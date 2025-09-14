Republika Srpska

BIVŠI SRPSKI MINISTAR U BOLNICI: Povređen dok je vozio kvad, poznato u kakvom je stanju

Novosti online

14. 09. 2025. u 21:10

DIREKTOR Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija doživeo je tešku nezgodu na Manjači.

БИВШИ СРПСКИ МИНИСТАР У БОЛНИЦИ: Повређен док је возио квад, познато у каквом је стању

Foto: Shutterstock

Trenutno se nalazi u UKC u Banjaluci, gde mu rade dijagnostiku.

Kako BN TV saznaje, bivši ministar je povređen dok je vozio kvad.

Tegeltija je trenutno stabilno, u svesnom stanju i oseća se dobro. Prilikom nezgode imao je kacigu, a CT je pokazao da nema težih povreda glave.

Svestan je i nije životno ugrožen.

(BN)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

U ČEMU JE TAJNA INDIJSKE DIJETE: Mršavljenje bez gladovanja
Panorama

0 0

U ČEMU JE TAJNA INDIJSKE DIJETE: Mršavljenje bez gladovanja

Indijke spadaju među najlepše žene na svetu i redovno su u samom vrhu na izboru za mis sveta. Primetno je da imaju vitku liniju, čak i u zrelim i poznim godinama, zahvaljujući ishrani i začinima koje koriste. A kad i nabace koji kilogram, Indijke sporovode dijetu koja ne uključuje gladovanje, pad energije i beskrajna odricanja.

13. 09. 2025. u 18:03

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIKOLA JOKIĆ NEĆE VIŠE IGRATI ZA SRBIJU? Legendarni košarkaš zabrinuo naciju, pomenuo i Pešića

NIKOLA JOKIĆ NEĆE VIŠE IGRATI ZA SRBIJU? Legendarni košarkaš zabrinuo naciju, pomenuo i Pešića