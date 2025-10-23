HRABROJ VANJI SPAS U ITALIJI: Teško bolesnoj tinejdžerki iz Pančeva potrebna podrška za dalje lečenje

IMA osamnaest godina. Navija za Partizan, igra odbojku a planirala je dasledećeg leta upiše fakultet. Ali, umesto odlazaka na tribine, treninga, izlazaka sa vršnjacima, pred Vanjom Mićanović iz Pančeva su se otvorila bolnička vrata i duga borba sa bolešću.

FOTO: Privatna arhiva

Sve je počelo u junu od, naizgled, bezazlenih simptoma: povišena temperatura, malaksalost, kašalj koji je dugo trajao. Ubrzo je usledila dijagnoza od koje i najhrabriji strepe - akutna limfoblastna leukemija visokog rizika. Od tada Vanja više ne broji utakmice, nego terapije. U bolničkoj sobi u Pančevu, a potom u Beogradu, naučila je šta znači čekati rezultate i nadati se. Lečenje će uskoro biti nastavljeno u Italiji, gde je čeka transplantacija koštane srži. Donor će biti njen četrnaestogodišnji brat Dejan.

- Vanja je dobro - kaže nam njena majka Olga Mićanović. - Prima terapiju do 9. novembra, a posle toga ide na tranplantaciju. Ta terapija se dobija 28 dana 24 sata bez prestanka. U bolnici su nas obučili kako to da radimo u kućnim uslovima. Terapija ne sme ni u jednom trenutku da se prekine, tako da moramo da budemo uz nju sve vreme.

FOTO: Privatna arhiva

Vanja je dobila lek najnovije generacije, koji košta više desetina hiljada evra. Država je pokrila taj trošak, ali sredstva koja su potrebna za put u Italiju, lečenje i boravak tamo, daleko premašuju mogućnosti porodice. Zato je njena borba postala i borba mnogih: prijatelja, komšija, navijača, nepoznatih ljudi koji su u njenom osmehu prepoznali lice svog deteta. Samo za transplantaciju koštane srži potrebno je oko 130.000 evra, a za nastavak lečenja još više.

- Odziv je dobar - kaže nam Olga. - Javljaju se plemeniti ljudi iz cele Srbije i dijaspore. Verujemo da ćemo uspeti da sakupimo dovoljno novca.

Vanja je spremna da se bori, kao i njeni najbliži. Najpre su se javile njene drugarice. Napravile su video koji se za nekoliko sati proširio društvenim mrežama. U njemu su joj poručile da ne odustaje: "Odrasle smo zajedno, delile smo tajne, snove i prve ljubavi. Sada delimo još nešto - borbu za Vanjin život. Ona ima osamnaest i samo jedan san."

Poruke za pomoć ONI koji žele da pomognu Vanji mogu to da učine preko fondacije "Budi human" - slanjem poruke 1888 na 3030, ili uplatom na dinarski 160-6000002375937-89 ili devizni račun RS35160600000237754227 (SWIFT/BIC: DBDBRSBG). Svaka uplata, bez obzira na iznos, približava je ozdravljenju i povratku na teren.

FOTO: Privatna arhiva

Posle njih, oglasili su se i Partizanovi navijači. Vanja je godinama bila na tribinama, uvek sa šalom omotanim oko vrata, nasmejana, bilo da tim pobeđuje ili gubi. Na njihovim stranicama sada piše: "Ona je sve ove godine stajala uz svoj Partizan, sada je red da Partizan stane uz nju." U postu koji se širi među navijačima stoji jednostavan poziv: "Pošalji 1888 na 3030".

- Uprkos konstantnim bolovima, Vanja je vedra i nasmejana - priča njena majka Olga. - Osmeh na licu nosi i posle intervencija. Po tome je cela bolnica pamti. Rekli su nam da niko, osim Vanje sa tih intervencija nije izlazio sa osmehom, a nju baš to i drži.

Pre bolesti Vanja je igrala za odbojkaški klub Dunav i pripremala se da upiše IT fakultet. Glumila je u predstavi "Balkanski špijun", pevala, učestvovala na recitatorskim takmičenjima. Njen mlađi brat Dejan je fudbaler i svira kontrabas, a starija sestra Nina studira informacione tehnologije i akademiju za prateće vokale.

- Dejan se obradovao kada je čuo da će biti donor, rekao nam je: "Sad mogu sestri da spasem život". Svi smo se okupili oko Vanje. Svako pomaže koliko može. Vanja nas uči kako se život voli - kaže Olga Mićanović.