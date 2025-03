DODIK ODGOVORIO NA OPTUŽBE IZ AMERIKE: Rubio može biti i božanstvo, ali greši

PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik poručio je danas da Republika Srpska ne može odustati od svojih stavova ma ko bio na drugoj strani, a na taj način je reagovao na izjavu američkog državnog sekretara Marka Rubija koji je pozvao političke lidere u BiH da se uključe u konstruktivan i odgovoran dijalog.

Milorad Dodik

„Kada progovori državni sekretar SAD, to je uvek ozbiljno i ja to tako prihvatam. Ali u onome što je on rekao vidim recidive Bajdenove administracije. Znamo da Trampovi ljudi nisu ušli u sve pore. Drago mi je da Rubio zna za nas, čak iako negativno piše. Niz grešaka je imao. Državni sekretar nema vremena, i ja to razumem, da se uputi u pojedinosti. Zabrinutost oko pozicije BiH je nešto što smo slušali od Bajdenove administracije'', izjavio je Dodik, prenosi RTRS.

Dodik je podsetio na izjavu američkog predsednika Donalda Trampa da se neće mešati u unutrašnje stvari drugih zemalja i ocenio da je Rubiova izjava možda 'lobiranje koje prepoznajemo u zaostavštinama Bajdenove administracije'.

„Kada on kaže da je zabrinut za budućnost BiH, i mi smo zabrinuti. Zato što je ona ugrožena antidejtonskim i antimeđunarodno-pravnim aktima i da nije primetio da Šmit nije imenovan u UN. Preuzeli su matricu kako je on imenovan u UN bez obzira na to što nije imenovan u skladu sa procedurama“, rekao je Dodik.

Poručio je da RS neće odustati od svoje politike i dodao da Rubio 'može da bude božanstvo', ali da nije u pravu.

„Bilo bi lepo da se pročita šta se ovde dešava, a ne samo da se preuzimaju lažni narativi koji su konstituisani u Bajdenovoj administraciji“, rekao je Dodik.

Naveo je i da još misli da je Rubio prijatelj svih u BiH, kao i da je naseo na narative promuslimanskih lobista.

Rubio je ranije danas na svom nalogu na mreži Iks pozvao partnere Sjedinjenih Američkih Država da se pridruže u suprotstavljanju "opasnom i destabilizujućem ponašanju predsednika Republike Srpske Milorada Dodika". Rubio u toj objavi tvrdi da "delovanje Dodika podriva institucije Bosne i Hercegovine i ugrožava njenu sigurnost i stabilnost".

Ustavni sud BiH doneo je u petak privremenu meru i zaustavio primenu zakona koje je donela Skupština RS, kojima se zabranjuje rad Suda, Tužilaštva, policijske Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), kao i Visokog sudskog i tužilačkog veća BiH na teritoriji tog entiteta BiH.

Snage Evropske unije (Eufor) saopštile su da će, kao preventivnu meru, privremeno pojačati svoje snage u interesu svih građana Bosne i Hercegovine, naglašavajući da sposobnosti te misije igraju ključnu ulogu u kontinuiranoj podršci sigurnosti i stabilnosti u BiH.

Član Predsedništva BiH Denis Bećirović pozvao je u petak na vanrednoj konferenciji za novinare u Sarajevu NATO da reaguje, a misiju Eufor da rasporedi svoje snage na ključne pozicije zbog, kako tvrdi, pokušaja destabilizacije države, nakon prvostepene presude Suda BiH predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.