TESLA - NAJSVETLIJA ZVEZDA SVETSKE NAUKE:U UKS, naši pisci i muzičari obeležili 169 godina od rođenja velikog pronalazača

JEDAN od najvećih umova u istoriji čovečanstva, Nikola Tesla, još jednomje "spojio" nauku i poeziju, um i srce, struju i duh. Uoči 169 godina odrođenja srpskog genija, u Udruženju književnika Srbije (UKS) u sredu uveče, okupili su se pesnici, glumci, muzičari, čuvari naše tradicije.

Foto: Privatna arhiva/Ivan Kršev

Njegov rođendan su dočekali Matija Bećković, Pero Zubac, Bata Milanović, Boško Suvajdžić, Milica Lilić Jeftimijević, Vidak Maslovarić, Vjera Mujović... Zvuk omiljenog Teslinog muzičkog instrumenta u Francusku 7 u Beogradu donelo je Guslarsko društvo "Car Lazar" iz Prištine.

- Nikola Tesla je čudo nebesko, emisar sa onoga sveta, klupko energije koje je pronašlo izabrano dete ni slučajno u Smiljanu - kaže pesnik Pero Zubac za "Novosti" koji je na ovom događaju prvi put govorio svoju poemu "Mit o beskonačnosti" o Nikoli Tesli. - To dete je imalo problema sa vizuelnim i slušnim halucinacijama sve dok nije uspostavljena veza sa onostranom energijom koja traži utočište. Nije slučajno baš u tom trenutku, baš u tom malom selu, u toj porodici rođena najsvetlija zvezda svetske nauke.

D. Matović

Pesnik nam govori stihove iz nove poeme:

"U snu me je Mali princ zamolio

da napišem pesmu o Nikoli Tesli

Kako da napišem pesmu o Tesli

kada je Nikola Tesla Pesma nad pesmama

A princ mi kaže: Uključite sva čula

Pesma će se sama napisati

To neće biti vaša pesma

Nego došapnuta pesma iz Bezvremenja"

Zubac je dugo istraživao život i delo Nikole Tesle. Pronašao je mnogo dokumenata o njemu dok je pisao knjigu o Lenki Dunđerski. Najviše ga je zanimao njegov odnos sa pesnikom Lazom Kostićem.

- Laza je poznavao Teslu i saznao je, u razgovorima sa Lenkom, da je on, njen idol, pa je to iskoristio, u danima kada mu je izgorela laboratorija u Americi. Ponudio mu je, u pismu, neimenovanu, veoma bogatu miradžiku, uz to lepoticu, ne bi li ga oženio, opisujući je najlepšim epitetima kao osobu "podobnu da savlada svaku ženomrzicu". Na dva pisma Tesla mu odgovara da i ne zna o kome Laza govori, jer se "on sa naukom venčao". Pronašao sam i dve Tesline pesme, a sam Tesla prevodio je sa američkim pesnikom Robertom Džonsonom i stihove Jovana Jovanovića Zmaja. Kada je objavljena Zmajeva zbirka na engleskom, tadašnji predsednik srpskog društva u Njujorku rekao je Tesli da nije znao da se i u pevanje razume. Slavni pronalazač mu je odgovorio: "Mi Srbi umijemo da pevamo, ali nema ko da nas sluša."

D. Matović

NAŠ AKADEMIK PREDLOŽIO DA SE GENIJU IZ SMILjANA I ČIKA JOVI PODIGNE OBELEŽJE U NOVOM SADU AKADEMIK Matija Bećković je predložio da se zamoli Sabor SPC da se prah Nikole Tesle i Mihajla Pupina sahrane ispod Hrama Svetoga Save, onako kako su Dositej Obradović i Vuk Karadžić sahranjeni ispred Saborne crkve u Beogradu. AKADEMIK Matija Bećković je predložio da se zamoli Sabor SPC da se prah Nikole Tesle i Mihajla Pupina sahrane ispod Hrama Svetoga Save, onako kako su Dositej Obradović i Vuk Karadžić sahranjeni ispred Saborne crkve u Beogradu. - To ne bi bilo samo pravo mesto za Teslu i Pupina, nego bi bilo i veliko ohrabrenje srpskom narodu u ovim nevremenima. Bećković je podsetio na stihove koje je Ivo Andrić izdvojio za moto eseja o Zmaju: "Čini mi se da grlim ceo budući svet.". - Nisu li ti stihovi najkraća definicija iz umetnosti Nokole Tesle koji je napisao da je "Zmaj, pesnik koji sve voli i koga svi vole" i tako opisao sebe. U poeziji je često najtajanstvenije ono što je najočiglednije - rekla je Anica Savić Rebac tumačeći Zmajevu poeziju. Da je najteže uočiti ono što je očigledno možda nema rečitijeg primera od savremenika, saposnika i sarodnika - Tesle i Zmaja. Nije li i Tesla, pesnik među naučnicima, tek u internet eri postao i u celom svetu i u svom narodu življi i aktuelniji nego za života. I nije li sa njegovim duhovnim pronalascima trijumfovala ne samo nauka nego i poezija. Spojile su se Zmajeva pevanija i Teslina polifonija i telefonija. Ne znam da li su se ikad više uvažavala jedan veliki naučnik i jedan veliki pesnik, poezija i nauka kao u slučaju ova dva zemljaka. Da li je Tesla prevodeći Zmajevu poeziju i nju pretvarao u svetlost. Ne bi bilo čudo da je i svaku pravu reč video i doživljavao kao sijalicu. Nauka i poezija su samo različiti jezici istog. Pesnik je dodao da veze između Tesle i Zmaja dokazuju da je jezik pravi zavičaj: - Ako je čovek jezik, ko bi to bio ako ne Nikola Tesla. Ne bismo pogrešili ako bismo kazali: Tesla je pesnik, nauka je njegova poezija, a svaki izum - pesma. Poezija je i glas naroda. Nijedan veliki pesnik nije pevao na nekom drugom jeziku, osim na svom maternjem. Tesla nas navodi na pomisao da ta istina važi i za nauku. Ako je pesnik zavisnik od jezika nije li to i naučnik, pogotovo izumetnik kako je Laza Kostić nazvao Teslu. Bećković je rekao da se od svih tumača Zmajeve poezije Tesla razlikuje po tome što je u predgovoru, uz prevod, ispisao svu srpsku istoriju: - Mora da je verovao da je ta istorija transponovana u Zmajevim stihovima. Priča o Tesli i Zmaju priča je o jednome. I spomenik posvećen njima morao bi biti od jednog liva, jednoj duši i dva tela. To bi bio istinski novi sad i novi vid i za to delo nema prirodnijeg grada od Novog Sada. Živeli su odvojeno u Pešti, Pragu i Beču, a pravda je da se u bronzi zbrate i zauvek zagrle Tesla i Zmaj, zavičaj, univerzum i Novi Sad.

Teslin rođendan u UKS "dočekala" je i književnica Milica Jeftimijević Lilić. Ona je ranije objavila tri priče o Tesli: "Neočekivan susret", "Božiji dar" i "San". Pesmu "Energija", posvećenu Tesli, govorila je u Francuskoj 7.

- Tesla je suviše veliki da bismo mogli da prođemo pored njega, a da se ne zamislimo - kaže nam Jeftimijević Lilić.

Tesla pored novog sistema transformatora, Foto Muzej Nikole Tesle

Jedan od najblistavijih umova čovečanstva, rođen je 10. jula 1856. (28. juna po starom kalendaru) u Smiljanu, kraj Gospića u Lici. Njegov otac Milutin Tesla bio je pravoslavni sveštenik, a majka Georgina iz milošte zvana Đuka, rođeno Mandić, potekla je, takođe, iz svešteničke porodice. Ona je, za razliku od Teslinog oca, dočekala slavu svog sina.

Put je Teslu vodio od Graca preko Maribora i Praga do Budimpešte, a onda se 1884. seli u Njujork, gde se pridružuje Edisonovoj kompaniji, ali se brzo razilazi sa njim zbog "rata struja". Uveren da je naizmenična struja budućnost, Tesla osniva svoju kompaniju "Tesla električno osvetljenje i proizvodnja". Počinje rad sa industrijalcem Džordžom Vestinghausom i stvara prvi elektromotor na naizmeničnu struju 1887.

PESMA TESLINA POZNATO je da je Nikola Tesla voleo poeziju, najviše Zmajevu, ali malo ko zna da je naš veliki pronalazač pisao poeziju. Jedna od dve njegove sačuvane pesme, pročitana je na umetničkom "dočeku" njegovog rođendana. Delovi božanskog ogovaranja Kroz svemirsku slušalicu slušam zvezde šta kazuju. Nekog novog su doveli pa mu Olimp pokazuju. "Eno tamo Arhimeda, sa polugom vazda šeta, kaže da je materija isto što i energija, a zakoni tvoji kruti da su pusta ludorija." "Al' na Zemlji ti zakoni jošte važe i te kako, a kad čujem sveže vesti, uopšte mi nije lako. Top svemirski, kažu, prave one usijane glave." "E moj, Njutne, ružno su se s tvojom slavom našalili, a nauku tvoju divnu, naglavce su postavili. I još neki Ajnštajn, luda, s tobom hoće da se sprda. Kaže da je materija isto što i energija, a zakoni tvoji kruti da su pusta ludorija." "Ja, Kelvine, ne uspevam te finese da razumem, makar sam se prevario, bar sam sve od sebe dao. Nego, popili smo kafu i vreme je da se pođe, a ti reci, tvoj drug Tesla, hoće l' skoro da nam dođe?" "Ma taj Tesla uvek kasni, nema smisla da se čeka, na tog zaludnog čoveka." Tad svemirska veza puče i iz moje slušalice, više nisam čuo ništa osim buke sa ulice.

Tesla je eksperimentisao u različitim oblastima, uključujući istraživanje iks-zraka, izum "Teslinog kalema" 1891, koji će se kasnije koristiti u radio-predajnicima. U laboratoriji u Kolorado Springsu 1899, Tesla se posvetio bežičnom prenosu električne energije, pokušavajući da Zemlju iskoristi kao provodnik.

Zarađivao je milione, ali je odmah ulagao u svoje inovacije, trošio novac na svoje inovacije koje su često nailazile na nedostatak finansijske podrške. Kada su ga godine i finansije sustigle, našao se u nezavidnoj situaciji, ali je odbio milostinju i ostao ponosan do kraja života.

Očaran srpskom epskom poezijom U JEDNOM od izdanja "Senčuri magazina", u članku "Zmaj Jovan Jovanović: najveći srpski pesnik današnjice", Nikola Tesla je napisao: - Teško da ima naroda koji je doživeo goru sudbinu od srpskog. Sa visina svog sjaja, kada je carstvo obuhvatalo gotovo celi severni deo Balkanskog poluostrva i veliki deo teritorije koja sada pripada Austriji, srpski narod je naglo dospeo u beznadežno ropstvo, posle fatalnog boja na Kosovu polju sa nadmoćnim azijatskim hordama, gde je pao Miloš Obilić, najčuveniji od svih srpskih heroja. Taj događaj bi se mogao smatrati mitom, nastalim na dodiru grčke sa latinskom rasom. Jer u Milošu vidimo obojicu, i Leonidu i Mucija i, još više od toga. Nije nikakvo čudo što je pesništvo naroda koji je bio u stanju da stvori takve junake moglo da bude protkano duhom plemenitosti i viteštva. Čak je i nepobedivi Marko Kraljević, kasnije personifikacija srpskog junaštva, kada je pobedio Musu, glavara muslimana, uzviknuo: "Teško meni do Boga miloga, gde pogubih od sebe boljega".

U pismu generalnom konzulu Jugoslavije u Njujorku početkom 1935, Tesla se zahvalio Mihajlu Pupinu na ideji da američke kompanije formiraju fond za njegovu bezbrižnu starost. Odbio je tu pomoć, smatrao je uvredom i znakom da je završen njegov stvaralački rad. I jugoslovenska vlada, pa i kralj Petar, nudili su mu penziju, ali je on i to odbijao, jer je smatrao da će to uticati na njegovu stvaralačku slobodu. Ipak, jugoslovenska vlada, u više navrata uključujući i kralja Petra Drugog, razgovarala je s Teslom o penziji, nudeći mu mesečnu isplatu koja bi mu omogućila skroman život. S su mu i molbe. Na kraju je, ipak, na inicijativu jugoslovenskog konzula Radoja Jankovića, prihvatio doživotnu penziju od 600 dolara mesečno Kraljevine Jugoslavije. Kasnije, Tesla je izjavio da mu je to bio najdraži novac koji je ikada primio.

Preminuo je 7. januara 1943. u hotelskoj sobi u Njujorku. Deo njegove zaostavštvine i urna sa pepelom nalaze se u Teslinom muzeju u Beogradu.