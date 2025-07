"IMA POMAKA, ALI..." Dodik detaljno o političkoj situaciji i ciljevima Republike Srpske (VIDEO)

NA ekonomskom i finansijskom planu Republika Srpska danas dobro stoji, dok se na političkom njena uloga ojačava, poručio je danas predsednik Republike Milorad Dodik i istakao da Srpska čini sve da uspostavi dobre odnose s američkom,administracijom Donalda Trampa, kao što to čine i svi u svetu.

Foto: V. Tripić

- Tu ima pomaka, ali ne onom brzinom kojom neko smatra da treba. Ipak, zadovoljan sam činjenicom da je nekoliko globalnih poteza te administracije nama bitno olakšalo poziciju. Trampa je nekoliko puta rekao da odustaje od toga da Amerika gradi druge država i da se meša u unutrašnje stvari i mi to osetimo - naveo je Dodik za portal banjaluka.net.

Dodik je naglasio da je Republika Srpska od formiranja, pa sve do danas, za sve godine postojanja izložena mnogim protiscima, koji su isključivo bili motivisani činjenicom da ona treba da se ukine, a ukoliko to nije moguće, bar da se obesmisli, da uopšte postoji.

- To su naši neprijatelji iz međunarodnog faktora uporno činili njihovim koncepcijama uređenja država i stvaranja nacija i naroda. To se poklopilo sa muslimanskim interesima u BiH, koji nikako ne mogu da prihvate da Republika Srpska postoji i trenutno je trpe samo iz uverenja da će ona jednog dana sama da nestane - ukazao je Dodik.

Naglasio je da je Republika Srpska pokazala da ima nameru da opstane i ojača, a da su svi ti izazovi bili prilika da se dokaže njena upornost za političkim i teritorijalnim životom.

- Republika Srpska je sve ovo vreme preživela opstruisana, sankcionisana i blokirana. Danas nešto lakše živi isključivo dolaskom Trampa, koji je rekao da se njegova administracija neće baviti neuspelim projektima, a mi mislimo da je BiH izvan Dejtona neuspela zemlja - naveo je Dodik i istakao:

- Dejton je dao šansu da se napravi nešto održivo u BiH, što su rušili ovi rušitelji dejtona u okviru bošnjačkih političkih strukura. Oni su su na sva zvona govorili o Dejtonu, a rušili ga svaki dan podržani upravo od mnogih evropskih glavnih gradova, briselske administracije i prethodnih američkih administracija, koji su bezočno pokušavali da skrate život Republici Srpskoj'.

Najvidljivije je to bilo prošle godine, tvrdi Dodik, kada su na finansijskim tržištima onemogućili bilo kakvu saradnju vladinih institucija i banaka, ne samo eksterno, nego i interno u okviru Republike Srpske i BiH .

- Nisu uspeli da nam to sve nametnu i danas Republika Srpska živi svoj stabilan politički, ekonomski, finansijski i fiskalni život. Od šest nezaposlenih u BiH, pet je iz FBiH, a jedan iz Republike Srpske, a pravi se zbir da bi se sakrili problemi FBiH. Imali smo rast domaćeg proizvoda, investicija, strukturu jačanje privrede realnog sektora i danas realni sektor kreira 60 odsto domaćeg proizvoda - istakao je Dodik.

Dodik je naglasio da Republika Srpska od početka poštuje Dejtonski mirovni sporazum i ono što u njemu piše i jasno čita i njegove i odredbe Ustava BiH, ali da su događala razna podmetanja, gde su muslimani u Sarajevu koncipirali svoje zahteve, da bi oni potom dolazili i iz EU ili brojnih glavnih gradova evropskih zemalja.

Komentarišući mogući odlazak Kristijana Šmita iz BiH, Dodik poručuje da BiH nema visokog predstavnika, pa se ni ne može baviti tom temom.

- Ne bavim se Šmitom. BiH nema visokog predstavnika, pa se ni ne može baviti tom temom. Shodno toj logici i tome sledu mi se ne bavimo njim. Može da ode na mesec, može da igra šah, može da radi šta god hoće, može da peva, on za nas nije visoki predstavnik. Dakle, te posledice koje će on ostaviti moraju da se saniraju, ali to je stvar politike. To ćemo ispostaviti na stolove onog trenutka kad za to dođe vreme. Gde će on završiti ne zanima me, što se mene tiče on nije ni došao u BiH - rekao je Dodik.

Dodik dodaje da OHR treba eliminisati iz političkog i stvarnog života, te da je za Republiku Srpsku nepovoljno bilo kakvo izmeštanje OHR-a iz Sarajeva u Ženevu.

- Potpuno je nepovoljno bilo kakvo izmeštanje, mi ćemo se tome suprotstaviti, nama OHR ne treba. Ako je Trampova politika dosledna, onda Amerika neće podržati takvo rešenje, a to bi već bilo dovoljno. OHR treba eliminisati iz političkog i stvarnog života, a ne davati mu neki produženi život u kojem će se on pojavljivati kao nakaza koja bi ovde stalno pominjala da može biti gore. Dakle, to nama ne treba - jasan je Dodik.

Seća se, kaže, vremena kada su govorili da kada "dobijemo u status kandidata da će prestati potreba za visokim predstavnikom i kancelarijom OHR-a, da je to nespojivo sa evropskim putem".

- Sad vidimo da ambasador EU u Sarajevu podržava neimenovanog visokog predstavnika računajući da ide u penziju, ali to je sramotna mrlja u njegovoj karijeri, da jedan Evropljanin može da podrži nametanje stranca koji nije izabran. Ne bi trebalo da podrži nametanje stranaca, bez obzira na to ko su, mogu biti neka posmatranja, neka opservacija, ali da on nameće neke odluke, to ne postoji, to nije Evropska unija - naveo je Dodik.

Upitan da prokomentariše budućnost nametnutih odluka Kristijana Šmita u slučaju njegovog odlaska iz BiH, Dodik kaže:

- To se mora poništiti u naš zahtev će biti da se to poništi, svaki dalji razgovor o bilo čemu mora biti poništenje tih odluka. Kako? Ima načina. Parlamet poništi. Kaže ne važi, doviđenja, prijatno. Nećete? Nećemo ni mi da živimo u takvim okolnostima. Mi nemamo problem sa ustavnom BiH, imamo problem sa nakaradnom BiH, a nakaradna je čim ima Šmita - poručio je Dodik.

Dodik dodaje da je Evropska unija danas skup “zavađenih” zemalja i vlada na evropskom tlu, te da je upitno da li uopšte treba da se ostane na tom putu.

- Ne može laž da bude politika, kad političari nastoje da laž bude politika to znači da je kraj blizu, a to rade Soreka i ti koji su nastojali da misle da smo mi ovde manje vredni, da mi ništa ne znamo. Gde im je sloboda kretanja po Evropi? Sve manje ima slobode kretanja. Kakva vam je to sloboda kretanja da nam uvedete da svaki put kad ulazimo u EU da nam naplatite 20 evra? Ja predlažem da to bude recipročno, pa da svima iz EU u BiH naplaćujemo 20 evra. To je moja odluka i ja ću to tražiti, evo sad tražim od organa BiH da donesu recipročnu meru - zaključuje Dodik.