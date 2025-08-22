PARLAMENT SRPSKE USVOJIO ODLUKU O RASPISIVANJU REFERENDUMA

NARODNA skupština Republike Srpske donela je odluku o raspisivanju referenduma povodom odluka Suda BiH izrečene predsedniku Republike Srpske i odluci Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata predsedniku Republike Miloradu Dodiku.

Foto: Narodna skupština RS

Odluka je usvojena u Parlamentu Republike Srpske je sa 50 glasova "za" od 65 prisustnih poslanika. Niko nije bio protiv niti uzdržan.

Prema ovim zaključcima, Parlament zahteva od svih organa vlasti Srpske i jedinica lokalne samouprave da ne preduzimaju bilo kakve radnje vezane za eventualno provođenje prijevremenih izbora za predsjednika Republike.

Ističe se da Narodna skupština ne prihvata i odbacuje presudu neustavnog Suda BiH izrečenu predsedniku Republike Srpske, kao i odluku Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.