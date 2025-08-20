SIN VOZIO KAMION U RIKVERC I USMRTIO MAJKU: Jeziva tragedija u Sokocu

S.B. (46) iz Sokoca usmrtio je svoju majku R.B. (70) vozeći kamion u rikverc, nezvanično saznaje Srpskainfo.

Foto: Novosti

Tragična nesreća dogodila se sinoć kada je muškarac kamionom u rikverc izlazio iz dvorišta, te nije uočio majku koja je stajala pored kamiona.

Policijskoj stanici Sokolac prijavljeno je da je S.B. krećući se unazad teretnim vozilom “zastava” ostvario kontakt sa R.B. koja je usled zadobijenih povreda preminula, piše Srpskainfo.

Uviđaj je izvršila policija PS Sokolac zajedno sa dežurnim tužiocem Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

-Obdukcija tela biće izvršena sutra u Zavodu za sudsku medicinu u Banjaluci – navode iz PU Istočno Sarajevo.

(Blic)