i reanimacija nisu uspeli da je spasu, samo su mogli da konstatuju smrt devojke - podseća sagovonik i dodaje:

- Miloš M. je nakon saznanja da je M. P. umrla, stao je na terasu i ubrzo skočio.Skočio je sa osmog sprata zgrade u Cvijićevoj ulici gde su prethodno proveli nekoliko sati. Lekari su odmah strčali niz hodnik, na dvorišnu stranu i nažalost, samo mogli da konstatuju smrt mladića.

Dežurni tužilac naložio je da se tela pođalju na obdukciju koja će utvrditi od kojih povreda je nastupila smrt. Kako smo do sada pisali, devojka M. P. je navodno, prostitutka i svoje eksplicitne fotografije kačila je Only fans.

SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.

