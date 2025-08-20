SIN VOZIO KAMION U RIKVERC I USMRTIO MAJKU: Jeziva tragedija u Sokocu
S.B. (46) iz Sokoca usmrtio je svoju majku R.B. (70) vozeći kamion u rikverc, nezvanično saznaje Srpskainfo.
Tragična nesreća dogodila se sinoć kada je muškarac kamionom u rikverc izlazio iz dvorišta, te nije uočio majku koja je stajala pored kamiona.
Policijskoj stanici Sokolac prijavljeno je da je S.B. krećući se unazad teretnim vozilom “zastava” ostvario kontakt sa R.B. koja je usled zadobijenih povreda preminula, piše Srpskainfo.
Uviđaj je izvršila policija PS Sokolac zajedno sa dežurnim tužiocem Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.
-Obdukcija tela biće izvršena sutra u Zavodu za sudsku medicinu u Banjaluci – navode iz PU Istočno Sarajevo.
(Blic)
Preporučujemo
KAMION PREGAZIO NIŠLIJKU: Žena stradala prelazeći ulicu
20. 08. 2025. u 12:41
MEĐU ŽRTVAMA 17-ORO DECE: Više od 70 poginulih u teškoj saobraćajnoj nesreći autobusa, kamiona i motocikla u Avganistanu
19. 08. 2025. u 23:22 >> 00:10
TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA: Ima poginulih
19. 08. 2025. u 18:24
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)