SA IVICE BANKROTA DO STABILNOG BUDŽETA: Bileća usvojila plan otplate preostalih dugova

NA redovnoj sednici Skupštine opštine Bileća usvojen je Plan za izmirenje neizmirenih obaveza prenetih iz prethodnog perioda.

D. Curać

Na dan 31. decembra 2024. godine, ukupne neizmirene obaveze iznosile su 4.233.379 maraka. Od tog iznosa, do 31. marta 2025. godine izmireno je 1.935.196 KM, pa preostalo dugovanje trenutno iznosi 2.298.183 KM.

Prema usvojenom dokumentu, preostale obaveze biće izmirivane iz redovnih budžetskih prihoda u periodu od 2025. do 2027. godine. Načelnik opštine, Miodrag Parežanin, ocenio je da je predloženi plan realan i ostvariv.

- Možemo se pohvaliti da smo u prvom kvartalu ove godine uspeli da izmirimo dva miliona maraka obaveza. Budžet je u dosta dobrom stanju, tako da možemo da se bavimo otplatom duga. Uspešna realizacija planirane dinamike podrazumeva da prethodno definisani iznosi budu predviđeni na odgovarajućim pozicijama budžeta po godinama dok traje izmirenje - istakao je Parežanin.

Bileća je u prethodnih nekoliko godina prolazila kroz izuzetno tešku finansijsku situaciju, na ivici bankrota. U tom periodu opštini su u više navrata pomagale i Vlada Srbije i Vlada Republike Srpske. Dugovi su, prema tvrdnjama tadašnjih vlasti, pre pet godina dostizali i preko 20 miliona KM.

Usvojeni novi cenovnici PREMA usvojenoj dopuni cenovnika, za prazne stanove i kuće u kojima je aktivan sat za električnu energiju plaćaće se 50 odsto od pune cene, odnosno sedam KM sa PDV-om. Isti iznos predviđen je i za domaćinstva u kojima je član nezaposlen ili ima mesečna primanja manja od 500 KM. Ukoliko primanja prelaze taj iznos, cena odvoza otpada biće 10 KM.

Nizom mera štednje, među kojima je i smanjenje broja zaposlenih na opštinskom budžetu, prethodna vlast uspela je da znatno smanji zaduženje i stabilizuje finansije.

Odbornik Srpske radikalne stranke RS Nikola Bajović smatra da je upravo to smanjenje broja radnika imalo ključnu ulogu u oporavku budžeta.

- Finansijsko stanje u opštini popravilo se prvenstveno zbog toga što smo mi, kao prethodna vlast, smanjili broj radnika na opštinskom budžetu. To je omogućilo redovnu isplatu plata i izmirivanje obaveza. Dodatna zapošljavanja nisu potrebna, posebno dok se studentima stipendije ne isplaćuju redovno - kaže Bajović.