VREMENSKA PROGNOZA KAKVU NISMO OČEKIVALI: Poznato šta kraj januara i početak februara donose Srbiji
PREKO centralne Evrope premešta se snažan ciklon, a Srbija je pod njegovim uticajem i u sistemu južnog strujanja.
Ovog jutra čak 12 stepeni u Valjevu i u Vranju, dok je u ostalim predelima hladnije. Do Vojvodine i severozapada Srbije već je stigao hladni front i zahladnelo je na 2 do 5 stepeni, dok je u ostalim predelima Srbije od 5 do 10 stepeni, navodi meteorolog Đorđe Đurić.
I dalje duva košava, a zbog košavske situacije u Timočkoj i Negotinskoj Krajini je najhladnije sa 0 stepeni.
U ovom času jaka kiša pada na severoistoku Srbije. U ostalim predelima je suvo.
Tokom dana Srbiju očekuje novo jače naoblačenje sa kišom, dok će na planinama padati sneg.
Posle podne i uveče obilnijih padavina biće na istoku zemlje, a u tim predelima palo bi i više od 30 litara kiše, dok bi sneg vejao na planinama.
Po prolasku hladnog fronta košava će prestati da duva i jugoistočni vetar biće u skretanju na slab severozapadni.
Maksimalna temperatura biće danas od 8 do 14 stepeni, u Beogradu do 10. U Timočkoj i Negotinskoj Krajini hladnije, ujutro do 2, tokom dana do 5 stepeni.
Kraj januara i početak februara doneće Srbiji uticaj ciklona sa Atlantika i Mediterana, uz česta prolazna naoblačenja sa kišom, samo na najvišim planinama sa snegom.
Biće natprosečno toplo sa temperaturama često iznad 10 stepeni, neretko i do 15, lokalno i do prolećnih 17 stepeni.
(Telegraf)
