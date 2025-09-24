Republika Srpska

U OKRUŽNOM SUDU U BANJALUCI OSUĐEN GRAĐEVINSKI INSPEKTOR BABIĆ: Dve godine zatvora zbog primanja mita!

Srđan Mišljenović

24. 09. 2025. u 05:00

DUŠKO Babić, građevinski inspektor Odseka za inspekcije Grada Banjaluka, osuđen je u Okružnom sudu u Banjaluci na dve godine zatvora zbog primanja 5.000 KM mita. Osim kazne zatvora Babiću je izrečena i novčana kazna od 6.000 KM, te petogodišnja zabrana obavljanja poslova urbanističko-građevinskog inspektora. Dužan je i da vrati 5.000 KM koje je stekao krivičnim delom.

У ОКРУЖНОМ СУДУ У БАЊАЛУЦИ ОСУЂЕН ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР БАБИЋ: Две године затвора због примања мита!

SUĐENjE Okružni sud Banjaluka, Foto D. Pozderović

Presudu je izreklo sudsko veće kojim je predsedavao sudija Siniša Marković navodeći da je Babić kriv što je, kao službeno lice, počinio krivično delo primanje mita.

Babić je delo počinio od 7. do 13. decembra 2023. kada je od Milorada Mihajlovića tražio i primio mito od 5.000 KM da obustavi građevinske radove za koje nije postojala dozvola. Naime, Mihajlović je podneo prijavu u vezi sa građevinskim radovima koje je "Nestro petrol" izvodio u Ulici Prvog krajiškog korpusa 104 u Banjaluci, tražeći da se oni obustave jer investitor nije imao odobrenje za izvođenje radova. Po prijavi je postupao optuženi Babić.

- Optuženi je pozvao podnosioca prijave i rekao mu da je bio na licu mesta, da zna šta dalje treba raditi, da se radovi odmah moraju zaustaviti jer regulacionim planom na tom mestu nije predviđena benzinska pumpa. Potom mu je rekao: "Da bih ja to sve uradio, moraš spremiti kovertu" - navodi se u optužnici.

Dokaz

U OBRAZLOŽENjU presude sudija Marković je naveo da je sud cenio sve dokaze. To su iskazi svedoka Mihajlovića, njegove supruge i radnice, koje su opisale kako je Babić došao po novac. Njegov dolazak snimljen je i nadzornim kamerama, dok su izvodi iz banke potvrdili da je radnica kritičnog dana s računa podizala novac kako bi ga predala Babiću.

Mihajlović mu je rekao da će ga koverta čekati u firmi njegove supruge. Babić je 8. decembra 2023. došao u kancelariju i uzeo kovertu u kojoj je bilo 1.000 KM. Potom je pozvao Mihajlovića i pitao: "Šta je ovo u koverti, pa za 1.000 KM se ne može raditi ništa". Tražio je da mu iznos namiri na 5.000 KM, da bi 13. decembra došao i po drugu kovertu u kojoj je bilo još 4.000 KM. Nakon toga je sačinio zapisnik o inspekcijskom nadzoru u kojem je konstatovao da se na parceli izvode radovi na adaptaciji, za koje nije potrebno pribaviti lokacijske uslove, niti građevinsku dozvolu.

Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu RS.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KONAKOVIĆ OTVORIO LOV NA SRBE U MIP: Oštre reakcije iz Srpske na potez Tužilaštva BiH
Republika Srpska

0 0

KONAKOVIĆ OTVORIO LOV NA SRBE U MIP: Oštre reakcije iz Srpske na potez Tužilaštva BiH

TUŽILAŠTVO Bosne i Hercegovine pokrenulo je istragu protiv Olivere Nikolić, savetnika u Misiji BiH, pri EU u Briselu, u Ministarstvu spoljnih poslova (MIP) BiH, koja se, iako nije bila prisutna, tereti da je prisustvovala proslavi 9. januara 2025. u Banjaluci. Istraga je pokrenuta jer je Nikolićeva objavila 8. januara ove godine fotografiju sa proslave Dana Republike iz 2024. godine.

24. 09. 2025. u 05:00

SARAJEVU SMETA I HIMNA BOŽE PRAVDE: U Federaciji traže smenu načelnika Oružanih snaga BiH generala Kneževića
Republika Srpska

0 7

SARAJEVU SMETA I HIMNA "BOŽE PRAVDE": U Federaciji traže smenu načelnika Oružanih snaga BiH generala Kneževića

NAKON što je načelnik Oružanih snaga BiH general-pukovnik Gojko Knežević prisustvovao Vojnoj paradi u Beogradu i salutirao tokom izvođenja himne Srbije, "političko Sarajevo" traži od Zukana Heleza, ministra odbrane u Savetu ministara (SM) BiH da pod hitno smeni Kneževića. Takođe federalni portali su puni naslova da Knežević mora otići jer je salutirao himni Srbije. Iz Srpske poručju da ni Helez ni bilo ko drugi ne može smeniti generala Kneževića, jer o njegovoj smeni može samo da odlučuje Predsedništvo BiH, gde sedi srpski član Željka Cvijanović koja to neće dopustiti.

23. 09. 2025. u 11:21

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)