Republika Srpska

SIN VOZIO KAMION U RIKVERC I USMRTIO MAJKU: Jeziva tragedija u Sokocu

В.Н.

20. 08. 2025. u 16:23

S.B. (46) iz Sokoca usmrtio je svoju majku R.B. (70) vozeći kamion u rikverc, nezvanično saznaje Srpskainfo.

СИН ВОЗИО КАМИОН У РИКВЕРЦ И УСМРТИО МАЈКУ: Језива трагедија у Сокоцу

Foto: Novosti

Tragična nesreća dogodila se sinoć kada je muškarac kamionom u rikverc izlazio iz dvorišta, te nije uočio majku koja je stajala pored kamiona.

Policijskoj stanici Sokolac prijavljeno je da je S.B. krećući se unazad teretnim vozilom “zastava” ostvario kontakt sa R.B. koja je usled zadobijenih povreda preminula, piše Srpskainfo.

Uviđaj je izvršila policija PS Sokolac zajedno sa dežurnim tužiocem Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

-Obdukcija tela biće izvršena sutra u Zavodu za sudsku medicinu u Banjaluci – navode iz PU Istočno Sarajevo.

(Blic)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MEĐU ŽRTVAMA 17-ORO DECE: Više od 70 poginulih u teškoj saobraćajnoj nesreći autobusa, kamiona i motocikla u Avganistanu

MEĐU ŽRTVAMA 17-ORO DECE: Više od 70 poginulih u teškoj saobraćajnoj nesreći autobusa, kamiona i motocikla u Avganistanu