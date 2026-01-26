VELIKI SKANDAL TRESE KINU: Novi detalji o moćnom generalu koji je odavao nuklearne tajne Amerikancima

NAKON što je kinesko Ministarstvo odbrane u subotu saopštilo da je pokrenuta istraga protiv visokih vojnih zvaničnika, generala i potpredsednika Centralne vojne komisije Džang Jousija i generala Lju Dženlija, člana Centralne vojne komisije i načelnika štaba u Odboru za zajedničko delovanje Centralne vojne komisije, zbog sumnje da su ozbiljno prekršili disciplinu KP Kine i zakone države, "Volstrit džornal" objavio je da je general Džang, koji je uz sve pobrojano i član Politbiroa Centralnog komiteta KP Kine, odavao osetljive vojne tajne SAD.

Foto: Profimedia

Kineski mediji nisu potvrdili ove navode.

Američki list piše da su te informacije otkrivene na brifingu u subotu, kom je prisustvovao vojni vrh zemlje. Održan je neposredno pre nego što je kinesko Ministarstvo nacionalne odbrane saopštilo senzacionalne vesti o iztrazi protiv generala Jusijea, koji je smatran najbližim saveznikom kineskog lidera Si Đinpinga.

Šta se stavlja na teret moćnom generalu?

Izvori američkog lista su saopštili da je Džang pod istragom i zbog formiranja političkih klika, fraze koja se koristi da opiše izgradnju mreže uticaja koje podrivaju jedinstvo partije i zloupotrebu položaja u Centralnoj vojnoj komisiji, najvišem telu KP Kine za donošenje vojnih odluka.

Vlasti takođe ispituju njegov nadzor nad moćnom agencijom odgovornom za istraživanje, razvoj i nabavku vojne opreme. Oni koji su upoznati sa brifingom rekli su da je Džang navodno prihvatao ogromne sume novca u zamenu za unapređenja.

Najšokantnija tvrdnja otkrivena tokom brifinga iza zatvorenih vrata, rekli su izvori, bila je da je Džang odavao tehničke podatke o kineskom nuklearnom oružju SAD.

Foto: Profimedia

Neki dokazi protiv Džanga došli su od Gu Džuna, bivšeg generalnog direktora Kineske nacionalne nuklearne korporacije, državne kompanije koja nadgleda sve aspekte kineskih civilnih i vojnih nuklearnih programa. Peking je prošlog ponedeljka najavio istragu protiv Gua zbog sumnje na teška kršenja partijske discipline i državnih zakona.

Tokom subotnjeg brifinga, vlasti su otkrile da je istraga protiv Gua povezala Džanga sa kršenjem bezbednosti u kineskom nuklearnom sektoru, rekli su izvori. Detalji o tome nisu otkriveni tokom brifinga.

Liu Pengju, portparol kineske ambasade u Vašingtonu, rekao je da odluka stranke da istraži Džanga naglašava da rukovodstvo održava "pristup potpunog pokrivanja i nulte tolerancije u borbi protiv korupcije".

Uticali na apsolutnu kontrolu Partije nad vojskom

Dnevni list kineske armije "Đije Fang Đun Bao", međutim, preneo je komentar u kom je navedeno da su dvojica osumnjičenih generala ozbiljno ugrozili "sistem predsedničke odgovornosti".

"...Podsticali su i uticali na apsolutnu kontrolu partije nad vojskom, nanosili štetu političkoj i koruptivnoj stabilnosti, ozbiljno uticali na ugled i autoritet vojnog rukovodstva, te narušavali političku i ideološku osnovu zajedništva i napretka svih pripadnika vojske", navedeno je u pomenutom komentaru.

Foto: Profimedia

"To je uzrokovalo veliku štetu političkoj izgradnji vojske, političkom ekosistemu i borbenoj sposobnosti, kao i ozbiljan negativan uticaj na Partiju, državu i vojsku", navedeno je u komentaru kineskog vojnog lista.

Džang istaknuti pripadnik "crvenog plemstva"

Dvojica osumnjičenih kineskih generala privukli su veliku pažnju javnosti, tim pre što nepotvrđena informacija "Volstrit džornala" od juče odjekuje zapadnim medijskim prostorom.

Ovo ne čudi, imajući u vidu da su dvojica osumnjičenih generala bili u samom kineskom vojnom vrhu, sa širokim pristupom mnogim vojnim tajnama i ostalim važnim informacijama.

Afera dvojice generala u Kini ima posebnu težinu, imajući u vidu činjenicu da je naročito general Džang, čiji je otac bio poznati kineski revolucionar i general iz vremena odbrane Kine u Drugom svetskom ratu, odnosno Odbrambenom ratu kineskog naroda protiv japanske agresije, i osnivanja NR Kine.

Džang pripada takozvanim "crvenom plemstvu", jer kineska partijska nomenklatura posebnu pažnju poklanja moralnoj čistoti svojih članova, naročito onih čije su porodice učestvovale u kineskoj revoluciji i dale joj značajan doprinos.

Osim toga, Džang je jedini visoki vojni oficir i zvaničnik koji je 1979. godine, za vreme Kinesko-vijetnamskog rata, učestvovao u konkretnim vojnim akcijama.

(Kurir/rt.rs)