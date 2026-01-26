EVROPO, STIDI SE! Ustašama stigla podrška zbog prebijanja Srba i to od koga
BRUKA i sramota!
Naime, zaseda koju su napravili navijači Hajduka navijačima Crvene zvezde na aerodromu u Tuzli u subotu uveče bila je tema jedne utakmice na drugom kraju Evrope, odnosno Hrvati su dobili podršku.
Benfika je sinoć igrala protiv Amadore kod kuće, a „Nou Nejm Bojsi“, navijači portugalskog giganta pobratima sa Torcidom, podigli su transparent podrške za pritvorene navijače Hajduka. Na transparentu, istaknutom odmah pored terena Luža i uokvirenom bakljama, pisalo je na hrvatskom: "Braćo mesari, držite se".
Ovo je jasna aluzija na ustaškog zločinca Vjekoslava Maksa Luburića i njegove koljače. Tako su nazivani ustaški zločinci koji su, pod Luburićevom komandom, mučili i ubili desetine hiljada Srba, Jevreja, Roma i Hrvata, protivnika zločinačkog ustaškog režima, u logorima Jasenovac i Stara Gradiška.
Podsećanja radi, članovi Torcide iznenadili su navijače Crvene zvezde iz Bosne i Hercegovine u mraku i napali ih u blizini parkinga gde su Delije ostavile svoje automobile tokom gostovanja u Švedskoj. Četiri navijača su teško povređena, jedan od njih kritično. Policija je uhapsila desetine navijača Hajduka koji su izvršili napad, a 14 njih je privedeno.
