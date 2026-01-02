RUSKA VOJSKA NAPREDUJE I U NOVOJ GODINI: Za nedelju dana palo Guljajpolje i još 8 naselja, oboren Su-27 izvedni napadi kinžalima, raketama i dro
ORUŽANE snage Rusije su tokom prošle nedelje oslobodile devet naselja u zoni Specijalne vojne operacije, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Kako se precizira u nedeljnom izveštaju sa fronta, oslobođeno je naselje Boguslavka u Harkovskoj oblasti, Guljajpolje, Stepnogorsk i Lukjanovsko u Zaporoškoj oblasti i naselja Dibrova, Dimitrov, Rodinsko, Artjomovka i Voljno u Donjeckoj Narodnoj Republici.
Kao odgovor na terorističke napade Ukrajine na civilne objekte na teritoriji Rusije, Oružane snage RF su u periodu od 27. decembra 2025. do 2. januara 2026. izvele jedan masovni i šest grupnih udara visokopreciznim oružjem, uključujući aerobalističke hipersonične rakete "kinžal".
Tom prilikom pogođena su preduzeća vojne industrije Ukrajine, kao i objekti energetskog kompleksa koji su obezbeđivali njihov rad, transportna i lučka infrastruktura koja se koristi u interesu Oružanih snaga Ukrajine, pogoni za sastavljanje komponenti za raketne motore, mesta proizvodnje udarnih bespilotnih letelica dugog dometa, skladišta municije i goriva, punktovi privremene dislokacije ukrajinskih oružanih formacija, nacionalista i stranih plaćenika.
Jedinice grupe trupa "Sever" izbacile su iz stroja više od 1.305 ukrajinskih vojnika za nedelju dana, dva borbena oklopna vozila, 91 automobil, pet artiljerijskih oruđa, šest stanica za radio-elektronsku borbu, 10 skladišta municije, materijalnih sredstava i goriva.
Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su 1.390 ukrajinskih vojnika, tri tenka, 19 borbenih oklopnih vozila, 102 automobila i pet artiljerijskih oruđa. Uništene su dve stanice za radio-elektronsku borbu i 31 skladište municije.
Jedinice ove grupe trupa su za nedelju dana odbile 16 napada ukrajinskih snaga sa ciljem proboja do Kupjanska u Harkovskoj oblasti.
Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su više od 1.295 ukrajinskih vojnika, 40 borbenih oklopnih vozila, 83 automobila i 15 artiljerijskih oruđa. Uništeno je sedam stanica za radio-elektronsku borbu, 13 skladišta municije i materijalnih sredstava.
Jedinice grupe trupa "Centar" izbacile su iz stroja 3.305 ukrajinskih vojnika, 24 borbena oklopna vozila, 32 automobila, devet artiljerijskih oruđa i dve stanice za radio-elektronsku borbu.
Jedinice grupe trupa "Istok" eliminisale su 1.405 ukrajinskih vojnika, dva tenka, 24 borbena oklopna vozila, 60 automobila, sedam artiljerijskih oruđa. Uništeno je pet skladišta municije i materijalnih sredstava.
Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su 365 ukrajinskih vojnika, tri borbena oklopna vozila, 57 automobila, šest artiljerijskih oruđa, 12 stanica za radio-elektronsku borbu, sedam skladišta municije, materijalnih sredstava i goriva.
Vazdušno-kosmičke snage Rusije oborile su ukrajinski avion Su-27.
Sistemima PVO ruske snage oborile su šest avio-bombi, dve operativno-taktičke rakete "grom", tri raketna projektila višecevnog lansera HIMARS američke proizvodnje i 1.662 drona.
