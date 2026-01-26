"GLAVE RAZBIJENE, MOLIM BOGA DA PREŽIVE"! Oglasio se svedok tuče srpskih i hrvatskih navijača u Tuzli, otkrio nove detalje
Teški neredi izbili su u Tuzli, nedaleko od aerodroma, gde je došlo do ozbiljnog sukoba navijačkih grupa Crvene zvezde i Hajduka, a prema dostupnim informacijama reč je o jednom od najžešćih incidenata u regionu u poslednje vreme.
Kako se navodi, navijači Crvene zvezde iz Republike Srpske vraćali su se sa gostovanja u Malmeu, a njihov prolazak kroz Tuzlu nije prošao nezapaženo. Pristalice Hajduka iz Splita, navodno obaveštene o kretanju "delija", organizovale su doček koji je prerastao u otvoren obračun na ulicama grada.
Prema nezvaničnim informacijama, u sukobu je učestvovalo oko stotinu pripadnika "torcide", dok je navijača Zvezde bilo približno osamdeset. Sukob je bio izuzetno nasilan i trajao je nekoliko minuta, pre nego što su intervenisale policijske snage. Zdravstvene ustanove i policija potvrdile su da je povređeno ukupno 24 lica, od toga 15 iz Republike Srpske i devet iz Splita ili drugih mesta u Hrvatskoj. Veći broj učesnika je priveden, a prema dosadašnjim podacima, među uhapšenima preovlađuju državljani Hrvatske. Istraga je u toku, a nadležni organi najavili su utvrđivanje svih okolnosti ovog incidenta.
Sada se pojavio i svedok nemilog događaja. Za Televiziju Tuzlanskog kantona govorio je Halid Alibašić, jedan od svedoka horora, koji je izneo jezive detalje.
- Krenuli smo da vidimo šta se događa, da pomognemo. Uleteo sam u tuču gde su se ljudi udarali drškama, lancima, kamenjem... Pre toga sam video poskidanu odeću po putu. Ljudi su bili goli, bacali su odeću u kombije. Po meni je tu bilo najmanje 100-150 ljudi. Ja sam bio u ratu, ali ovde mi je bila veća trema - počeo je priču Alibašić, pa dodao:
- Nama su javljali da su ulazili u kuće i nudili novac samo da ih se preveze odavde. Nudili su lepe pare. Meni je lično jedan ušao u auto. Ja sam izašao iz svog automobila, izvadio ključ, pobegao, nisam znao kako da ga isteram.
Istakao je i kako je i sam zaradio par udaraca.
- Niko tu ništa ne priča, tu se samo udara, svađa i psuje. To je bio jedan haos, prvi ovakav u mom životu. Palicom sam dobio po ruci, dva-tri udarca sam uspeo da izbegnem, čovek maše k'o Maksim po diviziji.
Za kraj je na jeziv način opisao povređene.
- Glave razbijene, rupe po glavama... Molim Boga da prežive, ali su izlupani ljudi baš maksimalno. Pa zamislite da vas neko drvenom drškom udara. Ja sam dobio jedan udarac i jutros sam se javio u hitnu. Čitavu noć smo hodali po selu i hvatali ljude, ne mogu da verujem šta se događalo - zaključio je Halid Alibašić.
