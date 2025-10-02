TEŠKA SAOBRAĆJNA NESREĆA NA MAGISTRALNOM PUTU: Ima poginulih

DVA lica poginula su u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Višegrad-Vardište, u mestu Oplave, saopšteno je iz Policijske uprave Foča.

Foto: Shutterstock

U saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila u 12.35 časova, učestvovalo je vozilo "reno klio", saopšteno je iz Policijske uprave Foča.

Iz policije su za RTRS rekli da je uviđaj završen.

- Uviđajem je rukovodio dežurni tužilac - naveli su iz policije.