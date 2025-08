DALIBOR NA ŠTAKAMA OBNAVLJA SVOJ DOM: Posle decenije, vratio se u napuštenu roditeljsku kuću

U VRELE dane, kada živa u termometru ide i do 40 stepeni, planine oko Krupnja, Malog Zvornika i Loznice, od Gučeva do Boranje i Jagodnje, svojevrsne su oaze za rashlađivanje. Dok se u gradovima "topi asfalt", temperatura na Crnom vrhu, na Boranji, nedaleko od Krupnja, niža je i do 10 stepeni. Na Boranji, čiji je najviši vrh 856 metara nad morem, visoka je koncentracija ozona, posle Han Pijeska i Gučeva, kažu najviša u Evropi.