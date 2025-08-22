Republika Srpska

PARLAMENT SRPSKE USVOJIO ODLUKU O RASPISIVANJU REFERENDUMA

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

22. 08. 2025. u 22:50

NARODNA skupština Republike Srpske donela je odluku o raspisivanju referenduma povodom odluka Suda BiH izrečene predsedniku Republike Srpske i odluci Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata predsedniku Republike Miloradu Dodiku.

ПАРЛАМЕНТ СРПСКЕ УСВОЈИО ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА

Foto: Narodna skupština RS

Odluka je usvojena u Parlamentu Republike Srpske je sa 50 glasova "za" od 65 prisustnih poslanika. Niko nije bio protiv niti uzdržan.

Prema ovim zaključcima, Parlament zahteva od svih organa vlasti Srpske i jedinica lokalne samouprave da ne preduzimaju bilo kakve radnje vezane za eventualno provođenje prijevremenih izbora za predsjednika Republike.

Ističe se da Narodna skupština ne prihvata i odbacuje presudu neustavnog Suda BiH izrečenu predsedniku Republike Srpske, kao i odluku Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! LJuti, da nema kud

ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud