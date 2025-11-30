NAJTRAŽENIJI RECEPT ZA POSNU TORTU: Puna fila i ukusna, nestaje za tren
OVA torta je jednostavna za pripremu, a njeni bogati ukusi sigurno će impresionirati sve goste.
Torta se lako priprema, a može se napraviti dan ranije, što je čini idealnom za slavsku trpezu.
Sastojci za kore uključuju mlevene orahe, brašno, šećer, prašak za pecivo, mineralnu vodu i ulje. Fil se pravi od biljnog mleka, gustina, šećera, crne čokolade, mlevenih oraha i suvog voća. Sve se složi u tri kore, koje se filuju i prelivaju glazurom od čokolade.
Dekoracija je jednostavna, ali efekna kokos, orašasti plodovi ili suvo voće dodaju svečani izgled.
Ova torta je savršen način da slavska trpeza ostane nezaboravna, i to čak i u postu.
Sastojci:
Sastojci za kore:
- 300 g mlevenih oraha
- 200 g brašna
- 200 g šećera
- 1 prašak za pecivo
- 200 ml gazirane mineralne vode
- 100 ml ulja
Sastojci za fil:
- 500 ml sojinog ili bademovog mleka
- 5 kašika gustina
- 200 g šećera
- 100 g crne čokolade bez mleka
- 100 g mlevenih oraha
- 100 g suvog grožđa ili seckanih urmi
Za glazuru:
100 g crne čokolade bez mleka
Priprema:
Umutiti mineralnu vodu, ulje i šećer. Dodati brašno, prašak za pecivo i mlevene orahe, pa dobro promešati.
Raspodeliti smesu u tri podjednaka dela i peći u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C, oko 20-25 minuta (proveriti čačkalicom da su kore pečene). Ostaviti kore da se ohlade.
U šerpi pomešati biljno mleko, gustin i šećer, pa kuvati na srednjoj vatri dok se ne zgusne.
Kada se fil zgusne, dodati otopljenu crnu čokoladu, mlevene orahe i suvo voće. Dobro promešati.
Na prvu koru naneti deo fila, pa preko staviti drugu koru i ponoviti sa filovanjem.
Na poslednju koru staviti preostali fil i tortu prekriti glazurom.
Otopiti crnu čokoladu bez mleka i preliti preko torte. Ostaviti tortu da se ohladi, a zatim je staviti u frižider da odstoji preko noći, kako bi se ukusi bolje povezali.
Dekorišite tortu kokosom, orašastim plodovima ili suvim voćem po želji.
(Informer)
