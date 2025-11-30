Torte i kolači

NAJTRAŽENIJI RECEPT ZA POSNU TORTU: Puna fila i ukusna, nestaje za tren

V.N.

30. 11. 2025. u 13:48

OVA torta je jednostavna za pripremu, a njeni bogati ukusi sigurno će impresionirati sve goste.

Foto: Shutterstock

Torta se lako priprema, a može se napraviti dan ranije, što je čini idealnom za slavsku trpezu.

Sastojci za kore uključuju mlevene orahe, brašno, šećer, prašak za pecivo, mineralnu vodu i ulje. Fil se pravi od biljnog mleka, gustina, šećera, crne čokolade, mlevenih oraha i suvog voća. Sve se složi u tri kore, koje se filuju i prelivaju glazurom od čokolade.

Dekoracija je jednostavna, ali efekna kokos, orašasti plodovi ili suvo voće dodaju svečani izgled.

Ova torta je savršen način da slavska trpeza ostane nezaboravna, i to čak i u postu.

Sastojci: 

Sastojci za kore:

  • 300 g mlevenih oraha
  • 200 g brašna
  • 200 g šećera
  • 1 prašak za pecivo
  • 200 ml gazirane mineralne vode
  • 100 ml ulja

Sastojci za fil:

  • 500 ml sojinog ili bademovog mleka
  • 5 kašika gustina
  • 200 g šećera
  • 100 g crne čokolade bez mleka
  • 100 g mlevenih oraha
  • 100 g suvog grožđa ili seckanih urmi

Za glazuru:

100 g crne čokolade bez mleka

Priprema:

Umutiti mineralnu vodu, ulje i šećer. Dodati brašno, prašak za pecivo i mlevene orahe, pa dobro promešati.

Raspodeliti smesu u tri podjednaka dela i peći u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C, oko 20-25 minuta (proveriti čačkalicom da su kore pečene). Ostaviti kore da se ohlade.

U šerpi pomešati biljno mleko, gustin i šećer, pa kuvati na srednjoj vatri dok se ne zgusne.
Kada se fil zgusne, dodati otopljenu crnu čokoladu, mlevene orahe i suvo voće. Dobro promešati.

Na prvu koru naneti deo fila, pa preko staviti drugu koru i ponoviti sa filovanjem.
Na poslednju koru staviti preostali fil i tortu prekriti glazurom.

Otopiti crnu čokoladu bez mleka i preliti preko torte. Ostaviti tortu da se ohladi, a zatim je staviti u frižider da odstoji preko noći, kako bi se ukusi bolje povezali.

Dekorišite tortu kokosom, orašastim plodovima ili suvim voćem po želji.

