Najplemenitiji podvig

NEBOJŠA DENIĆ IZ LIPLJANA: Profesoru univerziteta čista desetka iz humanosti

Д. ЗЕЧЕВИЋ

19. 01. 2026. u 14:30

NEUMORAN je profesor dr Nebojša Denić iz Lipljana. Kao profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici ostavlja dubok trag u obrazovanju mnogih generacija ove ustanove, ali van amfiteatara i ocena u indeksima ostavlja potpis čovečnosti "koristeći" svoj muzički talenat: posvećeni je humanitarac na Kosovu i Metohiji.

НЕБОЈША ДЕНИЋ ИЗ ЛИПЉАНА: Професору универзитета чиста десетка из хуманости

Foto: D. Zečević

U poslednje dve godine održao je više od 30 koncerata - akcija prikupljanja novca za lečenje bolesne dece, kao i za obnovu i freskopisanje crkava i manastira u našoj južnoj pokrajini. Samo od početka 2025, organizovao je humanitarne priredbe sa mnogobrojnim vokalnim solistima i kulturno-umetničkim društvima u Kosovskoj Mitrovici, Gračanici, Štrpcu, Donjoj Gušterici... gde su prikupljana sredstva za lečenje bolesne dece poput malenih Luke Agatonovića i Nade Stanković. Njima je prethodio i koncert u Domu kulture u Gračanici za pomoć samohranoj majci Sanji Aksić i njenim kćerkicama Dejani i Nedi iz Dobrotina kod Lipljana.

U obrazovanju je Denić više od trideset godina. Prvi put, dnevnik je u ruke uzeo 1986, kada je počeo da radi kao profesor u Srednjem obrazovnom centru u Lipljanu. Karijeru je nastavio na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Doktor je tehničkih i ekonomskih nauka, ali je pre i iznad svega, kako ističe, Srbin sa Kosova i Metohije.

Foto: D. Zečević

Sa jednog od humanitarnih koncerata

Osim studentima kojima predaje, profesor Denić poznat je i široj javnosti po svojoj ljubavi prema muzici. Izdao je i dva solistička albuma, jedan od njih za PGP RTS. Kaže da je njegov muzički talenat primetila još učiteljica u prvom razredu osnovne škole i angažovala ga u školskom horu gde je pevao kao solista. I upravo preko ljubavi prema muzici, uspeo je da pronađe način da se bavi i onim iskonskim, što ga, kaže, određuje kao čoveka, a to je humanitarnm rad.

- Još kao profesor, dok sam radio u srednjoj školi, počeo sam da se bavim humanitarnim radom kada smo pomagali đacima i deci kojima je pomoć bila potrebna. Organizovao sam tada humanitarne akcije uz pomoć roditelja učenika ili bismo na nekoj priredbi sakupili novac za lečenje bolesne dece ili kupovinu najpotrebnijih stvari mališanima čiji su roditelji bili slabijeg materijalnog stanja - priča nam profesor.

JAČI OD ZLIH VREMENA

LjUBAV prema rodnom Lipljanu i prema Kosovu i Metohiji, bili su i jesu jači od svih zlih vremena, ratova i pogroma, pa profesor Denić i dalje živi u svom gradu na ušću Janjevske reke u Sitnicu. Sa njim su i supruga Tanja, pedagog u Osnovnoj školi "Vuk Karadžić" u selu Lepina, i dva sina i ćerka i još nekoliko stotina Srba, uglavnom starijih. Nekada ih je bilo desetostruko više, ali oni su smogli snage i vere, da uprkos svemu, na svome ostanu. 

Tu svoju potrebu da pomaže onima kojima je pomoć potrebna, svom narodu, kao i srpskim svetinjama na Kosovu i Metohiji intenzivirao je, kako kaže, kada je snimio dva muzička albuma.

- Prvi samostalni humanitarni koncert održao sam 2023. u prepunoj sali Doma kulture u Gračanici. Prihod je bio namenjen za freskopisanje nove Crkve svetih Flora i Lavra u Lipljanu, koja otkada je podignuta, devedesetih godina prošlog veka, nije bila živopisana. Koncert je bio veoma posećen i prikupljena su zadovoljavajuća sredstva da se hram oslikava - kaže Denić.

Koncerti širom Kosova i Metohije, potom su se nastavili. Posebno za obnovu Crkve Svete Petke u Vitini, pa 2024. u prepunoj sali Doma kulture u Štrpcu, uz nekoliko kulturno-umetničkih društava i mladog talentovanog violinistu Ikoniju Stojković održao je koncert za izgradnju gorionika u Crkvi cara Uroša u Uroševcu...

Foto: Privatna arhiva

Prof. dr Denić na jednom od svojih humanitarnih nastupa

- Posle prikupljanja sredstava na samim koncertima, uvek ostavimo broj žiro računa koji je namenjen akciji koju sprovodimo i na koji plemeniti ljudi potom uplaćuju sredstva.Zapravo, humanitarni koncert je inicijativa i motivacija drugima da pomognu - dodaje Denić.

I uspeva da "podigne" naše sunarodnike na KiM, da probudi njihovu plemenitost čak i u surovom okruženju u kojem, poslednjih četvrt veka i više, Kosovo i Metohiju brane i čuvaju ne za sebe nego za sve nas.

- Kao što me isupnjavaju sticanje i prenošenje znanja studentima, ali i muzika, tako mi se čini da moje biće, moja suština traže od mene da budem čovek, da pomognem gde i koliko mogu. A, organizovanjem humanitarnih akcija ne usrećujem samo sebe već pre svega one kojima je pomoć potrebna. A najsrećniji sam kada sakupimo sredstva u potpunosti i pomognemo izlečenju nekog bolesnog deteta. To je ono što ispunjava srce i dušu i pokazuje da smo vredni življenja i postojanja na ovom svetu - kaže nam profesor za kojeg i pored toga što ima dva doktorata i nekoliko muzičkih albuma, što je autor više udžbenika iz oblasti ekonomije i 340 naučnih radova, prijatelji i sunarodnici opisuju kao čoveka velikog srca i duše prostrane kao kosovsko-metohijska ravnica. 

Komentari (0)

