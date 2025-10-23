HRABROJ VANJI SPAS U ITALIJI: Teško bolesnoj tinejdžerki iz Pančeva potrebna podrška za dalje lečenje
IMA osamnaest godina. Navija za Partizan, igra odbojku a planirala je dasledećeg leta upiše fakultet. Ali, umesto odlazaka na tribine, treninga, izlazaka sa vršnjacima, pred Vanjom Mićanović iz Pančeva su se otvorila bolnička vrata i duga borba sa bolešću.
Sve je počelo u junu od, naizgled, bezazlenih simptoma: povišena temperatura, malaksalost, kašalj koji je dugo trajao. Ubrzo je usledila dijagnoza od koje i najhrabriji strepe - akutna limfoblastna leukemija visokog rizika. Od tada Vanja više ne broji utakmice, nego terapije. U bolničkoj sobi u Pančevu, a potom u Beogradu, naučila je šta znači čekati rezultate i nadati se. Lečenje će uskoro biti nastavljeno u Italiji, gde je čeka transplantacija koštane srži. Donor će biti njen četrnaestogodišnji brat Dejan.
- Vanja je dobro - kaže nam njena majka Olga Mićanović. - Prima terapiju do 9. novembra, a posle toga ide na tranplantaciju. Ta terapija se dobija 28 dana 24 sata bez prestanka. U bolnici su nas obučili kako to da radimo u kućnim uslovima. Terapija ne sme ni u jednom trenutku da se prekine, tako da moramo da budemo uz nju sve vreme.
Vanja je dobila lek najnovije generacije, koji košta više desetina hiljada evra. Država je pokrila taj trošak, ali sredstva koja su potrebna za put u Italiju, lečenje i boravak tamo, daleko premašuju mogućnosti porodice. Zato je njena borba postala i borba mnogih: prijatelja, komšija, navijača, nepoznatih ljudi koji su u njenom osmehu prepoznali lice svog deteta. Samo za transplantaciju koštane srži potrebno je oko 130.000 evra, a za nastavak lečenja još više.
- Odziv je dobar - kaže nam Olga. - Javljaju se plemeniti ljudi iz cele Srbije i dijaspore. Verujemo da ćemo uspeti da sakupimo dovoljno novca.
Vanja je spremna da se bori, kao i njeni najbliži. Najpre su se javile njene drugarice. Napravile su video koji se za nekoliko sati proširio društvenim mrežama. U njemu su joj poručile da ne odustaje: "Odrasle smo zajedno, delile smo tajne, snove i prve ljubavi. Sada delimo još nešto - borbu za Vanjin život. Ona ima osamnaest i samo jedan san."
Poruke za pomoć
ONI koji žele da pomognu Vanji mogu to da učine preko fondacije "Budi human" - slanjem poruke 1888 na 3030, ili uplatom na dinarski 160-6000002375937-89 ili devizni račun RS35160600000237754227 (SWIFT/BIC: DBDBRSBG). Svaka uplata, bez obzira na iznos, približava je ozdravljenju i povratku na teren.
Posle njih, oglasili su se i Partizanovi navijači. Vanja je godinama bila na tribinama, uvek sa šalom omotanim oko vrata, nasmejana, bilo da tim pobeđuje ili gubi. Na njihovim stranicama sada piše: "Ona je sve ove godine stajala uz svoj Partizan, sada je red da Partizan stane uz nju." U postu koji se širi među navijačima stoji jednostavan poziv: "Pošalji 1888 na 3030".
- Uprkos konstantnim bolovima, Vanja je vedra i nasmejana - priča njena majka Olga. - Osmeh na licu nosi i posle intervencija. Po tome je cela bolnica pamti. Rekli su nam da niko, osim Vanje sa tih intervencija nije izlazio sa osmehom, a nju baš to i drži.
Pre bolesti Vanja je igrala za odbojkaški klub Dunav i pripremala se da upiše IT fakultet. Glumila je u predstavi "Balkanski špijun", pevala, učestvovala na recitatorskim takmičenjima. Njen mlađi brat Dejan je fudbaler i svira kontrabas, a starija sestra Nina studira informacione tehnologije i akademiju za prateće vokale.
- Dejan se obradovao kada je čuo da će biti donor, rekao nam je: "Sad mogu sestri da spasem život". Svi smo se okupili oko Vanje. Svako pomaže koliko može. Vanja nas uči kako se život voli - kaže Olga Mićanović.
