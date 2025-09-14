BIVŠI SRPSKI MINISTAR U BOLNICI: Povređen dok je vozio kvad, poznato u kakvom je stanju
DIREKTOR Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija doživeo je tešku nezgodu na Manjači.
Trenutno se nalazi u UKC u Banjaluci, gde mu rade dijagnostiku.
Kako BN TV saznaje, bivši ministar je povređen dok je vozio kvad.
Tegeltija je trenutno stabilno, u svesnom stanju i oseća se dobro. Prilikom nezgode imao je kacigu, a CT je pokazao da nema težih povreda glave.
Svestan je i nije životno ugrožen.
(BN)
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)