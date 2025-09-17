„ZORAN ME JE ZAMOLIO“: Dodik ukida mere zabrane ulaska u Srpsku za Natašu Pirc Musar i Tanju Fajon
PREDSEDNIK Milorad Dodik zahvalio se gradonačelniku Ljubljane Zoranu Jankoviću na otvorenoj i hrabroj podršci. On je naveo da će na molbu Jankovića predložiti Vladi da ukine meru zabrane ulaska u Srpsku za Natašu Pirc Musar i Tanju Fajon.
„Hvala mom prijatelju Zoranu Jankoviću na otvorenoj i hrabroj podršci, kao i protivljenju odlukama Vlade Slovenije, koje predstavljaju grubo mešanje u odnose sa Republikom Srpskom. Njegov glas razuma i poštovanja pokazuje da iskreno prijateljstvo prevazilazi granice i trenutne politike“, istakao je predsednik Srpske u objavi na društvenoj mreži Iks.
Dodik je dodao da su takvi stavovi potvrda da istinske evropske vrednosti žive kroz ljude, a ne kroz birokratske zabrane.
„Zoran Janković je najbolja potvrda da Evropa može i mora biti bolja od onoga što danas demonstriraju razne briselske birokrate i njihov simbol - Kristijan Šmit. Činjenica je da odnosi među vladama počivaju na reciprocitetu i zato je Vlada Republike Srpske uvela zabranu za Tanju Fajon i Natašu Pirc Musar. Ali, upravo zato što me je Zoran Janković zamolio - predložiću da se mere prema njima ukinu“, dodao je Dodik.
Gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković rekao je prethodno da on sam ne bi zabranio predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku ulazak u Sloveniju.
(Sputnjik)
