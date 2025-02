DODIK : Znam koliko su Vučića pogodile tragedije u Srbiji, pre svega kao čoveka

IZAZOVNA su vremena. Baš u ovom trenutku, kada se menjaju geopolitičke okolnosti, treba podržati državu, našeg predsednika Aleksandra Vučića i njegovu politiku, koja je sasvim jasna.

Foto: Srna

Retki su trenuci kada predsednik Republike Srpske Milorad Dodik sebi da malo oduška. Visoki politički zvaničnik je prošlog petka bio počasni gost na Svetosavskom balu u palati Hofburg u Beču. Tom prilikom porazgovarali smo s prvim čovekom Srpske o aktuelnim dešavanjima u Srbiji, sudskom sporu koji se protiv njega vodi pred sudom BiH, ali i promenama u svetu nakon dolaska Donalda Trampa na čelo SAD...

Na početku intervjua istakao je značaj saradnje Srbije sa Austrijom.

- Naša istorija je teška, kao i austrijskog naroda takođe. Sudbina je dovela znatan broj naših ljudi da žive ovde. Pored tih istorijskih momenata, raznih iskakanja, loših perioda, mogu da kažem da sam ponosan jer je veći period bio saradnje i razumevanja. Dakle, treba zahvaliti, pre svega, austrijskoj državi što ima interes da uvaži srpski narod na najbolji mogući način za naše ljude koji ovde rade i da mogu da ostvare svoje planove. Kao što vidimo, i organizacija ovakvih okupljanja među narodima i svečanih događaja pokazuje podršku našoj državi. Upravo to povezivanje je dosta dominantno, ne zaboravljajući istoriju, koja je stub svega - rekao je Dodik.

Kad posećujete neke zemlje, kao ovoga puta Austriju, da li možete da odvojite vreme i da se odmorite od posla i politike? Da li zaplešete, evo trenutno smo na Svetosavskom balu?

- Uživanje je i doći u ovakvu zemlju. Naravno da se vidim s prijateljima, kolegama i pozdravim naše ljude koji godinama žive i rade u ovoj prelepoj zemlji. Moj posao je takav da nema mnogo prostora za odmor. A ja volim pesmu i igru. Uživam u tome i da igram, naročito da pevam. Jesam bio bolestan, ali na porodičnim okupljanjima i te kako plešem. Na javnim manifestacijama se suzdržavam, ali tu sam da to podržim, kao što je to slučaj bio sa ovom manifestacijom. Ali najviše volim da dolazim u Srbiju, moju otadžbinu, moju zemlju! Svestan sam gde god živeo da je to jedina istina. Pogotovo za nas iz Republici Srpskoj, svaka prilika da budemo u Srbiji, bilo gde na njenoj teritoriji, a ja Srbiju dobro poznajem i sve njene krajeve i služio sam vojsku na jugu, konkretno u Vranju. Ceo taj kraj sam obišao uzduž i popreko. Uvek kad mi se ukaže prilika da odvojim vreme od nekoliko dana, tada obiđem važna mesta za našu istoriju, pre svega naše manastire. To je za mene veliki blagoslov. Budem u Srbiji i družim se s našim narodom širom zemlje. Trenutno mi obaveze ne dozvoljavaju, ali siguran sam da će se uskoro ukazati prilika. Recimo, bio sam u Majdanpeku 1991. godine, prijatelji me zovu da dođem ponovo i sigurno će se i to desiti u nekom narednom periodu - naveo je predsednik Republike Srpske.

Srbiju su pogodile velike tragedije, a posledice tih događaja gledamo upravo sada. Kako vi gledate na aktuelnu situaciju u Srbiji?

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Tragedije koje su se dogodile u Srbiji, i ova poslednja u Novom Sadu, izazvale su pre svega tugu. Velika je tuga. To je činjenica. U tim trenucima sam mnogo vremena proveo s predsednikom Vučićem. Verujte mi da znam koliko ga je to pre svega kao čoveka pogodilo, skrhalo bolom. Mislim da u ovim događajima ima mnogo zloupotreba svega toga. Država u ovom slučaju mora da uradi dve stvari: najpre da utvrdi političku odgovornost - što je Srbija i uradila, i naravno zakonsku odgovornost - što Srbija radi. To ne radi ni predsednik, takođe nijedan političar, već to radi tužilaštvo i treba dati vreme da se sve završi. Na ovaj način kako se trenutno radi i šta se dešava samo se smanjuje snaga Srbije i to je ono što mene boli. Mene samo zanima da pojačamo snagu Srbije u trenucima kada treba sesti s Donaldom Trampom, Vladimirom Putinom, s ljudima iz Evropske unije i graditi jednu snažnu i stabilnu Srbiju za budućnost. Jer Srbija mora da ima stabilnost i da podrži svog predsednika kao pregovarača za što bolju poziciju u svetu. Ovo je težak period. Naravno, neću da govorim o nekim klišeima, ali svi imaju pravo da govore i protestuju. Međutim, to treba da bude na miran način, niko nema pravo da ugrožava druge ljude. Moja sloboda je ograničena slobodom drugih ljudi. Protiv sam svakog ko je za destabilizaciju Srbije, destabilizaciju srpskog naroda - objasnio je Dodik.

U ovim teškim vremenima na šta smo kao narod zaboravili?

- Na empatiju, razumevanje i pre svega posvećenost državi. Izazovna su vremena. Treba danas podržati državu, našeg predsednika Aleksandra Vučića i njegovu politiku, koja je sasvim jasna. Baš u ovom trenutku je njegova politika jedna od vrhunskih ciljeva. Meni kao čoveku od politike je vrlo jasno da se baš u ovom trenutku menjaju geopolitičke okolnosti i da je Vučić izgradio jedan sasvim jasnu viziju Srbije, pripremajući u ovim trenucima koji dolaze, a dolaze velike odluke, da na pravi način pozicionira Srbiju - rekao je predsednik Republike Srpske.

Foto: Tanjug/ Rade Prelić

Trenutno se protiv vas vodi sudski spor pred sudom BiH, a pre nekoliko dana odbijen je zahtev odbrane da suđenje krene iz početka...

- Zamislite zemlju u kojoj neustavni sud i tužilaštvo sude legitimno izabranom predsedniku Republike Srpske. Ovo je jedinstven slučaj u istoriji pravosuđa gde se nekome sudi zbog nepoštovanja volje pojedinca. Uzgred, obično se sudi zbog kršenja zakona i Ustava, meni se sudi zbog poštovanja Ustava. Sve je to jedna velika farsa. Cilj nije pravda, već politički pritisak na Republiku Srpsku i njene institucije. Međutim, ono što me ispunjava snagom jeste činjenica da je ovaj postupak još jednom potvrdio sabornost i jedinstvo srpskog naroda. Kao predsednik koji iza sebe ima višedecenijski legitimitet izbornih pobeda osećam da sav narod Republike Srpske, bez obzira na političke razlike, stoji iza mene i daje mi podršku. To je snaga koja me vodi kroz ove politički motivisane napade. Moj posao kao predsednika je da sve to izdržim i da zajedno sa svojim narodom trijumfujem. Ne mogu da optuže milion Srba odjednom, pa zato sude meni - jer su nezadovoljni voljom naroda i našim kontinuiranim pobedama. Na kraju, pravda i narodna volja će pobediti - rekao je Dodik.

Najavili ste donošenje zakona o nevladinim organizacijama (NVO) na idućoj sednici Narodne skupštine RS. Po čemu će taj zakon biti rigorozniji od ranije povučenog predloga i šta on podrazumeva? I zbog čega su NVO često percipirane kao opasnost u svetu, čak i od lidera poput Trampa?

- Novi zakon o nevladinim organizacijama oslanja se na praksu razvijenih zemalja koje se zalažu za transparentnost rada NVO sektora. Svaka organizacija koja prima sredstva iz inostranstva moraće da prijavi svoje finansije nadležnim institucijama, poput ministarstava pravde i finansija. To nije nikakav napad na slobodu rada, već neophodna zaštita našeg društva i Republike Srpske od stranih uticaja koji često deluju kroz ovaj sektor. Primeri iz sveta jasno pokazuju kako NVO sektor može biti zloupotrebljen. Tim Ilona Maska je samo tokom nekoliko dana češljanja donacija u SAD otkrio šokantne podatke: 1,5 miliona dolara godišnje prebacivano je jednoj organizaciji u Srbiji za LGBT propagandu, dok je za vreme rata u Gazi projekat podele prezervativa finansiran sa čak 50 miliona dolara. Jasno je da našem narodu ni sa 100 milijardi dolara ne možete srušiti porodične vrednosti, a ljudima u Gazi trebaju mir, lekovi, brašno i voda. Ovo je dokaz da se radi o vrlo razrađenom i koruptivnom sistemu koji nije ništa drugo nego mehanizam političkih pritisaka na demokratske institucije i suverenitet zemalja. U takvom kontekstu smatramo da nema ničeg lošeg u tome da se rad NVO reguliše. Kao što svaka država reguliše kvalitet hrane ili pića koje uvozi, tako je i sa stranim uticajima putem finansiranja nevladinih organizacija. Republika Srpska ima pravo da zaštiti svoje institucije i vrednosti od ovakvih oblika pritisaka, a ovaj zakon je upravo korak u tom pravcu - objasnio je predsednik Republike Srpske.

Kakva su vaša saznanja, hoće li Tramp uskoro doći u Srbiju ili možda u BiH?

- On u Bosni i Hercegovini nema šta da radi. A u Srbiju može da dođe i treba da dođe - zaključio je Dodik.

