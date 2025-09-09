MINIĆ NAJAVIO: Naredne sedmice zajednička sednica vlada Srpske i Srbije

VLADA Republike Srpske radiće transparentno, a ministri će imati obavezu da dostave planove šta će sve uraditi u narednih 100 dana, rekao je predsednik Vlade Srpske Savo Minić.

FOTO TANJUG/ FOTO SRNA/ DARKO ŠAVIJA

Redovnu sednicu izvršne vlasti najavio je za četvrtak, a za narednu sedmicu i zajedničku sednicu vlada Srpske i Srbije.

- Nakon toga ćemo imati redovnu sednicu u Trebinju. Nakon sednice u Trebinju objavićemo ostale lokalne zajednice gde će biti održane sednice - kazao je Minić.

(Tanjug)