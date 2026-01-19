Reportaže

KRILA MLADIM SLIKARIMA: Ivanjičani ne zaboravljaju Milutina Krivokuću, neumornog pregaoca i kulturnog stvaraoca

Д. Гагричић

19. 01. 2026. u 11:00

DALEKO od kulturnih centara, u starovlaškoj varošici Ivanjici, 1968. godine osnovana je Prva jugoslovenska likovna kolonija mladih. Okupljala je 23 generacije studenata sa završnih godina i postdiplomce likovnih akademija, koji su na obalama Moravice i po selima i visovima Javora i Golije pravili skice za buduće slike, grafike i skulpture i radove darovali domaćinu, Kulturnom centru, uz izložbe pod njegovim krovom, ali i u galeriji "Nadežda Petrović" u Čačku i drugim mestima.

Foto Privatna arhiva

- Pošto su sve tadašnje kolonije okupljale već afirmisane umetnike, mi smo poverenje ukazali mladima i nismo se prevarili. Zar nije bogatstvo imati prve radove nekog priznatog slikara, a mi to već danas imamo - objašnjavao je ideju Milutin Krivokuća, poznatiji kao Mića Širet, "alfa i omega" kolonije.

Kroz 28 saziva kolonije prošlo je oko 400 mladih stvaralaca. I kao što često biva, odlukom onih što su "vedrili i oblačili", pominjući besparicu, raspad zemlje i druge razloge, ugašena je kolonija. U uspomenama na vizionarski rad, istoričar umetnosti Daniel Mikić iz Čačka podseća da je zbirka kolonije obogaćena sa više od 650 radova u raznim tehnikama i apeluje da je poslednji čas da se shvati vrednost zbirke, saberu bogati radovi (ustupani su preduzećima i ustanovama), identifikuju autori, restauriraju i konzerviraju i upišu u knjigu kolonije.

Mića Šireta nema da pripomogne, na onaj svet preselio se pre 32 godine. Njegov životopis, uz vremeplov prilika i razvoj varošice, na stranice knjige "Lučonoša kulture u Ivanjici" preneo je profesor dr Svetislav Marković, Čačanin, u izdanju ivanjičke biblioteke "Svetislav Vulović".

- Nema nikakve sumnje da je Mićo Krivokuća jedan od najznačajnijih, ako ne i najvažniji kulturni poslenik u dva veka dugoj istoriji Ivanjice, kao i celog moravičkog kraja. U mnogo čemu je bio pionir, početnik. Bio je prvi učitelj škole u Raščićima, prvi upravnik Doma učenika u Ivanjici, prvi direktor Kulturnog centra (sada Doma kulture), jedan od osnivača i pokretača nekoliko kulturnih manifestacija kojima se Ivanjica ponosi: "Nušićijade" (1968), Prve jugoslovenske likovne kolonije mladih, velikog sabora "Zvuci Golije, Javora i Mučnja", Školskog karnevala, grafičke industrije Ivanjice - piše Marković u knjizi, objavljenoj povodom 100. godišnjice rođenja Krivokuće.

Stranice knjige svedoče i da je Mićo Širet još od mladih dana bio glumac i pisac scenarija za niz priredbi, te komičar u ulozi Rasima Palibrka, za koju je pisao tekstove. Ostavio je traga dajući krila amaterskim družinama, a predvodio je ivanjičku ekipu na "Turnirima dugovitosti".

Krivokuća je bio i golman u FK Javor, pa predsednik kluba i sekretar. Sakupljao je fotografije stare čaršije, a Ivanjičani mu i danas odaju priznanje što je dovodio mnoge značajne likovne i druge umetnike, filmske i pozorišne stvaraoce, univerzitetske profesore, koji su se rado vraćali varoši na Moravici.

Nadimak nasledio od dede

- NEOBIČNOST predstavlja činjenica da je Milutin svoj, svima poznati nadimak Širet, nasledio od dede po majci. Njegova majka Ljubica je kćerka ivanjičkog trgovca Antonija Milutinovića (1848-1928), čiji je deda Milutin Rašković iz čuvene porodice Raškovića, beratlijskih knezova iz Štitkova. Kada se Milutin Rašković preselio u Prilike, pod Malič, potomci su za prezime uzeli njegovo ime - zapisao je Marković.

