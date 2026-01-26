CEO REGION BRUJI O MISTERIOZNOJ HRVATICI! "Trojanski konj" koji je doneo Srbiji zlato usred Beograda

NAZIVALI su je "trojanskim konjem", ubačenim elementom u srpski vaterpolo, prstom upirali u nju kada rezultati nisu bili kakvi su se očekivali...

- Vaterpolisti Srbije slovili su za najbolje na svetu, u jednom trenutku su na svojim grudima imali zlata s Olimpijskih igara, Svetskog i Evropskog prvenstva, osvojili su Svetsku ligu... A onda je sve krenulo ka dnu. Trofejna generacija se oprostila posle osvajanja OI u Tokiju, a i sam selektor Dejan Savić je digao sidro. Na klupu "delfina" došao je Uroš Stevanović, a sa njim i novi stručni štab, pa i novi kondicioni trener. Upravo u tom detalju možda leži naš najveći problem jer je brigu o fizičkoj spremi našeg tima preuzela Hrvatica Dajana Zoretić. Njena stručnost nije upitna, naprotiv, dokazala se mnogo puta na raznim poljima i stekla je brojna priznanja. Kao ni nacionalna pripadnost, jer su ta vremena sukoba odavno iza nas. Međutim, Dajana je u potencijalnom sukobu interesa jer je u emotivnoj vezi sa Josipom Vrlićem, jednim od najboljih hrvatskih vaterpolista. Naime, Zoretićeva zna sve tajne "delfina", u kakvoj je ko formi, da li je povređen, ko ima porodičnih problema, a ko je to jutro ustao na levu nogu, pa se s razlogom nameće pitanje da li je ona to otkrivala Vrliću kada ostanu nasamo, a on svom selektoru i saigračima - bio je jedan od komentara posle neuspeha srpskog vaterpola.

Svi su upirali prstom u Dajanu Zoretić, kondicionog trenera vaterpolo reprezentacije Srbije. A onda su došle Olimpijske igre u Parizu i renesansa srpskog vaterpola kakva se ne pamti u takvo kratkom periodu sa sve Riječankom u stručnom štabu. Lepa mlada dama iz Hrvatske i dalje je ostala zadužena za fizičku pripremu srpskih vaterpolista i zaslužna je i te kako za zlato u prestonici Francuske.

Inače Dajana Zoretić (40), rođena Riječanka, bila je jedan od ključnih članova stručnog štaba koji je reprezentaciju Srbije doveo do zlata na Evropskom prvenstvu u Beogradu. Njena uloga odnosila se na kondicionu pripremu – rad na izdržljivosti i eksplozivnosti, uz programe prilagođene individualnim potrebama svakog igrača.

Stevanović je od početka bio svestan da se najveći rezultati ne prave samo u bazenu, već i u svakom segmentu rada oko ekipe. U potrazi za vrhunskim stručnjakom, obratio se upravo Zoretić, koja je godinama gradila reputaciju u dubrovačkom Jugu, radeći pod vođstvom Vjekoslava Kobešćaka.

Verovao je da će njena ekspertiza dodatno unaprediti fizičku spremnost ekipe i povećati otpornost na najvišem nivou takmičenja – što se, na kraju, pokazalo kao potpuno opravdana procena sa zlatom na Olimpijskim igrama, a onda i istim odličjem na Evropskom prvenstvu.

A Dajana je u jednom razgovoru za "Mocartsport" otkrila kako je ostavrila kontakt sa selektorom Srbije Urošem Stevanovićem.

- Pre nego što bilo šta drugo kažem, najpre želim da se zahvalim glavnom treneru Urošu Stevanoviću, koji je od prvog našeg razgovora verovao da sam ja ta koja će sigurno dovesti celi tim u top-formu u trenutku kada je to najvažnije. Ono što uvek ističem u razgovoru s drugima jeste njegova empatija i zahvalnost, što je u meni izazvalo neopisivu emociju. Čovek se, doslovno pet minuta nakon osvajanja zlata, setio da me nazove i proveri gde sam na tribinama, a zatim je došao po mene kako bismo zajedno proslavili uspeh. Takođe, želim da se zahvalim svim igračima koji su nosili teško breme, kao i celom stručnom štabu, jer smo jedni drugima bili oslonac u dobrim i lošim trenucima - počela je priču Dajana za Mocart sport.

Usledio je i pojašnjenje otkud Srbija... Kontakt selektora i dogovor.

- Imali smo tri konstruktivna razgovora koje bih nekako podelila u tri faze ideja, praktična primena – cilj i razlog zašto on baš mene želi. Sama činjenica da su razgovori trajali u tri faze svedoči o mom premišljanju, budući da bi to bio moj prvi angažman s A reprezentacijom. Reč je o totalno drugačijoj periodizaciji treninga u odnosu na klupski nivo, gde je fokus isključivo na jednom cilju, što ostavlja vrlo malo mesta za greške. Takođe, novo okruženje i način rada predstavljaju izazov koji je, uistinu, privlačan. Iskreno ću reći šta me je navelo da prihvatim ovu priliku: verujem da, ako nekome pružimo nadu, može postići uspeh, a ako mu damo veru, može osvojiti svet. Ono što mi je Uroš posebno istakao tokom tih razgovora jeste vera u moje znanje, a to mi daje uverenje da ćemo zajedno ostvariti jedan jedini cilj na koji naravno utiče puno faktora.

