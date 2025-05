"USRED BEOGRADA MI ZABRANILI DA PIŠEM ĆIRILICOM": Skandal u prodajnom objektu poznatog lanca apoteka

PRE nekoliko dana htela sam da kupim više proizvoda u lancu apoteka Dr. Mah u Beogradu, u njihovom prodajnom objektu u Makedonskoj ulici broj 12.

Došla sam sa proizvodima na kasu, gde mi je kasirka ponudila takozvanu lojaliti karticu s kojom bih dobila popuste u budućim kupovinama. Ponuda je zvučala lepo, ali kada je pružila pristupnicu naglasila je da moram da je popunim isključivo latinicom. Na pitanje zašto u Srbiji ne mogu da koristim svoje pismo, srpsku ćirilicu, odgovorila je: "Mi smo strana firma i naređeno nam je da se ti podaci unose isključivo latinicom".

Odustala sam od kupovine, nisam mogla da prihvatim diskriminaciju, niti da mi neka strana firma u Srbiji zabranjuje da pišem srpskom ćirilicom.

Ово је за "Новости" испричала узрујана читатељка Јелена М. (презиме познато редакцији) и како нам је рекла била је поражена чињеницом да међународна фармацеутска корпорација у 21. веку ради у Србији исто што су на њеном тлу у Првом светском рату чинили аустроугарски окупатори и што је Србима у Другом светском рату чинио геноцидни режим Независне Државе Хрватске. У оба случаја српски језик и његово писмо, ћирилица, стављени су изван закона са циљем уништења српског националног идентитета и асимилације. Ilustracija Tošo Borković

Po definiciji iz Konvencije UN, ovakvi postupci smatraju se genocidnim u ratu. Ali izgleda da su dozvoljeni u navodnom miru sveta u kome korporacije uvode svoja nadnacionalna pravila i perfidnim manipulisanjem jezikom i pismom rade na ukidanju nacionalnih identiteta i stvaranju globalne potrošačke civilizacije. Da se ovaj proces iz oblasti naučne teorije prelio u surovu kolonizatorsku praksu uverila se i čitateljka "Novosti".

- Koji zakon nekoj stranoj firmi dozvoljava da me ucenjuje ili mi naređuje da pišem isključivo latinicom? Naterali su me da razmišljam o smislu naziva "lojaliti kartica". Lojalnost znači odanost, dobrovoljni pristanak na neki sistem vrednosti. Dakle, meni je ponuđeno da se dobrovoljno odreknem nacionalnog pisma, a samim tim i identiteta, u zamenu za popust u apoteci! Šta je sledeće? Da li će mi ponuditi još veći popust ako se pismeno izjasnim da nisam Srpkinja? Ko uopšte dozvoljava stranim firmama da se u Srbiji ponašaju kao okupatori i da određuju koje ćemo pismo koristiti. Neka mi samo ne pričaju da je to zbog optičkih čitača pisma, to su gluposti. Pa ti uređaji dešifruju i kineske ideograme i arapsko pismo - ljutito je konstatovala čitateljka.

Izložili smo njen slučaj ugladnom srpskom lingvisti prof. dr Milošu Kovačeviću, članu Saveta za srpski jezik koji je osnovala Vlada Srbije sa zadatkom da prati i analizira stanje u oblasti upotrebe srpskog jezika u javnom životu i sprovođenja mera radi zaštite i očuvanja ćiriličkog pisma kao matičnog. On je bio zapanjen otvorenom diskriminacijom srpske ćirilice usred prestonice Srbije.

- Postupak radnice apoteke je potpuno protivzakonit! Strane firme koje imaju registrovana zastupništva u Srbiji mogu da koriste latinicu, ali ne mogu da izbegavaju ćirilicu, ona je po Ustavu jedino službeno pismo! Na ovaj slučaj će reagovati i Savet za srpski jezik pri Vladi i Odbor za standardizaciju, jer je nedopustiv ultimatum da se dokument popunjava isključivo latinicom - ljutito je rekao dr Kovačević.

POKRENUT DISCIPLINSKI POSTUPAK "NOVOSTI" su se obratile i kompaniji Dr. Max s pitanjem da li zaista postoji naređenje, na nivou lanca njenih apoteka, o obaveznoj upotrebi latinice. Kompanija Dr. Max je odgovorila u kratkom roku naglašavajući da je "odgovorna apotekarska ustanova koja godinama posluje na tržištu Republike Srbije i koja pre svega u svemu posluje u skladu sa propisima" kao i da je pokrenut disciplinski postupak protiv službenice apoteke koja je tvrdila da nije dozvoljeno korišćenje ćirilice. - Upotreba isključivo latiničnog pisma ni u kom slučaju nije stav ni odluka kompanije. I žalimo ako se pacijentkinja osetila diskriminisano. Dr. Max je internacionalna kompanija koja podržava različitosti u svakom pogledu i ne diskriminiše nijednu osobu - piše u odgovoru kompanije.

On objašnjava da se termin "službeni jezik i pismo" obično pogrešno poistovećuje isključivo sa upotrebom srpskog jezika i ćirilice i to isključivo u državnim institucijama. I po mišljenju svih stručnjaka koje smo konsultovali, to što zakon u javnoj upotrebi dozvoljava upotrebu latiničnog pisma, ne znači da ćirilica može i sme da bude diskriminisana, niti ijedno pravno lice može da je zabrani.

- Službeni jezik je standardni književni jezik u službenoj upotrebi u svim formalnim situacijama. Cilj Saveta za srpski jezik je da to sprovede u praksu, da se srpska ćirilica koristi u slučaju svake pisane komunikacije sa bilo kojom institucijom ili preduzećem, uključujući i apoteke iz međunarodnih lanaca koje rade u Srbiji, što nije diskriminacija već normalna praksa - kaže prof dr Kovačević.

Diskriminacija srpske ćirilice u Srbiji, nažalost, uopšte nije neuobičajena, saznali smo u Udruženju za odbranu ćirilice "Dobrica Erić".

- Mi smo do sada vansudskim putem u mnogim slučajevima uspevali da rešimo ovakve situacije, ali sada počinjemo da vodimo postupke i pred sudom, jer nekada druge institucije ne žele da reaguju. Takav je primer sajt registrovan u Srbiji, koji u uputstvu za upotrebu korisnicima zabranjuje da koriste srpsku ćirilicu! Naglašeno je da će oni koji budu pisali ćirilicom biti prvo opomenuti, a ako im se "greška" ponovi biće im zabranjeno korićenje sajta tog kluba u kome se članstvo čak i plaća! Vlasnik mi je potvrdio da je dopuštena upotreba ruske i bugarske ćirilice, čak i kineskog pisma, ali ne i srpske ćirilice. Obratili smo se za pomoć Povereniku za borbu protiv diskriminacije, ali gospođa na toj dužnosti je odbila da postupa po našem zahtevu. Rekla je da ne smatra diskriminacijom zabranu ćirilice na sajtu registrovanom u Srbiji - rekao nam je aktivista Dejan Matić.

On poziva građane da reaguju uvek u odbrani nacionalnog pisma, a ako ne znaju kako sami da to urade, da mogu da se obrate Udruženju koje će ih zastupati.

- Otpor mora da se pruži u svakoj prilici, da ti ljudi razumeju da Srbi vole svoj jezik i pismo. Često problem nastaje na niskom nivou, kada konkretan službenik postupa u skladu sa svojim uverenjima. Neki su nam otvoreno govorili da ih ćirilica iritira, ali su menjali mišljenje kada bismo se obratili višoj instanci. Vaša čitateljka je potpuno u pravu da su joj u apoteci zabranili da piše ćirilicom, ali nije u pravu kada to izjednačava sa zabranom ćirilice tokom austrougarske okupacije. Situacija je sada u stvari mnogo gora, jer okupator vojnom silom grubo nameće pravila, a ovde je reč o ljudima koji imaju iste okupacione stavove u svojoj glavi, a sprovode ih na perfidan način u miru - kaže Matić.

KAZNA U SLOVENIJI 24.000 EVRA

- DAĆU vam primer od pre dve godine kada je na hotelu u zemlji EU - Sloveniji, u Tolminu, istaknut natpis Welcome to Tolmin. Pošto iznad tog natpisa nisu napisali "Dobrodošli u Tolmin" na slovenačkom hotel je trenutno zatvoren i vlasnici su platili kaznu 24.000 evra. Ustav Slovenije propisuje da može da se upotrebljava strani jezik, ali isključivo uz slovenački. Moramo da kažemo bravo za njih, ali ne znam šta ćemo sa nama, budući da je 2006. donet Ustav Srbije u kome su srpski jezik i ćiriličko pismo definisani kao službeni, a da je srpski jezik postao obavezan u Srbiji tek 7. maja 2010, jer se sve do tada koristio naziv srpskohrvatski. To je neverovatno ali istinito - kaže prof. dr Miloš Kovačević.