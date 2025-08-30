Republika Srpska

ZADOVOLJSTVO JE BITI NA MANJAČI SA SLOBODNIM SRBIMA : Senator Republike Srpske Aleksandar Vulin na Manjači sa predsednikom Miloradom Dodikom

D.K.

30. 08. 2025. u 22:51

SENATOR Republike Srpske Aleksandar Vulin prisustvuje 60. Kočićevom zboru na Manjači.

ЗАДОВОЉСТВО ЈЕ БИТИ НА МАЊАЧИ СА СЛОБОДНИМ СРБИМА : Сенатор Републике Српске Александар Вулин на Мањачи са председником Милорадом Додиком

FOTO: Novosti

"Uvek mi je veliko zadovoljstvo i čast biti na Manjači sa slobodnim Srbima. Ovo su ljudi kojima ne možete da namećete odluke, da im uskratite pravo glasa i otmete slobodu", izjavio je Vulin novinarima u Stričićima, gde se zajedno sa predsednikom Dodikom pridružio narodnom veselju.

Aleksandar Vulin je istakao da u Stričićima danas ima mnogo ljudi sa Manjače, ali i još više onih koji nemaju nikakve veze ni sa Manjačom, ni sa Republikom Srpskom, ali koji su Srbi i žele da budu slobodni.

"Ponosan sam što sam danas ovde sa predsednikom Dodikom, predsednikom slobodnih Srba", naglasio je Vulin.

Veliki broj Srba večeras prisustvuje narodnom veselju u Stričićima na Manjači, koje se održava u okviru jubilarnog 60. „Kočićevog zbora“.

