"MUSLIMANI U VEĆU NARODA ČEKAJU ZADNJI DAN DA RASTEGNU SITUACIJU" Dodik: Nismo odustali od referenduma, čekamo odluku Ustavnog suda (VIDEO)
PREDSEDNIK Milorad Dodik poručio je da ne odustaju od referenduma i da se čeka odluka Ustavnog suda Republike Srpske kako bi se stvorili uslovi i započela afirmacija izlaska na referendum.
- Čeka se odluka Ustavnog suda Republike Srpske i da se kaže da se ne prihvata Kristijan Šmit. Referendum se neće osporiti. Još uvek nije završen posao u Ustavnom sudu Republike Srpske. Danas muslimani u Veću naroda čekaju zadnji dan da rastegnu situaciju, čime onemogućavaju da krenu aktivnosti kako je bilo očekivano - rekao je Dodik na konferenciji za medije SNSD.
On je naveo i da su razmotrili aktuelnu situaciju i odbacili svaki prigovor na legitimnost nove Vlade.
- Razmatrali smo aktuelnu situaciju i počeli smo od činjenice je da je Republika Srpska dobila novu Vladu. Odbacili smo svaki prigovor na legitimnost nove Vlade. Očekujemo da novi sastav Vlade pojača aktivnosti u pogledu afirmacije Srpske kao strane u ustavnom sporazumu - rekao je Dodik.
Kako je naveo, očekuju da Vlada nastavi sa programom odbacivanja Šmita kao lažnog visokog predstavnika i aktivnosti koje je preuzeo.
- Ne prihvatamo šta je uradio u prošlosti. I to je bilo antidejtonski i smatramo da je ponašanje druge strane muslimana bošnjaka jer su odluke stranca provodili putem insitucija na bazi nelegalnih odluka - rekao je Dodik.
Dodao je da očekuju da Vlada sačini podršku i plan podrške javnim preduzećima u smislu reorganizacije i da napravi čitav jedan plan i utvrdi odgovornost za propuste dosadašnje i da razmotri ponašanje sudova i tužilaštava.
- Tražimo od Vlade da održi stabilnost fiskalnog sistema koji je stabilan i izvršava obaveze i ne vidimo izazove koji bi ga ugrozili. Očekujemo da će Vlada orijentisati politiku na pomaganju domaćinstava i porodica. Realno je sagledati položaj porodica i usmeriti se na opštu podršku toj strukturi - poručio je predsednik Srpske.
RS je ugovorna strana, slobodna da izađe iz ugovora
Dodik je odbacio tvrdnje evropske komesarke za proširenje Marte Kos da Republika Srpska sprovodi secesiju, dodajući da to nije moguće jer je Republika Srpska ugovorna strana u BiH.
- Ona može izaći iz tog ugovora, ali to nije secesija - rekao je Dodik.
Istakao je da je politika SNSD-a prema EU ostaje veoma skeptična, jer briselske strukture potpuno neravnopravno tretiraju Republiku Srpsku. Istakao je da nesposobnost Marte Kos da bude kreativna govori da je došla da ima kontakte sa muslimanima, a ne sa drugim narodima i konstitutivnim jedinicama.
- Njen osmeh je vezan za tapšanje muslimana u Sarajevu, ali ona ne može da dobije prolaznu ocenu što se tiče nas. Navijačka pozicija ne doprinosi evropskom putu BiH - rekao je Dodik.
Ponovio je da je Srpska veoma jasna da ne želi da bude deo EU koja kaže da je vladavina prava nametanje zakona od jednog stranca.
- Ne želimo da budemo deo farse, ne želimo da budemo deo cinizma. Republika Srpska ima svoje ustavne pozicije u BiH, poštujte to - poručio je Dodik.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PREMINULA BAKA CANA: U njenoj kući snimana je čuvena serija "Selo gori, a baba se češlja"
Serija "Selo gori, a baba se češlja" reditelja Radoša Bajića osvojila je srca čitave Srbije, i uz nju su odrasle mnoge generacije.
23. 09. 2025. u 08:36
Komentari (0)