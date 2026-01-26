ZLATNI VATERPOLISTI NA PRIJEMU KOD VUČIĆA: Hvala vam za trud, požrtvovanost, borbenost i ljubav prema Srbiji (VIDEO)
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić ugostio je članove vaterpolo reprezentacije Srbije, koji su osvojili zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Beogradu.
Prijem je organizovan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.
- Ja sam već razgovarao sa našim zlatnim mocima, pravio se pametan kao da nešto znam o vaterpolu, iznenadio se kako su odigrali ovo takmičenje. Pričao sam sa selektorom, znao sam za sve probleme, viruse, bolesne igrače, i da budem iskren, onakav namćor kakav sam, nisam očekivao zlatnu medalju. Toliko sam srećniji, ponosniji na njihov trud i rad, posebno juče šta su u drugom poluvremenu pokazali. Ja mislim da se onakva odbrana ne viđa. Želim da čestitam kompletnom stručnom štabu, našim momcima. Ono na šta sam posebno ponosan, sem dvojice momaka, koji igraju u Herceg Novom i Kotoru, Lazić i Vico, i Mandić i Drašović koji igraju u Ferencvarošu i Marseju, svi ostali igrači su nam iz Radničkog Kragujevca i Novog Beograda. Najveći deo naših zlatnih momaka igra u Srbiji. Osim ovoga što je naša obaveza i naš dug prema njihovom izuzetnom rezultatu, danas kao država naše obaveze ispunimo, mislim da je veoma važno da se postaramo da obezbedimo uslove i tim klubovima i drugim klubovima da mogu da nam daju ovakve šampione u budućnosti - kazao je Vučić i istakao da ne pamti ovakvu radost u Srbiji.
- Kao da je Nova godina i Božić, pucalo se na sve strane. To govori koliko su ljudi bili srećni i koliko ste im radosti doneli. Svetsko prvenstvo je 2027. u Budimpešti, taman da ih preteknemo, još nam dva prvenstva fale da budemo ispred Mađara, da budemo najbolji svih vremena, mi, a ne Mađari. Da se borimo za to. A ono što je najvažnije, cela Srbija veruje u vas, da dođete do četvrtog uzastopnog olimpijskog zlata. Mi verujemo u vas. Hvala vam za trud, požrtvovanost, borbenost i ljubav prema Srbiji, koju ste pokazali uvek i na svakom mestu - kazao je.
Poklon za predsednika
Predsednik je na poklon dobio majicu i plaketu.
Vučić je sinoć zahvalio vaterpolistima Srbije koji su osvojili Evropsko prvenstvo na trudu i radu i naglasio da su još jednom pokazali da su najbolji u Evropi.
Vaterpolisti Srbije osvojili su titulu prvaka Evrope, pošto su u Beogradskoj areni u finalu kontinentalnog šampionata pobedili selekciju Mađarske rezultatom 10:7.
