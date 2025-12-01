Reportaže

KUJUNDŽILUK JE PONOVO U MODI: Izložba starog i savremenog nakita izgrađenog tradicionalnom tehnikom

Игор Митић
Igor Mitić

01. 12. 2025. u 12:58

Izložba tradicionalnog nakita, pod nazivom „Nezaborav“, iz spomen zbirke Hristifora Crnilovića i savremenog nakita autorke Ivane Stanković, umetnice iz Leskovca, postavljena je u galeriji Leskovačkog kulturnog centra.

КУЈУНЏИЛУК ЈЕ ПОНОВО У МОДИ: Изложба старог и савременог накита изграђеног традиционалном техником

foto: LKC

Na ovoj izložbi je prikazan deo kulturnog nasleđa Srbije o kojem se stara Etnografski muzej u Beogradu, zbirka nakita, kujundžijskog alata i rukopisne građe o kujundžiluku, koje je prikupio Hristifor Crnilović, a čuvaju se u njegovoj spomen-zbirci u Manakovoj kući u Beogradu.

Komadi nakita iz ove zbirke bili su izvor inspiracije za saradnicu Etnografskog muzeja Leskovčanku Ivanu Stanković, autorku savremenog nakita izgrađenog tehnikom filingrana. Umetnica, koja se duže od dve decenije bavi filingranom, prenela je ornamentiku iz 19. veka u savremeni dizajn nakita i tako je, u saradnji sa Milenom Đuricom, višim kustosom Etnografskog muzeja, spojila prošlost i sadašnjost.

Foto: фото: И. Митић

POGLEDAJ GALERIJU

Slikar Hristifor Crnilović((1886-1963) živi i posle smrti zahvaljujući tome što je svoj život „slagao u drvenim sanducima“ i tako iza sebe ostavio najveću etnološku zbirku na Balkanu sa 2.600 različitih predmeta.

On je, na konju, lutao brojnim selima i prikupljao narodne nošnje, upotrebne predmete, ručne radove, nakit, stari novac, oružje, duboreze, kandila i druge religijske predmete…

Rođen je u porodici Prokopija Đokića Crnila, imućnog vlasotinačkog trgovca. Uz njegovu podršku završio je Kraljevsku umetničku akademiju u Minhenu. Radio je kao profesor umetnosti u Negotinu, Skoplju i Aleksincu, ali je letnje raspuste koristio za misiju koju je sam sebi postavio.

Vrednost njegove zbirke nije samo u brojnosti predmeta, nego i u načinu istraživanja i prikupljanju podataka. Tražili su mu je i iz Pariza, ali je ustupio Beogradu, pod uslovom da bude izložena kao posebna celina.

MORAMO ČUVATI NASLEĐE

Na otvaranju izložbe Milena Đurica je rekla da možemo da uporedimo kujundžijski alat majstora iz 19. veka sa alatima koje se koriste danas. Nije se to mnogo menjalo, tehnika ostala ista, sve je vrlo slično. Filigran kao zanat je upisan na nematerijalnu listu nasleđa Srbije 2012. godine. i zadatak nam je da čuvamo naše nasleđe, ali je najvažnije kada ga učinimo živim. Upravo to je Ivana uradila. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VODA I ZA VUKOVE I ZA BELOGLAVE SUPOVE: Na obroncima Jadovnika napravljeno pojilište za divljač
Reportaže

0 1

VODA I ZA VUKOVE I ZA BELOGLAVE SUPOVE: Na obroncima Jadovnika napravljeno pojilište za divljač

NA padinama Jadovnika već 16 godina pod vedrim nebom postoji "restoran" sa najneobičnijim gostima na svetu. Na hranilište u mestu Kašan, kodPrijepolja, dolaze beloglavi supovi, lisice, mrki medvedi, vukovi i drugedivlje životinje, a divljač iz tog kraja nedavno je dobila i pojilište. Napravilo ga je, za retke i strogo zaštićene vrste životinja, Udruženjegrađana "Jadovnik - oaza netaknute prirode". Projekat koji se sprovodiod juna realizovan je kroz inicijativu "EU za Zelenu agendu u Srbiji", aobuhvatio je i postavljanje novog sistema video-nadzora i izgradnju pratećeinfrastrukture.

29. 11. 2025. u 14:00

TEU ZAMENILA VIŠNJA, LUKA NE DA PRIMAT: Prema podacima RZZS mladi roditelji sve češće deci daju starinska imena
Reportaže

0 1

TEU ZAMENILA VIŠNJA, LUKA NE DA PRIMAT: Prema podacima RZZS mladi roditelji sve češće deci daju starinska imena

DECENIJAMA su u Srbiji dominirala kratka i globalno poznata imena, alimladi roditelji sve češće "okreću list" i odlučuju se da svojoj deci dajustarinska, ponekad čak i pomalo arhaična imena naših baka i prabaka. Prema poslednjim podacima, među najčešćim imenima Luka i Sofija i daljezauzimaju visoku poziciju, a tik iza njih su Vasilije, Bogdan, Lazar, Velimir, Pavle, Mila, Milica, Anđelija, Danica, Višnja, Ruža...

27. 11. 2025. u 19:01

HRAM KNJIGE PROSVEĆUJE 180 GODINA: Biblioteka u Kikindi, jedna od tri najstarije u Srbiji, obeležila veliki jubilej
Reportaže

0 1

HRAM KNJIGE PROSVEĆUJE 180 GODINA: Biblioteka u Kikindi, jedna od tri najstarije u Srbiji, obeležila veliki jubilej

Nema onog ko dođe u Kikindu iz dugog mesta da neće, pored ostalih, primetiti lepu zgradu Narodne biblioteke u centru grada. Ali malo je onih koji znaju da je ta biblioteka jedna od tri najstarije u Srbiji i najstarija ustanova kulture u ovom banatskom gradu. Osnovana je pre 180 godina, 1. maja 1845. godine, kada su ugledni Srbi u Velikoj Kikindi odlučili da, ličnim prilozima, formiraju čitaonicu.

25. 11. 2025. u 16:15

SRBIN POSTAVIO GRANICU IZMEĐU RUSIJE I KINE: U susret jubileju, 300 godina od Kjahtanskog ugovora objavljena monografija o Savi Vladislaviću
Reportaže

0 9

SRBIN POSTAVIO GRANICU IZMEĐU RUSIJE I KINE: U susret jubileju, 300 godina od Kjahtanskog ugovora objavljena monografija o Savi Vladislaviću

U LETO 1727. godine, grof Sava Vladislavić Raguzinski (1669-1738), stajao je na ivici tada naglorastućeg sveta, dok je njegova dvogodišnja diplomatska misija dolazila dosvog ispunjenja u pregovorima sa izaslanicima cara Jung Dženga. Tamo, između Evrope i Azije, on je iskovao Kjahtinski ugovor, prvi konačnisporazum o granici između Rusije i Kine. Taj mir traje neokrnjen već triveka.

24. 11. 2025. u 16:38

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA NA NOGAMA: Putin otkrio kakvo je stanje na frontu

RUSIJA NA NOGAMA: Putin otkrio kakvo je stanje na frontu