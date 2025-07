MUHINOVI MOZAICI I U HODNICIMA HRAMA: Predsednik Vučić i patrijarh Porfirije sa ruskim umetnikom dogovorili nastavak radova (FOTO)

RUSKI umetnik Nikolaj Muhin, glavni rukovodilac oslikavanja Hrama Svetog Save u Beogradu, nastaviće mozaičko ukrašavanje ove svetinje. To je dogovoreno tokom jučerašnjeg susreta umetnika sa predsednikom SrbijeAleksandrom Vučićem i patrijarhom Porfirijem.

"Počastvovan sam što sam se u Hramu Svetog Save, veličanstvenom svedočanstvu naše vere, istorije i kulture, zajedno sa patrijarhom Porfirijem susreo sa istaknutim ruskim umetnikom Nikolajem Muhinom, autorom impozantnih mozaika koji krase unutrašnjost ove srpske svetinje. Razgovarali smo o složenom i posvećenom radu koji je uložio u stvaranje monumentalnih fresaka i mozaika, ali i o dubokoj simbolici i duhovnoj snazi koju njegov rad prenosi", napisao je Vučić na svom Instagram nalogu.

Predsednik je istakao da delo Muhina ne predstavlja samo umetnički podvig, već i most koji spaja naše narode kroz zajedničku pravoslavnu tradiciju i iskreno prijateljstvo.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

"Ovo je bila prilika da iskažem zahvalnost za sve što je učinio da Hram Svetog Save bude jedan od najlepših i najautentičnijih pravoslavnih hramova na svetu. Njegova vizija i stvaralačka požrtvovanost ostavili su neizbrisiv trag", napisao je predsednik Vučić.

On je dodao da je dogovoreno i dalje angažovanje Muhina na izradi mozaika u hodnicima Hrama Svetog Save:

- Uveren sam da ćemo nastaviti da negujemo zajedničke vrednosti i doprinosimo bogatstvu duhovnog i umetničkog identiteta naše zemlje.

Nikolaj Muhin je član Ruske akademije umetnosti i narodni umetnik Rusije. Svetsku afirmaciju stekao je radeći na freskama u Hramu Hrista Spasitelja u Moskvi, za šta je dobio i priznanje Ruske pravoslavne crkve. A, kako je svojevremeno rekao za "Novosti", uređenje Hrama Svetog Save smatra svojim životnim delom.

- Koliko smo se mi Muhini sprijateljili i srodili sa Srbima, dokaz je to da smo unuku, kojeg je rodila moja ćerka Nadežda, dali ime Sava - govorio je Muhin našem stalnom dopisniku iz Moskve Branku Vlahoviću. - U Beogradu, i inače u Srbiji, osećam se kao kod kuće. Stekao sam prijatelje i kod vas mi je kao u mom Jaroslavlju. Srbi su vrlo komunikativan narod, dobrodušni su i otvoreni. U mnogo čemu smo mi vrlo slični, zato smo i dva tako bliska naroda.

Pod njegovim vođstvom 2020. završen je mozaik koji se prostire na površini od oko 15.000 kvadratnih metara, po čemu je Hram jedinstven u pravoslavnom svetu, a možda i u svim sakralnim objektima. Muhina nezvanično nazivaju najvećim živim ruskim religioznim umetnikom, a često ga porede sa Rubljovom.

Novosti/J.Š.

- Ako bih morao jednom rečju da opišem Hram Svetog Save, onda je ta reč čudo - rekao je Muhin. - Ta reč je prava i srećan sam što mi je Bog podario tu sreću da učestvujem u stvaranju tog čuda. Prvi put sam Hram Svetog Save posetio 1994, kao član delegacije koju je predvodio tadašnji ruski patrijarh Aleksej Drugi. S obzirom na to da sam umetnik, ikonopisac, tokom obilaska Hrama sam poželeo da ga živopišem. Moj prijatelj Milun Radenković, zahvaljujući kome sam tada došao u Hram, dok smo stajali na službi, pogledao me je i rekao: "Ti ćeš da radiš mozaik." Gledao sam ga u neverici, ali to je bila proročanska izjava.

Molitva "Care nebeski" HRASTOVA vrata na Hramu optočena su plemenitim metalom, a u reljefu je utisnuta molitva "Care nebeski" na srpskom i ruskom, pa čak i arapskom jeziku i jidišu. U Hram se stupa ispod mozaičke ikone Nerukotvorenog Obraza Isusa Hrista, kome sa obe strane stoje likovi Svetog Save i Svetog Simeona Mirotočivog.

Od te proročanske izjave prošlo je 23 godine do trenutka kada je Muhin, 2017, pobedio na konkursu.

- Hram Svetog Save je odredio moj život. To je neverovatan dar od Boga koji je obeležio moje bitisanje na ovom svetu. Tražio sam maksimum od svih koji su učestvovali u ovom projektu, upravo zbog odgovornosti pred istorijom koja nam je poverena.

Čestitka predsednika Putina RUSKI predsednik Vladimir Putin posetio je Hram 2019. dok su još trajali radovi i tada je simbolično sa predsednikom Vučićem i patrijarhom Irinejom postavio po tri kamenčića - crveni, plavi i beli - na oreol mozaika sa predstavom Isusa Hrista. Po završetku radova na Hramu uputio je čestitku u kojoj, između ostalog, piše: - Samo podizanje ove veličanstvene crkve inspirisalo je i ujedinjavalo više generacija Srba koji su hteli da ovekoveče sećanje na Svetog Savu, osnivača SPC i njenog prvog arhiepiskopa, patriotu, prosvetitelja i rodonačelnika nacionalne književnosti. Mozaik koji ulepšava zidove Hrama stvorili su srpski i ruski majstori i ta saradnja je veoma važna i simbolična, posebno u kontekstu bratskog prijateljstva i duhovne bliskosti koje od starih vremena ujedinjavaju naše narode.

Novosti/J.Š.

Danas, površinu od 15.000 kvadratnih metara zauzimaju impresivni portreti Isusa Hrista, Bogorodice, prizori iz Starog i Novog zaveta, likovi srpskih svetitelja... Enterijerom dominira zlatni sjaj miliona komadića stakla i plemenitog kamena svih boja, ugrađenih u višemetarske figure i likove. Raspon ruku monumentalnog Hrista Pantokratora koji natkriljuje oltarski prostor je gotovo 20 metara. Najveću površinu na južnoj, severnoj i zapadnoj strani zauzimaju novozavetne scene Vaskrsenja, Rođenja Hristovog i Uspenja Bogorodice. Posebno je monumentalna predstava Stvaranja sveta, na višem, galerijskom nivou, natkriljena Vaznesenjem u glavnoj kupoli. Ikonostas je izrađen od italijanskog mermera, a u njega je ugrađeno neverovatnih 87 tona ovog materijala i čak 15 tona čelika.

- Sve nas preživi umetničko delo, kao što dobra knjiga fizički nadživi autora. Ali, kad radim ne mislim o tome. Zahvalan sam Bogu što mi daje takve zadatke da oslikavam hramove. Većina vernika koji dolaze u hram ne razmišlja o tome ko je slikao freske ili ikone, osim ako se ne radi o čuvenim majstorima. Veliki mi je stimulans kad mi oni koji se razumeju u tu vrstu umetnosti, a i u religiju - kažu da je lepo i ubedljivo. Kada pravite fresku na zidu hrama, vi ne možete da kažete: "Kasnije ću je popraviti". Ona mora biti maksimalno dobro naslikana. Zbog toga što sam strog prema sebi, tražim i od mojih saradnika maksimalnu predanost poslu, a to donosi rezultat - zaključio je Muhin.