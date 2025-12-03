AKO SE VRATIMO KUĆI, ZA ROMANA VIŠE NEMA ŽIVOTA: Roditeljima devetogodišnjeg dečaka iz Niša potrebna podrška za nastavak lečenja u Novom Sadu

MALENI Roman Šarenac (9) iz Niša nikada nije progutao hranu, nijeprogovorio, niti načinio korak bez tuđe pomoći. Ali zna da pušta pesme na telefonu, ume da uveliča sliku na ekranu, da ubrza i uspori pesmicu, da pokaže šta želi.

FOTO: Privatna arhiva

Tokom porođaja je ostao bez kiseonika, usled čega je njegov mozak pretrpeo velika oštećenja. Odmah po rođenju bilo je jasno da će borba za njegov život biti teška i neprestana. Uspostavljena je dijagnoza: težak oblik cerebralne paralize i spazam mišića usta. Ipak, na iznenađenje lekara, Roman je zahvaljujući upornosti roditelja uspeo da se samostalno okrene, sedne, puzi, iako je do treće godine bio potpuno nepokretan.

- Prve prognoze lekara bile su da Roman nema šanse - kaže za "Novosti" njegova majka Milana. - Lekari su nam rekli da razmislimo da ga damo u neku ustanovu. Pitala sam: Zašto? Rekli su: "Može da ima epilepsiju, može da nikada ne prohoda". Može, ali da li mora, upitala sam. Odgovorili su: "Ne mora". I ja sam se uhvatila za to "ne mora". Idemo i vežbamo, pa dokle stignemo. Mozak je nepredvidiv. Jedino što možemo jeste da se borimo, pošteno i uporno, i da vidimo dokle će nas to dovesti.

FOTO: Privatna arhiva

Milana i njen suprug Boško nisu se mirili sa tim da njihov jedinac provodi život nepomičan i odmah posle izlaska iz bolnice započeli su veliku borbu za njegov oporavak. Milana, koja je predavala engleski jezik u jednoj osnovnoj školi u Aleksincu, odlučila je da bude uz sina. Proteklih godina njih dvoje su najviše vremena proveli na terapijama, u lekarskim ordinacijama i čekaonicama, a ono što su postigli iznenadilo je i lekare.

- Uglavnom smo u Novom Sadu, jer se tamo nalazi centar koji jedini u zemlji na jednom mestu nudi sve terapije i vežbe potrebne Romanu - kaže Milana. - Tamo imamo logopeda, defektologa, fizioterapeuta. Ceo tim vešt da radi sa decom koja imaju cerebralnu paralizu. U Nišu nema ništa slično. Po struci sam profesor engleskog, radila sam u osnovnoj školi u Aleksincu. Zbog Romanovih vežbi sam na bolovanju od njegovog rođenja. U Novom Sadu smo samo zbog Romanovog lečenja. Ako se vratimo kući, za njega više nema života.

Roman se kreće uz pomoć roditelja i šetalice, a počeo je i da pokreće jezik i da guta vodu. I dalje se hrani preko PEG ulaza u stomaku.

- Roman se hrani preko stomaka, jer ne guta - priča njegova mama. - Kada su oštećenja mozga ovako teška, većina dece je nepokretna, ali on hoda uz tuđu pomoć. Bolja mu je ravnoteža, bolji balans, može da sedi, da se podigne, da stoji uz oslonac. Najveći problem je to što ne može da guta hranu. Logopedi veruju da bi i to moglo vremenom da se ispravi.

Da pokaže šta želi... NAJVEĆA želja Romanove mame je da sinu nabavi Tobi komunikator, odnosno uređaj koji omogućava deci da očima ili prstom pokažu šta žele, kako se osećaju, šta ih boli. Taj uređaj košta oko 5.000 evra. - U Hrvatskoj je dečak koji ne govori pomoću Tobija pokazao da ga boli zub - priča Milana. - Ima dece koja pomoću njega komuniciraju. Mi gledamo u Romana i naslućujemo da li se raduje, kad je ljut, kad mu nije dobro. Vrlo je spretan, samo ne ume da priča. I mnogo je zahvalan. Voli da ide na terapije. Dobro je dete i svi ga vole.

FOTO: Privatna arhiva

Dok je majka uz sina, otac Boško je "po belom svetu", kao građevinski inženjer zarađivao novac za njegovo lečenje. Išao je u Rusiju i Nikaragvu, zaradio desetine hiljada dolara, ali troškovima za Romanovo lečenje nema kraja. Sada je i Boško na bolovanju, a novca za detetovo lečenje više nema. Romanu su potrebne vežbe za strukturu tela, fizikalna terapija, tačnije, vežbe funkcije, orofacijalne vežbe i terapije gutanja, za hipoterapije, za smeštaj u Novom Sadu, kao i za neophodan medicinski materijal: špriceve, katetere, gaze, suplemente, kao i sam PEG button koji košta 500 evra. Osnovni mesečni troškovi ove porodice su oko 300.000 dinara.

Potrebno 600.000 dinara DA bi platili sve troškove za Romana, porodica Šarenac do kraja godine mora da sakupi makar 600.000 dinara. Svi koji žele da im pomognu mogu da pošalju SMS poruku 29 na broj 3800, kao i da novac uplate na dinarski račun 160-6000001472128-75 ili devizni 160-6000001478026-35.

- Neke stvari ne dobijamo na recept, već kupujemo - kaže Milana. - Problem je što smo ostali bez sredstava, a ne smemo da prekinemo Romanovo lečenje. Ne smemo da izgubimo sina, samo njega imamo.

Prijatelji, porodica i rodbina pomažu koliko mogu, ali to više nije dovoljno.

- Prošle godine smo čak četiri puta stavljali novi PEG, i to smo platili 2.000 evra - kaže Milana. - Roman je naglo izrastao što je dovelo do spazma, savijanja prstiju na stopalima. Pokušavamo da rešimo problem vežbama i masažama, a ako ne onda mora da ide na botoks ili operaciju. Neophodna mu je nega i svakog dana vežba sa terapeutima.