OGLASIO SE DODIK: Jutros me je posebno obradovala lepa vest
PREDSEDNIK Milorad Dodik jutros je objavio vest koga je posebno obradovala.
- Jutros me je posebno obradovala lepa vest da je Republika Srpska bogatija za 46 beba. Deca su budućnost Srpske i našim najmlađim sugrađanima želim dug i uspešan život, a roditeljima svaku sreću - napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.
PUTIN IMA PREDLOG ZA KRAJ RATA, PODRŽAVA GA I AMERIKA! Oglasio se Lukašenko posle sastanka sa ruskim predsednikom
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je posle današnjeg sastanka sa ruskim liderom Vladimirom Putinom u Moskvi da će Kremlj uskoro izaći sa „vrlo dobrim predlogom“ za okončanje rata u Ukrajini, koji, kako tvrdi, u velikoj meri podržavaju i Sjedinjene Države.
26. 09. 2025. u 20:19
RUSI NAPALI SEVERNO OD KIJEVA: Desetine hiljada ljudi bez struje i vode, Ukrajinci besni zbog nedostatka odbrane
RUSKI dronovi gađali su u četvrtak, 25. septembra, ključnu infrastrukturu u gradovima Černigov i Nižin na severu Ukrajine, ostavivši desetine hiljada stanovnika bez struje i vode.
25. 09. 2025. u 16:56
"POČIVAJ U MIRU" Bajić se oprostio od dragog kolege: "Neka ti je večna slava"
GLUMAC, reditelj i profesor glume Enver Petrovci preminuo je u 72. godini, 22. septembra.
27. 09. 2025. u 09:35
