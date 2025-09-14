BIVŠI SRPSKI MINISTAR U BOLNICI: Povređen dok je vozio kvad, poznato u kakvom je stanju

DIREKTOR Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija doživeo je tešku nezgodu na Manjači.

Foto: Shutterstock

Trenutno se nalazi u UKC u Banjaluci, gde mu rade dijagnostiku.

Kako BN TV saznaje, bivši ministar je povređen dok je vozio kvad.

Tegeltija je trenutno stabilno, u svesnom stanju i oseća se dobro. Prilikom nezgode imao je kacigu, a CT je pokazao da nema težih povreda glave.

Svestan je i nije životno ugrožen.

(BN)