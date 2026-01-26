VREMENSKA PROGNOZA KAKVU NISMO OČEKIVALI: Poznato šta kraj januara i početak februara donose Srbiji

PREKO centralne Evrope premešta se snažan ciklon, a Srbija je pod njegovim uticajem i u sistemu južnog strujanja.

Foto: N. Živanović

Ovog jutra čak 12 stepeni u Valjevu i u Vranju, dok je u ostalim predelima hladnije. Do Vojvodine i severozapada Srbije već je stigao hladni front i zahladnelo je na 2 do 5 stepeni, dok je u ostalim predelima Srbije od 5 do 10 stepeni, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

I dalje duva košava, a zbog košavske situacije u Timočkoj i Negotinskoj Krajini je najhladnije sa 0 stepeni.

U ovom času jaka kiša pada na severoistoku Srbije. U ostalim predelima je suvo.

Tokom dana Srbiju očekuje novo jače naoblačenje sa kišom, dok će na planinama padati sneg.

Foto: Tanjug/AP

Posle podne i uveče obilnijih padavina biće na istoku zemlje, a u tim predelima palo bi i više od 30 litara kiše, dok bi sneg vejao na planinama.

Po prolasku hladnog fronta košava će prestati da duva i jugoistočni vetar biće u skretanju na slab severozapadni.

Maksimalna temperatura biće danas od 8 do 14 stepeni, u Beogradu do 10. U Timočkoj i Negotinskoj Krajini hladnije, ujutro do 2, tokom dana do 5 stepeni.

Kraj januara i početak februara doneće Srbiji uticaj ciklona sa Atlantika i Mediterana, uz česta prolazna naoblačenja sa kišom, samo na najvišim planinama sa snegom.

Biće natprosečno toplo sa temperaturama često iznad 10 stepeni, neretko i do 15, lokalno i do prolećnih 17 stepeni.

(Telegraf)

BONUS VIDEO: VELIKU PODRŠKU DOBIJAMO OD PREDSEDNIKA VUČIĆA: Mali Luka ima retku bolest, a ovo je njegova priča