MADLENE KAO IZ PARIZA: Nežni francuski kolačići koji osvajaju na prvi zalogaj
MADLENE su simbol francuske poslastičarske tradicije i jedan od onih kolačića koji plene svojom jednostavnošću.
Nežna, vazdušasta tekstura i prepoznatljiv oblik školjke čine ih neodolivim i po izgledu i po ukusu. Potrebno vam je samo nekoliko osnovnih sastojaka da napravite jednu od najlepših poslastica na svetu.
Sastojci:
- 120 gr brašna
- 100 gr putera
- 2 jaja
- 80 gr šećera
- 1 kašičica ekstrakta vanile
- 1 kašičica praška za pecivo
- šećer u prahu (za posipanje)
Priprema:
Umutite jaja sa šećerom dok ne postanu penasta, lagana i svetla. Dodajte ekstrakt vanile (ili malo rendane korice limuna za osvežavajuću aromu).
Umešajte brašno pomešano sa praškom za pecivo. Lagano sjedinite, bez preteranog mešanja.
Otopite puter i ostavite ga da se malo prohladi, pa ga dodajte u smesu. Mešajte dok ne dobijete glatko testo. Kalup za madlene premažite puterom. Sipajte testo do 3/4 udubljenja. Pecite u zagrejanoj rerni na 180°C, oko 10–12 minuta, dok ivice ne postanu zlatne, a sredina blago ispupčena — znak pravih francuskih madlena.
Ohladite kolačiće i nežno ih posipajte šećerom u prahu pre serviranja.
Uživajte!
