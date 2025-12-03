Torte i kolači

MADLENE KAO IZ PARIZA: Nežni francuski kolačići koji osvajaju na prvi zalogaj

Milena Tomasevic

03. 12. 2025. u 11:11

MADLENE su simbol francuske poslastičarske tradicije i jedan od onih kolačića koji plene svojom jednostavnošću.

МАДЛЕНЕ КАО ИЗ ПАРИЗА: Нежни француски колачићи који освајају на први залогај

FOTO: Novosti

Nežna, vazdušasta tekstura i prepoznatljiv oblik školjke čine ih neodolivim i po izgledu i po ukusu. Potrebno vam je samo nekoliko osnovnih sastojaka da napravite jednu od najlepših poslastica na svetu.

Sastojci:

  • 120 gr brašna
  • 100 gr putera
  • 2 jaja
  • 80 gr šećera
  • 1 kašičica ekstrakta vanile
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • šećer u prahu (za posipanje)

Priprema:

Umutite jaja sa šećerom dok ne postanu penasta, lagana i svetla. Dodajte ekstrakt vanile (ili malo rendane korice limuna za osvežavajuću aromu).

Umešajte brašno pomešano sa praškom za pecivo. Lagano sjedinite, bez preteranog mešanja.

Otopite puter i ostavite ga da se malo prohladi, pa ga dodajte u smesu. Mešajte dok ne dobijete glatko testo. Kalup za madlene premažite puterom. Sipajte testo do 3/4 udubljenja. Pecite u zagrejanoj rerni na 180°C, oko 10–12 minuta, dok ivice ne postanu zlatne, a sredina blago ispupčena — znak pravih francuskih madlena.

Ohladite kolačiće i nežno ih posipajte šećerom u prahu pre serviranja.

Uživajte!

